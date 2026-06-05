Del fax a la IA: el sketch de Silvio Soldán y Fede Bal en los Martín Fierro para debatir el oficio del periodista

El conductor y el actor debatieron sobre el uso de la inteligencia artificial en el periodismo

La ceremonia de apertura de los Martín Fierro de los Portales Web 2026 sorprendió a la audiencia con una puesta en escena que combinó humor, nostalgia y reflexión sobre el rol del periodismo en plena era digital. Desde el inicio, la propuesta sumergió al público en un recorrido por la historia de la profesión, subrayando los cambios vertiginosos que marcaron a periodistas y lectores por generaciones.

Bajo una luz tenue y el tono inconfundible de Silvio Soldán, la apertura se convirtió en un homenaje a la memoria colectiva del periodismo argentino. “Bienvenidos al Museo del Periodista. Una recorrida por la historia de los grandes valores de una profesión que nunca se equivoca. Bueno, apenas si se actualiza”, ironizó Soldán al abrir la velada, estableciendo un clima distendido que invitó a la complicidad de todos los presentes.

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Silvio Soldán presentó el “Museo del Periodista” como un homenaje a la memoria colectiva del periodismo argentino en la ceremonia de los Martín Fierro de los Portales Web 2026

La evocación de la era analógica ocupó el primer tramo del evento, con referencias directas a las dificultades técnicas y logísticas de publicar una nota en tiempos donde el fax y el teléfono fijo eran herramientas insustituibles. En ese contexto, Federico Bal aportó una cuota de comicidad al simular la espera de un fax con la formación de la selección uruguaya para la Copa América. La escena, plagada de guiños generacionales, evidenció la distancia entre el oficio de antaño y la inmediatez actual.

Las bromas sobre predicciones deportivas y la incredulidad ante las tecnologías que vendrían no tardaron en aparecer. “En el futuro, las noticias se van a leer en un teléfono chiquito así y sin cable”, aseguró Soldán, anticipando con sorna la llegada de los móviles inteligentes. La incredulidad fue la respuesta lógica de Bal, quien sentenció sobre lo que parecía una utopía: “Ahora también me va a decir que con el telefonito nosotros vamos a poder sacar fotitos”.

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Federico Bal recreó la era analógica del periodismo con una escena sobre el fax y el teléfono fijo para mostrar la distancia con la inmediatez digital

La conversación derivó pronto en un repaso sobre la transformación de los hábitos de consumo informativo. Bal evocó la rutina de leer los diarios los domingos, mientras Soldán aprovechó para bromear sobre las primeras fake news, asociándolas al uso del pager y los mensajes familiares. Esta dinámica permitió a ambos recorrer, con un tono desenfadado, los cambios que el periodismo experimentó a medida que la tecnología aceleraba los procesos de producción y distribución de noticias.

El segmento cobró ritmo cuando la narrativa se trasladó a la explosión de videos virales y los comentarios de usuarios en internet. “Acabamos de subir el video de la hinchada argentina con el ‘Brasil. Decime qué se siente’. Explotó en las redes. Miles de likes”, relató Bal, celebrando el impacto de los contenidos digitales y el fervor de los seguidores. Soldán, inquisitivo, preguntó por los haters, mientras Bal replicó con humor que todos los comentarios eran positivos porque “amamos a la Pulga”.

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La inteligencia artificial ocupó un lugar central en la apertura, pero Federico Bal y Silvio Soldán remarcaron que el criterio humano sigue siendo clave en el periodismo

La crónica de escándalos y divisiones en redes sociales ocupó un lugar central. El episodio del quiebre entre Carmen Barbieri y Santiago Bal, así como las discusiones sobre figuras mediáticas como Soldán y Silvia Suller, sirvieron para ilustrar la efervescencia de la opinión pública digital y la polarización de los comentarios. “Cincuenta a favor, cincuenta en contra”, resumió Bal sobre la reacción ante los escándalos, en un reflejo de la fragmentación de la audiencia.

El intercambio siguió con alusiones a la dificultad de seguir el ritmo de los acontecimientos durante las crisis políticas recientes, como la sucesión de presidentes y el caos económico. “Cinco presidentes en una semana. Yo así no puedo actualizarlo, ¿eh?”, expresó Bal, mientras Soldán aconsejó reiniciar la computadora para sobrellevar la situación de diciembre de 2001. La referencia al Corralito y la confianza en la confirmación de los hechos por periodistas reconocidos reforzó la importancia de la credibilidad profesional en medio de la confusión.

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Tecnología e inteligencia artificial en el periodismo actual

Los escándalos mediáticos y la polarización en redes sociales expusieron la fragmentación de la audiencia en el universo digital

El relato avanzó hacia el presente, donde la inteligencia artificial se consolidó como protagonista de la escena mediática. Soldán se preguntó en voz alta: “¿Somos descartables?”. Bal respondió con una sentencia tajante: “La IA ni a palos podría hacerte una guardia periodística en la casa de Marina Calabró y Barbano”.

La charla se tornó más reflexiva al abordar los límites de la automatización. Aunque la inteligencia artificial puede generar contenido con rapidez, ambos coincidieron en que el olfato y el criterio humano siguen siendo insustituibles. “El olfato no se automatiza”, concluyó Bal, mientras Soldán remató: “El algoritmo decide lo que vos ves, pero no sabe lo que es importante”.

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En medio de la celebración, la conversación se volvió una declaración de principios sobre el presente y el futuro del periodismo. A pesar de la llegada de nuevas tecnologías, la profesión demostró una capacidad inagotable de adaptación y supervivencia.

Los videos virales, los likes y los haters marcaron el tramo dedicado al impacto de las redes sociales en el periodismo y la circulación de noticias

El periodismo ha atravesado transformaciones técnicas, culturales y sociales profundas, pero su esencia permanece en el compromiso con la búsqueda de la verdad y la calidad informativa. El episodio de apertura de los Martín Fierro de los Portales Web 2026 funcionó como un espejo de esas mutaciones, combinando humor, ironía y una mirada honesta sobre el oficio.

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La apertura de los Martín Fierro de los Portales Web 2026 repasó la historia del periodismo con humor, nostalgia y una reflexión sobre la era digital

La noche cerró con un mensaje optimista y emotivo de Soldán: “Esta es la fiesta de los que se apasionan por su trabajo y se reinventan día a día para lograr hacer un periodismo de calidad. Por lo tanto, bienvenidos. Y que comiencen los Martín Fierro de los Portales Web 2026. Porque esta, esta es una fiesta hecha con...¡Amor!", sellando el espíritu de la velada y recreando una de sus frases más icónicas. La crónica del evento deja en claro que el periodismo, más allá de los cambios tecnológicos, sigue encontrando en la pasión su motor principal.