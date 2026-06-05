Así presentaba Cris Morena a Romina Yan en su primera aparición en televisión en Jugate Conmigo

El video documenta la presentación de Romina Yan por Cris Morena en el programa 'Jugate Conmigo' hace 35 años, durante su primera aparición en el ciclo

El debut televisivo de Romina Yan marcó un hito en la televisión juvenil argentina. Un 3 de junio de 1991, la pantalla de Telefe mostró por primera vez a una joven de 16 años que, entre nervios y sonrisas tímidas, daría el primer paso de una carrera que, con el tiempo, impactaría a toda una generación. El ciclo elegido para esa presentación fue Jugate Conmigo, el programa juvenil ideado y conducido por su madre, Cris Morena. La escena inicial, recuperada para el aniversario y compartida desde las redes del canal, conserva intacta la frescura de aquel momento.

El programa abría con una declaración de intenciones pronunciada por Cris Morena, que establecía el espíritu de la propuesta: “Al fin estamos juntos, vos desde tu casa y nosotros desde acá para que te juegues conmigo como nosotros nos vamos a jugar por vos”. Con esa frase, la conductora dejaba claro que el vínculo con el público joven sería directo, sin barreras ni distancias, en contraste con el tono habitual de la televisión de la época. Lejos de ofrecer un mensaje paternalista, el ciclo buscó desde el primer minuto construir una complicidad con los adolescentes, promoviendo la energía, la participación y los sueños como motores de la experiencia televisiva.

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Entre los integrantes del elenco juvenil presentado por Cris Morena aquella tarde, figuraba Romina Yan. La interacción inicial entre madre e hija quedó registrada en una breve charla en cámara, donde la espontaneidad y el nerviosismo de la adolescente resultaron evidentes. “Aquí está Romina. Romina, ¿cuántos años?”, preguntó su madre. “16”, respondió Romina, con voz baja. La conversación siguió con preguntas sobre el colegio Bayard, la rutina diaria y el horario escolar extendido. “¿No le contamos más nada?”, consultó Cris Morena. “No”, contestó Romina, sin agregar detalles, reflejando la incomodidad natural de quien enfrenta sus primeros minutos ante las cámaras.

Cris Morena presenta a su hija Romina Yan por primera vez en el programa televisivo 'Jugate Conmigo', marcando un hito en la televisión argentina

El vínculo personal entre Romina y Cris se volvió un eje relevante en el desarrollo del programa, y esa cercanía fue parte de la propuesta. En la séptima emisión, la productora decidió contar al público que Romina era su hija, humanizando aún más la pantalla. “¿Cómo te sentís trabajando con tu mamá?”, preguntó entonces. La respuesta fue breve y sincera: “Bárbara”. La conductora repreguntó: “¿Te da vergüenza?” y Romina admitió: “Me da vergüenza”. Esos intercambios evidenciaron una relación de confianza, pero también la exposición que implicaba para la adolescente presentarse profesionalmente junto a su madre en un medio masivo.

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El entorno creado por Cris Morena en Jugate Conmigo permitía que el elenco se mostrara con autenticidad, sin filtros ni artificios. Las preguntas sobre la vida cotidiana, los amigos y las actividades fuera del estudio le daban al programa un aire de charla íntima, donde las emociones y las inseguridades propias de la adolescencia tenían lugar en la pantalla, sin ocultarse ni forzarse.

El debut de Romina estuvo marcado por la mezcla de entusiasmo, timidez y aprendizaje propio de una primera experiencia ante las cámaras. Sus primeras respuestas en pantalla reflejaron la vergüenza y el nerviosismo característicos de quien inicia un camino profesional en público y lo hace con su madre. A medida que avanzaron las emisiones, Romina fue encontrando su lugar, mostrando mayor soltura y compartiendo aspectos de su vida diaria, como su rutina escolar y su gusto por el baile.

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Cris Morena presentó a su hija Romina Yan y por primera vez en TV dijo que era su madre

Así lo explicó durante el programa: “Durante el día voy al colegio, voy a la mañana y a la tarde. Lo que más me gusta es bailar”. La mención a sus amistades y el reconocimiento de su propia timidez sirvieron para acercar aún más la figura de Romina al público, construyendo una imagen genuina y accesible.

La emisión también daba espacio a las ausencias y particularidades del grupo juvenil. En una ocasión, Cris Morena explicó por qué una de las jóvenes, Carolina, no estaba presente: “Tenía que ir al colegio y no llegaba porque tenía un examen muy importante y tenía que estudiar. Y Agustina está un poquito enferma, pero ya van a estar en otros programas”. Estos detalles reforzaban la idea de que los protagonistas del ciclo compartían preocupaciones y situaciones cotidianas con la audiencia, reforzando el lazo de cercanía buscado desde el inicio.

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El archivo recuperado y difundido en redes para celebrar el aniversario de aquel debut recuerda la espontaneidad y la energía que marcaron los primeros pasos de Romina Yan en la televisión, en el marco de una propuesta que redefinió la relación entre el medio y el público adolescente.