Así sería uno de los pokémon de Pokémon Viento y Oleaje: filtran su diseño

Las filtraciones revelan un nuevo Pokémon de tipo Agua y Volador para Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, generando expectativas en la décima generación de la saga.

Se filtró información acerca de un nuevo Pokémon que podría sumarse al repertorio de criaturas en Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, los títulos que marcarán la décima generación de la franquicia. Aunque Nintendo y The Pokémon Company no han oficializado los detalles.

Uno de los rumores más comentados gira en torno a un diseño que Game Freak habría rescatado tras casi tres décadas de permanecer archivado, por lo que su estilo es similar a los de las primeras generaciones.

Cómo sería el nuevo pokémon

El detonante de la conversación fue la aparición en redes de información sobre un Pokémon inédito, cuya existencia fue divulgada por el filtrador conocido como BallGuy. Según sus afirmaciones, el nuevo monstruo pertenecería a los tipos Agua y Volador, y su diseño combinaría la silueta de un pez con la de un ave. La criatura tendría alas asociadas al viento y una forma corporal que remite al mar, alineándose así con las temáticas de los juegos Viento y Oleaje.

Lo más llamativo de este rumor es su origen. BallGuy sostiene que este diseño no es completamente nuevo: ya figuraba en los archivos beta de Pokémon Oro y Plata de 1997, aunque fue eliminado antes del lanzamiento.

El supuesto nuevo Pokémon, filtrado por BallGuy, combinaría rasgos de pez y ave, alineándose con las temáticas del viento y el mar de los nuevos títulos.

Esta estrategia de reutilizar ideas descartadas no es inédita en la franquicia. Otras criaturas, como Shellos, Gastrodon y algunos Ultraentes, también nacieron a partir de conceptos antiguos que Game Freak recuperó años después.

Diversos fans han apodado a este Pokémon “Both” (Ambos), juego de palabras que refleja su doble inspiración en el viento y el mar, dos ejes narrativos centrales para la nueva generación.

La expectativa por ver su aspecto final y su papel en el juego ha ido en aumento, en parte por la credibilidad que algunos seguidores otorgan a BallGuy, quien también filtró con acierto los nombres de los iniciales: Browt, Gecqua y Pombon.

Si bien BallGuy ha tenido aciertos previos, su historial no es infalible. Sin embargo, la coherencia entre sus filtraciones y los temas centrales de la nueva generación ha motivado a la comunidad a prestar atención. Otros filtradores, como Riddler Khu, han sumado pistas complementarias.

Pokémon Viento y Pokémon Oleaje se lanzarán en 2027 en exclusiva para Nintendo Switch 2, rompiendo el tradicional ciclo de lanzamientos.

En particular, Riddler Khu mencionó que los legendarios de portada estarían inspirados en figuras mitológicas tradicionales, concretamente “El Abuelo del Viento” y “La Abuela de las Olas”. De confirmarse este enfoque, la saga se alejaría de los tópicos futuristas y prehistóricos que dominaron la generación anterior, apostando esta vez por raíces más clásicas y simbólicas.

Qué otras novedades se esperan de Pokémon Viento y Oleaje

Las filtraciones sobre el nuevo Pokémon coinciden con una oleada de rumores y anuncios que afectan a la décima generación. En primer lugar, se ha confirmado que Pokémon Viento y Pokémon Oleaje llegarán en 2027 y serán exclusivos para Nintendo Switch 2, rompiendo el ciclo tradicional de lanzamientos de cada tres años.

Por otro lado, la revista japonesa CoroCoro ha anunciado que incluirá información relevante sobre estos juegos en su número de junio, que saldrá a la venta el 15 de mayo. Esta publicación, históricamente fuente de filtraciones anticipadas, podría adelantar desde nuevos Pokémon hasta detalles sobre mecánicas inéditas.

Se espera que The Pokémon Company adelante algunos anuncios antes de esa fecha, para evitar que los escaneos circulen primero en redes sociales.

CoroCoro ofrecerá información exclusiva sobre las novedades de la décima generación el 15 de mayo, lo que podría adelantar nuevos Pokémon y mecánicas.

Adicionalmente, la especulación sobre el nuevo Pokémon de tipo Agua/Volador ha ido acompañada de otros rumores, como la posible aparición de nuevas evoluciones para Eevee (Eeveelutions).

Los fans llevan años pidiendo variantes de tipo Dragón o Volador, en línea con los temas de viento y agua de la Generación X. Hasta ahora, existen ocho evoluciones oficiales para Eevee, pero aún hay diez tipos pendientes, incluyendo Lucha, Veneno, Tierra, Roca, Bicho, Fantasma y Acero.