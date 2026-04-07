El botón de WhatsApp que evita a extraños tener acceso a la cuenta

WhatsApp almacena información sensible que en manos desconocidas puede traer graves consecuencias. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Existe una función en WhatsApp que permite expulsar de inmediato a cualquier extraño que haya accedido a la cuenta sin autorización. Este botón, ubicado dentro de los dispositivos vinculados de la aplicación, ofrece una vía directa para mantener el control sobre quién puede revisar los mensajes y la información personal.

El acceso desautorizado a una cuenta de WhatsApp puede originarse por múltiples vías, desde el robo del teléfono hasta engaños en línea que buscan obtener códigos de verificación.

Además, expertos como Kaspersky, han sugerido fortalecer la configuración de privacidad y alertar a contactos si se detecta una intrusión, para evitar que amigos, familiares u otros contactos sufran estafas o fraudes.

Dónde se encuentra la opción que elimina extraños de la cuenta de WhatsApp

La opción está disponible en el menú de dispositivos vinculados y se activa desde el ícono de más opciones. (Foto: WhatsApp)

La opción para expulsar dispositivos no autorizados se encuentra en el apartado de Dispositivos vinculados. Al abrir la aplicación, el usuario debe pulsar el ícono de más opciones (identificable por tres puntos verticales) y seleccionar “Dispositivos vinculados”.

Allí se despliega la lista de todos los aparatos con acceso vigente a la cuenta. Si alguno resulta sospechoso, solo hay que pulsarlo y seleccionar Cerrar sesión para anular su acceso.

Los expertos insisten en la revisión periódica de los dispositivos conectados. Mantener la supervisión sobre el acceso es fundamental para mitigar el riesgo de espionaje, robo de información y suplantación de identidad.

Cuáles son las señales de que una cuenta de WhatsApp fue hackeada

Mensajes no enviados, respuestas extrañas y códigos de verificación inesperados pueden indicar una intrusión de desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay varios indicios que alertan sobre un acceso no autorizado. Entre las señales que presenta la app de WhatsApp más frecuentes se encuentran:

La recepción de respuestas a mensajes que el usuario nunca envió.

Quejas de amigos por textos extraños enviados desde la cuenta.

La presencia de mensajes eliminados en los chats, aunque el usuario no haya realizado ninguna acción.

Otra pista clave es la llegada de códigos de verificación de inicio de sesión no solicitados o la aparición de estados y publicaciones en la cuenta que no fueron creados por el dueño. Kaspersky subrayó que estos episodios suelen anticipar intentos de estafa a través de la suplantación de identidad en la plataforma.

De qué forma proteger la cuenta de WhatsApp frente a hackeos

La verificación en dos pasos y ajustes de privacidad fortalecen la defensa contra accesos indeseados en WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

WhatsApp sugiere activar la verificación en dos pasos, un mecanismo que solicita un PIN adicional cuando se trata de configurar la cuenta en un nuevo dispositivo. Para mayor seguridad, es posible añadir una dirección de correo que permita restaurar el acceso en caso de olvidar el PIN.

Otro punto clave que deben considerar los usuarios de WhatsApp, es que es importante nunca compartir el código de registro ni el PIN de verificación con otras personas ya sean contactos o extraños.

Asimismo, la configuración de privacidad juega un papel relevante. Por defecto, la aplicación permite que cualquier usuario vea la foto de perfil, el estado en línea y las confirmaciones de lectura.

Modificar estos parámetros puede dificultar el trabajo de los atacantes. Es conveniente limitar quién puede ver la información personal y quién tiene la capacidad de añadir al usuario a grupos.

Cómo cambiar los ajustes de privacidad en la aplicación de WhatsApp

El menú de privacidad permite limitar quién puede ver datos personales. (Foto: REUTERS/Thomas White)

Para modificar la visibilidad de datos personales en la cuenta, el usuario debe acceder al menú de más opciones, seleccionar “Ajustes” y luego “Privacidad”.

Dentro de este apartado, es posible elegir quién puede ver la hora de última vez, la foto de perfil, la información del usuario y los estados. Las alternativas son: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto… o Nadie.

Cambiar estas opciones restringe el alcance de la información personal y disminuye la probabilidad de ataques de ingeniería social, una de las estrategias más comunes empleadas por los ciberdelincuentes.

En caso de detectar que la cuenta ha sido vulnerada por un ciberdelincuente, se sugiere advertir de inmediato a amigos y familiares.