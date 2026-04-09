Así funciona la nueva IA de Google Maps: crea textos para tus imágenes de forma automática

Cuando un usuario decide compartir una imagen o video en Google Maps, Gemini analiza el contenido visual. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Google)

Google ha anunciado la integración de nuevas funciones basadas en inteligencia artificial para facilitar la contribución de información local en Google Maps. La novedad más destacada llega de la mano de Gemini, el sistema de IA que ahora puede generar subtítulos automáticos cuando los usuarios comparten fotos o videos de lugares.

Esta herramienta está pensada para agilizar la creación de contenido y mejorar la experiencia de quienes colaboran activamente en la plataforma.

Gemini en Google Maps: cómo genera subtítulos para tus fotos

Cuando un usuario decide compartir una imagen o video en Google Maps, Gemini analiza el contenido visual para generar un subtítulo sugerido. El proceso es sencillo: tras seleccionar las fotos a publicar, la IA propone automáticamente una descripción basada en lo que detecta en la imagen.

Google ha incorporado tres funciones nuevas en Google Maps que buscan facilitar el proceso de compartir experiencias y contenidos sobre lugares visitados. GOOGLE

Posteriormente, la persona puede editar o eliminar este texto antes de publicarlo, asegurando que el contenido final sea fiel a su intención.

Según Google, el objetivo de esta función es reducir el esfuerzo necesario para acompañar las imágenes de descripciones útiles y contextualizadas. Por ahora, las sugerencias automáticas de subtítulos están disponibles en inglés para usuarios de iOS en Estados Unidos, pero la compañía planea expandir la función a nivel mundial y a dispositivos Android en los próximos meses.

Mejoras en la gestión y visualización de contribuciones en Google Maps

Google también ha implementado nuevas formas de facilitar la selección y publicación de contenido multimedia. Los usuarios que habiliten el acceso a fotos y videos recientes desde la configuración de su teléfono podrán ver este material directamente en la pestaña “Contribuir” de Google Maps.

Perfil de usuario en Google Maps mostrando el nivel y las insignias de Guía Local, junto con el puntaje acumulado. (Google)

Así, seleccionar y compartir una foto relevante se convierte en un proceso más rápido e intuitivo. En palabras de Google, “las fotos y los videos que publicas ayudan a la gente a comprender mejor un lugar, como el ambiente general o el menú más reciente”.

La compañía asegura que estas herramientas simplifican la búsqueda de la imagen adecuada para compartir y hacen más eficiente la participación en la plataforma. Las recomendaciones de fotos y videos ya están disponibles globalmente en iOS y Android.

Reconocimiento y seguimiento para los colaboradores de Google Maps

Otra de las novedades es la posibilidad de que los usuarios vean el total de puntos acumulados por sus contribuciones directamente en la pestaña “Contribuir”. Además, los niveles de “Guía Local” ahora se destacan en las páginas de perfil, facilitando la identificación de usuarios activos y experimentados en la plataforma.

Google también ha implementado nuevas formas de facilitar la selección y publicación de contenido multimedia. REUTERS/Dado Ruvic

Los Guías Locales ganan puntos al subir fotos, escribir reseñas, responder preguntas o verificar información, lo que contribuye a mantener Google Maps actualizado y útil.

Google ha renovado sus insignias de logros para que sea más sencillo reconocer si un colaborador es un “experto en investigación”, un “maestro de la fotografía” o un “principiante prometedor”. Incluso, los perfiles de colaboradores destacados ahora cuentan con distintivos dorados para una mejor visibilidad.

La empresa destaca que estas nuevas funciones están diseñadas para apoyar a su comunidad de más de 500 millones de colaboradores en todo el mundo. Dado que la información de Maps depende en gran medida de las aportaciones voluntarias, tiene sentido que Google apueste por herramientas que simplifiquen y reconozcan la participación ciudadana en su plataforma.

Google ha renovado sus insignias de logros.

Trucos y funciones clave para exprimir Google Maps en tu día a día

Para aprovechar al máximo Google Maps en tu día a día, es importante explorar funciones que van mucho más allá de la navegación básica de un punto A a un punto B. Una de las herramientas más útiles y menos conocidas es la descarga de mapas sin conexión: al guardar el área de tu ciudad o tu próximo destino, puedes utilizar el GPS y consultar rutas incluso si te quedas sin datos móviles.

Además, antes de iniciar un trayecto, explora las “Opciones de ruta” para configurar la aplicación según tus preferencias, como evitar peajes, autopistas o priorizar rutas de menor consumo de combustible. Pequeños trucos, como presionar el punto azul de tu ubicación para guardar dónde estacionaste el auto, convierten a Google Maps en un asistente de movilidad sumamente práctico.

Google Maps también es ideal para planificar actividades y descubrir nuevos lugares si sabes cómo organizar la información. Utiliza la función de “Listas” en la pestaña Guardado para agrupar restaurantes por probar, cafeterías favoritas o itinerarios turísticos, y compártelas fácilmente con amigos para planear salidas.

Si te encuentras en una zona desconocida, “Live View” puede ser tu aliado: esta función de realidad aumentada usa la cámara del celular para mostrar flechas sobre la imagen real de la calle, guiándote paso a paso y evitando desorientaciones. Por último, consultar el gráfico de “Horas populares” en la ficha de cada negocio te permitirá evitar filas innecesarias y planificar tus visitas en los momentos más tranquilos.