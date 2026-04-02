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Por qué no puedes quitar Meta AI de WhatsApp y qué hay detrás de esta decisión

Usuarios buscan desactivar Meta AI en WhatsApp por preocupaciones de privacidad y control

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Persona sostiene un celular mostrando una conversación con Meta AI en WhatsApp sobre una mesa de madera.
Meta Al no se puede desactivar de WhatsApp, pues se encuentra integrado a la aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La integración de Meta AI en WhatsApp ha generado debate entre usuarios que buscan eliminar esta función sin éxito. A diferencia de lo que ocurre en Europa, donde existen opciones para desactivarla por completo, en otros mercados no es posible quitar el asistente de la aplicación, lo que responde a decisiones estratégicas y regulatorias de Meta.

Aunque el sistema se presenta como una herramienta para facilitar tareas, responder preguntas y mejorar la experiencia de uso, una parte de los usuarios prefiere una interfaz más simple o expresa preocupación por aspectos como la privacidad, la utilidad de las respuestas y el impacto en el rendimiento del dispositivo.

Una función integrada sin opción de desactivación

Meta AI se ha incorporado directamente en la interfaz de WhatsApp, visible a través de un ícono característico o como un chat adicional. Esta integración forma parte de la estrategia de Meta para impulsar el uso de inteligencia artificial dentro de sus aplicaciones, lo que limita las opciones de personalización para los usuarios.

Meta AI es una función que se encuentra integrado en WhatsApp y no se puede eliminar, aunque sí se puede reducir su participación.
Meta AI es una función que se encuentra integrado en WhatsApp y no se puede eliminar, aunque sí se puede reducir su participación.

En regiones como América Latina, la compañía no ofrece un interruptor para eliminar la función, lo que explica por qué muchos usuarios intentan —sin éxito— desactivarla desde los ajustes.

La privacidad, en el centro del debate

Uno de los principales motivos detrás del rechazo a Meta AI es la preocupación por la privacidad. Aunque Meta asegura que las conversaciones están protegidas mediante cifrado y que no se comparten con terceros, persiste la inquietud sobre el uso de los datos.

Algunos usuarios temen que el análisis de patrones de conversación pueda contribuir a la creación de perfiles digitales, incluso si no se almacenan mensajes de forma directa. Esta percepción, más allá de las garantías técnicas, impulsa a muchos a buscar formas de limitar su interacción con el asistente.

Mujer joven sentada en una mesa de café usando su móvil junto a un logo grande de WhatsApp en la pared.
Usuarios de WhatsApp no usan Meta AI por temor a que sus datos puedan ser expuestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dudas sobre la fiabilidad de la información

Otro factor relevante es la confianza en las respuestas generadas por inteligencia artificial. Existe el riesgo de que el asistente proporcione información incorrecta, incompleta o imprecisa, especialmente en temas sensibles como salud o asuntos legales.

Este escenario ha llevado a que algunos usuarios prefieran no utilizar la herramienta, o hacerlo de manera limitada, priorizando fuentes de información verificadas.

Impacto en el rendimiento del dispositivo

El funcionamiento de Meta AI también implica un consumo adicional de recursos. El procesamiento constante de consultas puede afectar el rendimiento del teléfono, especialmente en dispositivos con menor capacidad.

Meta AI de WhatsApp se ha vuelto una molestía para usuarios debido a que consume recursos del celular. REUTERS/Dado Ruvic
Meta AI de WhatsApp se ha vuelto una molestía para usuarios debido a que consume recursos del celular. REUTERS/Dado Ruvic

Entre los efectos señalados se encuentran:

  • Mayor consumo de batería
  • Uso intensivo de memoria
  • Posibles ralentizaciones en el sistema

Si bien estos impactos pueden variar según el dispositivo, contribuyen a la decisión de algunos usuarios de minimizar la presencia del asistente.

Qué se puede hacer: cómo reducir su visibilidad

Aunque no es posible eliminar Meta AI de forma definitiva en WhatsApp, sí existen formas de reducir su presencia dentro de la aplicación:

  1. Abrir el chat de Meta AIBuscar la conversación dentro de la lista de chats.
  2. Acceder a las opcionesPulsar el menú de tres puntos o las opciones del chat.
  3. Eliminar la conversaciónSeleccionar “Eliminar chat” y confirmar la acción.

Este procedimiento no desactiva la función, pero permite que deje de aparecer en la pantalla principal, ofreciendo una experiencia más ordenada.

Meta AI solo puede ser desactivado en Europa, en América Latina se mantiene de manera obligatoria.
Meta AI solo puede ser desactivado en Europa, en América Latina se mantiene de manera obligatoria.

Una decisión estratégica

La imposibilidad de eliminar Meta AI responde a una apuesta de Meta por consolidar la inteligencia artificial como parte central de sus plataformas. Integrar estas herramientas de forma predeterminada facilita su adopción masiva, aunque también limita la capacidad de elección de los usuarios.

Al mismo tiempo, las diferencias entre regiones —como la opción de desactivación en Europa— reflejan el impacto de las regulaciones locales en el diseño de productos tecnológicos.

En este contexto, el debate entre funcionalidad, privacidad y control del usuario sigue abierto. Mientras Meta avanza en la integración de la inteligencia artificial, una parte de los usuarios continúa buscando mayor autonomía sobre cómo y cuándo utilizar estas herramientas dentro de sus aplicaciones cotidianas.

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