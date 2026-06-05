Economía

Cómo son y cuánto cuestan los microdepartamentos de 15 metros cuadrados que se venden en la Ciudad de Buenos Aires

En CABA se construyen unidades habitacionales en espacios reducidos. Quiénes los compran, por qué sirven como negocio y cuáles son sus virtudes y desventajas

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Microdepartamentos
El interior de los microdepartamentos incluye cocina, mesada y baño en superficies de entre 15 y 18 metros cuadrados

En el mercado inmobiliario porteño conviven unidades de todo tipo y precio, pero pocas generan tanta curiosidad como los departamentos de 15 metros cuadrados. Diminutos por definición, estos espacios se venden antes de que cualquier campaña publicitaria llegue a su público.

Gabriel Maioli, director de la comercializadora M&M Propiedades, lleva construidos 52 edificios en la Ciudad de Buenos Aires, junto con la desarrolladora Alto Grande. Dentro de esa trayectoria, dos proyectos con unidades de entre 15 y 18 metros cuadrados se vendieron por completo antes de que se lanzara publicidad masiva. “En dos semanas, sin hacer publicidad, se hicieron las ventas”, señaló.

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Uno de esos edificios está ubicado en Perón al 1200, con 165 unidades que originalmente podían destinarse tanto a vivienda como a apart hotel. El resultado final fue que prácticamente la totalidad fue adquirida por inversores para uso turístico. El otro proyecto en curso se encuentra en Luis Sáenz Peña al 400, con unidades de hasta 18 metros cuadrados que, según Maioli, son siempre las primeras en venderse dentro de cada edificio.

Qué hay dentro de 15 metros cuadrados

La pregunta obvia es qué entra en un espacio de esas dimensiones. Maioli describe una configuración que prioriza la funcionalidad: anafe de dos hornallas, mesada, cocina que puede ocultarse dentro de un placard, alacena y baño. En algunos casos, el lavabo se ubica fuera del baño para ganar espacio interior.

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Lo que falta adentro se intenta compensar afuera. El edificio de calle Perón, por ejemplo, cuenta con 2.500 metros cuadrados de amenities: pileta, solarium, gimnasio y una plaza seca de 400 metros cuadrados. “Son espacios que se pensaron para que fueran vivienda, hostel, co-living o apart hotel”, explicó el desarrollador.

Microdepartamentos
Los edificios con unidades de superficies reducidas compensan el espacio interior con amplias áreas comunes y amenities

Maioli reconoce las limitaciones del formato. “Está lejos de ser lo ideal, lo reconozco. Lo ideal sería que todos podamos pagar al menos un monoambiente de 40 metros cuadrados”, afirmó. Su argumento es que la demanda existe porque el mercado no ofrece alternativas accesibles para ciertos perfiles: personas solteras, en proceso de divorcio, jubiladas o en busca de una primera vivienda.

El negocio inversor y el uso como apart hotel

En el caso del edificio de Perón al 1200, las unidades que originalmente costaban alrededor de USD 35.000 hoy se revenden entre USD 55.000 y 65.000 dólares. En el mercado de alquiler temporario, el precio por noche oscila entre USD 45 y USD 80, aunque en fechas de alta demanda —como grandes recitales— puede escalar hasta 120 dólares. La ubicación, a dos cuadras del Obelisco, es el principal argumento para el turismo.

La ocupación del apart hotel, sin embargo, no es la misma de antes. “Antes teníamos una ocupación de casi el 100% y hoy tenemos cerca del 60%, con mucho menos turismo”, reconoció Maioli.

Microdepartamentos
Uno de los edificios de la desarrolladora Alto Grande en la Ciudad de Buenos Aires, donde se construyen unidades de entre 15 y 20 metros cuadrados

Cuánto cuestan y cómo se financian

El atractivo central de estas unidades es el precio de entrada. Maioli menciona que, mientras un departamento estándar en Palermo puede ubicarse entre los 3.000 y 3.500 dólares por metro cuadrado, las unidades más pequeñas permiten acceder a una propiedad por valores que, en algunos casos, arrancaron en 45.000 dólares.

La modalidad de pago es otro factor que impulsa la demanda debido a que se ofrece un esquema de financiamiento sin anticipo y en cuotas.

El lado negativo, es que los microdepartamentos no califican para préstamos hipotecarios. Durante la gestión de Mauricio Macri, cuando se relanzaron los créditos para vivienda, estos departamentos no calificaban. Tras gestiones ante el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el piso mínimo para poder recibir un crédito hipotecario se redujo de 27 a 19 metros cuadrados. Luego, con un cambio regulatorio, volvió a subir a 22 metros cuadrados, valor que rige actualmente.

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