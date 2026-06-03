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Colombia ante la computación cuántica: 53% de los ejecutivos la ve como el futuro, pero pocos se preparan

Infobae se encuentra en New York Tech Week, evento en el que conoció que más de la mitad de los empresarios colombianos cree que la IA y la computación cuántica transformarán sus industrias antes de 2030

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Mapa digital de Colombia en amarillo, azul y rojo, junto al texto "COMPUTACIÓN CUÁNTICA" con esos colores. Fondo oscuro con circuitos y datos.
Más de la mitad de los ejecutivos colombianos prevé que la IA y la computación cuántica transformarán su industria antes de 2030, pero solo uno de cada ocho planea usarla activamente para ese año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

New York Tech Week ha sido la oportunidad en la que Infobae tecno conoció de primera mano que el 53% de los ejecutivos colombianos cree que la IA y la computación cuántica transformarán su industria antes de 2030, pero solo el 13% espera usar la tecnología cuántica de forma activa para ese año, según The Enterprise in 2030 del IBM Institute for Business Value.

La brecha entre percepción y acción define hoy el estado de la computación cuántica en Colombia. Las empresas reconocen el peso estratégico de la tecnología, pero la preparación concreta avanza a un ritmo mucho más lento que las expectativas.

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La computación cuántica es una forma de procesamiento que aprovecha los principios de la física cuántica para resolver problemas que los computadores tradicionales no pueden abordar en tiempos razonables. Mientras un computador clásico procesa información en secuencias de ceros y unos, un sistema cuántico puede evaluar millones de combinaciones al mismo tiempo.

Las empresas colombianas reconocen el valor estratégico de la cuántica, pero su preparación no avanza al mismo ritmo. REUTERS/Luisa Gonzalez
Las empresas colombianas reconocen el valor estratégico de la cuántica, pero su preparación no avanza al mismo ritmo. REUTERS/Luisa Gonzalez

Eso la hace especialmente útil para sectores como el financiero —donde permite optimizar portafolios de inversión bajo restricciones del mundo real—, la salud —donde acelera el descubrimiento de medicamentos mediante simulación molecular avanzada— y la ciberseguridad, donde redefine los estándares de cifrado de datos.

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Por qué Colombia reconoce la cuántica como el futuro, pero pocas empresas se preparan para usarla

El mismo estudio revela que solo el 23% de las organizaciones colombianas construye alianzas alrededor de la cuántica alineadas con su ventaja competitiva. La inversión existe en el discurso directivo, pero aún no se traduce en capacidades operativas ni en ecosistemas de colaboración consolidados.

La brecha de talento es uno de los factores que explica esa distancia. A nivel regional, el 71% de las organizaciones en Latinoamérica identifica la falta de habilidades especializadas como una barrera importante para adoptar esta tecnología, según el Quantum Readiness Index del IBM Institute for Business Value, elaborado con 750 ejecutivos de alto nivel en 28 países y 14 industrias.

Solo el 23% de las organizaciones colombianas construye alianzas cuánticas alineadas con su ventaja competitiva. REUTERS/Lucas Molet
Solo el 23% de las organizaciones colombianas construye alianzas cuánticas alineadas con su ventaja competitiva. REUTERS/Lucas Molet

“Es realmente una nueva rama de la computación que se puede considerar muy difícil. Requiere mucha instrucción y bastante estudio”, señaló Alexandre Pfeifer, líder de negocio cuántico de IBM para la región.

Qué tanto las empresas colombianas preparan su seguridad para la era cuántica

El 63% de los ejecutivos colombianos anticipa que para 2030 la seguridad será una prioridad en los consejos directivos al mismo nivel que el desempeño financiero. Sin embargo, solo el 33% prepara hoy su organización con criptografía resistente a la computación cuántica, según el mismo informe del IBM Institute for Business Value.

Esa contradicción no es exclusiva de Colombia. A nivel global, el 56% de las organizaciones encuestadas trata la seguridad cuántica como un problema técnico, no como una amenaza de negocio, pese a que los riesgos asociados afectan directamente la confianza digital, la propiedad intelectual y el cumplimiento regulatorio.

Dinero - Colombia
La ventaja cuántica podría llegar antes de que termine 2026, trayendo beneficios monetarios a las empresas, según IBM. - crédito Colprensa

Qué ganan las empresas que empiezan a invertir en cuántica hoy

La computación cuántica se acerca a un punto de inflexión. Investigación reciente del IBM Quantum Research Blog indica que la ventaja cuántica —el momento en que los sistemas cuánticos superan a los clásicos en precisión, costo o eficiencia— podría emerger hacia finales de 2026. Las organizaciones que construyen capacidades hoy esperan un retorno sobre la inversión 53% mayor para 2030 que quienes postergan la decisión.

Para Pfeifer, el camino para cerrar la brecha tanto en Colombia como en América Latina pasa por el acceso y la educación. IBM ofrece cursos gratuitos en español a través del programa IBM SkillsBuild y de la IBM Quantum Learning Platform, además de un plan de acceso abierto que permite utilizar una computadora cuántica durante 10 minutos al mes.

“Estamos trabajando junto con universidades, creando cada vez más facilidades para que los profesores traigan a sus alumnos y abran cuentas gratuitas en la plataforma”, indicó.

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