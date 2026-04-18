Este camión eléctrico de 384 toneladas es capaz de cargarse mientras trabaja

El vehículo puede operar y cargarse simultáneamente mediante líneas aéreas de trolebús. (Hitachi)

Un camión volquete de 384 toneladas totalmente eléctrico ha sido presentado en Zambia. Durante su demostración en la mina de cobre de Kansanshi, el vehículo fue capaz de operar y cargarse simultáneamente.

El reciente desarrollo, resultado de la colaboración entre Hitachi Construction Machinery y First Quantum Minerals, incorpora una tecnología que le permite funcionar y cargarse al mismo tiempo mediante líneas aéreas de trolebús. Esto garantiza la continuidad de las operaciones sin sacrificar eficiencia ni modificar la capacidad de carga o la maniobrabilidad del vehículo.

Durante las pruebas, el camión superó los 4.000 kilómetros recorridos y transportó más de 30.000 toneladas de material, lo que validó su fiabilidad en entornos exigentes, según el comunicado de los fabricantes.

A diferencia de los modelos convencionales, el camión no produce emisiones de CO₂ gracias a la energía hidroeléctrica utilizada en la mina. (Referencial/Reuters)

Uno de los aspectos más destacados para la industria fue la ausencia total de emisiones de CO₂ durante el funcionamiento del camión, un logro posible gracias a la matriz energética de Zambia, donde cerca del 92 % de la electricidad proviene de fuentes hidroeléctricas.

Ventajas reafirmadas en las pruebas

La empresa presentó los resultados de una prueba de viabilidad tecnológica realizada entre junio de 2024 y agosto de 2025. Los datos recabados durante ese periodo muestran la capacidad del camión para operar de forma continua en condiciones reales de mina, lo que permite diseñar planes y líneas de transporte optimizados en futuras implementaciones.

El diseño del camión mantiene la estabilidad y el centro de gravedad intactos, pese a la integración de la tecnología de recarga, lo que aseguró la maniobrabilidad y seguridad en la operación diaria.

Además de ser más limpio, ofrece aceleración mejorada y reduce el ruido en las operaciones mineras. (Referencial/Reuters)

Además de los avances en materia ambiental, el camión eléctrico ofrece una aceleración mejorada y niveles de ruido reducidos, aportando beneficios tanto a la productividad como a las condiciones de trabajo en la mina. Esta reducción en la contaminación acústica, junto a las cero emisiones directas, responde a la necesidad creciente de la industria de adoptar prácticas cada vez más sostenibles.

Durante el evento, la empresa mostró otras tecnologías complementarias, como excavadoras eléctricas, camiones con vagoneta y soluciones digitales destinadas a optimizar la gestión de las operaciones mineras.

Camino a la descarbonización

La iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para avanzar hacia la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector. Por su parte, el director de Operaciones y Tecnología Minera de First Quantum Minerals, Gordon White, remarcó en un comunicado la intención de la compañía de producir cobre con menor intensidad de carbono, fundamental para la transición energética global.

La tecnología será implementada comercialmente a partir del año fiscal 2027 para avanzar hacia una minería sostenible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

White también destacó la importancia de la infraestructura de trolebuses y la energía renovable de Zambia para validar la tecnología, señalando que la prueba representa un paso significativo hacia la descarbonización de la industria minera.

Con la comercialización prevista para el año fiscal 2027, este camión eléctrico de 384 toneladas se perfila como una solución práctica y escalable para el sector. Este producto refleja la tendencia creciente de la minería internacional hacia la electrificación y la reducción de emisiones, en línea con la presión global por minerales esenciales para la transición energética.

La demostración en Zambia marca un punto de inflexión para la innovación en equipos mineros, con el potencial de transformar el futuro del sector hacia operaciones más limpias, silenciosas y eficientes.