Las pymes reclaman alivio fiscal y advierten sobre problemas para pagar impuestos

Salvador Femenia advirtió que muchas pymes no pagan impuestos por falta de caja en un contexto de caída del consumo y menor rentabilidad

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) reclamó al Ministerio de Economía una suspensión temporal de embargos, multas y recargos para las pymes en Argentina. El pedido surge en un contexto de caída del consumo, menor rentabilidad y dificultades para cumplir obligaciones tributarias. Así lo explicó en Infobae Al Amanecer, Salvador Femenia, referente de la CAME.

La solicitud también incluye un plan de pagos y una moratoria para aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas. Femenia sostuvo que muchas firmas no llegan a pagar impuestos porque no tienen caja.

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El planteo se conoció después de una carta enviada al ministro Luis Caputo. Allí, la entidad pidió revisar el impacto de las sanciones y los embargos sobre empresas que arrastran deudas en un escenario de ventas en baja y problemas en la cadena de pagos.

Qué pidió CAME al Ministerio de Economía

El referente de la CAME explicó que la entidad envió una carta al ministro Caputo luego del anuncio sobre una ley para modificar la ley de inocencia fiscal. Según indicó, en ese esquema quedaron incluidas las multas.

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa pidió un plan de pagos y una nueva moratoria para aliviar la situación financiera de las pymes

Femenia señaló que las sanciones pasaron de $200 y $400 a $220.000 y $440.000, según el tipo de incumplimiento. Aclaró que no pidieron eliminar las multas ni volver al nivel anterior, pero sí morigerar su aplicación. “Si bien hacía muchos años que las multas estaban congeladas en ese importe, el salto es enorme. Es una situación muy complicada para las PYMES en cuanto a comercio y producción", indicó.

En ese sentido, detalló que la propuesta consiste en que durante el período de espera que fija la ley, de 20 a 90 días, no se cobre la multa. Agregó que, si la empresa cumple con la obligación no presentada dentro de los 15 días posteriores a ese plazo, se aplique el 50% de la sanción.

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También pidió la suspensión de los embargos y una moratoria con reducción del 50% de los recargos y hasta 48 cuotas. Según explicó, esas medidas apuntan a aliviar la situación de empresas que no logran sostener el cumplimiento tributario en el contexto actual.

La caída del consumo y el impacto sobre las pymes

Entre otras cosas, Femenia afirmó que la entidad releva ventas minoristas en el pequeño comercio y que, hasta abril, registró 12 meses de caída consecutivos del consumo. Vinculó esa tendencia con el deterioro general del entramado pyme.

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Según sostuvo, el 70% de la producción pyme se destina al mercado interno. Por eso, la baja del consumo también golpea a la parte productiva y no solo al comercio minorista.

“Todo el sector PYME está bastante complicado”, dijo Femenia al describir la situación. También remarcó que el escenario no responde a una sola actividad, sino que atraviesa a distintos segmentos.

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El dirigente señaló que la falta de rentabilidad y la caída de márgenes se suman a la presión impositiva. En ese marco, vinculó el planteo tributario actual con otro reclamo previo sobre cambios en el esquema fiscal.

La CAME reclamó al Ministerio de Economía una suspensión temporal de embargos, multas y recargos para las pymes en Argentina

Los problemas de caja y la cadena de pagos

Sobre la cadena de pagos, Femenia dijo que hay complicaciones mayores que en otros momentos, sobre todo por cheques retrasados e incumplimientos. Explicó que ese cuadro termina por trasladarse al frente tributario.

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Según indicó, cuando una pyme deja de pagar impuestos no lo hace por especulación financiera. “No está la plata” al momento del vencimiento, resumió sobre la situación de caja de muchas empresas.

El representante de CAME agregó que, mientras avanzaba una moratoria que terminó en abril con obligaciones vencidas hasta agosto, se originaban nuevas deudas. A su entender, eso impidió resolver el problema de fondo.

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También advirtió sobre el efecto de los embargos sobre las cuentas bancarias. Explicó que, cuando una cuenta queda alcanzada por esa medida, la empresa pierde margen de maniobra para operar y ordenar pagos.

La preocupación por el pago del aguinaldo

Consultado sobre el próximo pago del aguinaldo, Femenia respondió que “se va a abonar”, aunque advirtió que el problema estará en cómo hacerlo y si será posible cumplir en tiempo y forma.

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En esa línea, sostuvo que varias empresas deberán buscar auxilio financiero para afrontar esa obligación. Pero agregó que allí aparece otro obstáculo para las firmas con cuentas embargadas.

“Ese es el gran inconveniente”, afirmó. Explicó que, si una pyme pide un préstamo bancario y el dinero se acredita en una cuenta embargada, el embargo toma esos fondos de manera automática.

Esa situación, según describió, reduce las opciones de financiamiento justo cuando muchas empresas necesitan recursos para cumplir con salarios, aguinaldos e impuestos.

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