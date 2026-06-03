Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

En ediciones recientes del concurso resultaron ganadores estudiantes que implementaron avances tecnológicos en el sector agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiantes de colegios públicos en Colombia pueden participar en una convocatoria en línea para presentar proyectos que usen tecnología con el fin de resolver problemas sociales o mejorar actividades agrícolas, como el cultivo de café.

La convocatoria Solve for Tomorrow de Samsung, que se encuentra abierta hasta el 14 de agosto, busca que los jóvenes de diferentes partes del país propongan soluciones concretas a problemas de su espacio cotidiano, apoyándose en metodologías como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Design Thinking.

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Cómo es el proceso de selección de los proyectos estudiantiles

Durante el proceso, los grupos inscritos atraviesan varias etapas de formación y acompañamiento. Inicialmente, técnicos y expertos visitan escuelas públicas para impartir talleres de Design Thinking, donde se promueve la identificación de problemáticas locales y la formulación de proyectos.

Estudiantes de un colegio público en Colombia colaboran en grupo sobre una mesa, utilizando computadoras portátiles y materiales de laboratorio, mientras analizan carteles con ideas tecnológicas para el cultivo de café en un aula rural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta fase, se seleccionarán los 100 mejores grupos, quienes recibirán formación adicional. Posteriormente, 50 avanzarán a una etapa de mentoría personalizada, y solo cinco iniciativas recibirán menciones de honor por su potencial y desarrollo.

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Además, se realizarán talleres virtuales abiertos a nivel nacional, dirigidos a estudiantes, docentes y personas interesadas en fortalecer conocimientos sobre creatividad, formulación de proyectos y resolución de problemas comunitarios.

Los semifinalistas reciben apoyo para perfeccionar sus propuestas, construir prototipos y validar sus ideas, con el acompañamiento de expertos y mentorías especializadas. Los finalistas acceden a capacitaciones específicas para preparar sus presentaciones finales, que serán evaluadas por un jurado de especialistas.

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Quiénes pueden participar en esta convocatoria

La convocatoria está dirigida a estudiantes de grados 8 a 11 de colegios públicos, quienes pueden inscribir sus proyectos de manera grupal junto a un docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria está dirigida a estudiantes de colegios oficiales de Colombia que cursen grados de octavo a undécimo de bachillerato, y duodécimo donde aplique. El programa busca la participación de grupos integrados por jóvenes y docentes que estén dispuestos a trabajar en soluciones innovadoras para sus comunidades.

La inscripción de los proyectos se realiza a través de un formulario en línea, que estará disponible hasta el 14 de agosto de 2026, o hasta completar 2.350 cupos.

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Quienes deseen participar deben seguir las instrucciones detalladas en la plataforma oficial. La convocatoria permite la inscripción de proyectos que hayan participado en otros programas similares, siempre que no hayan resultado ganadores.

Cuáles problemas pueden abordarse mediante estos proyectos estudiantiles

Las iniciativas pueden enfocarse en mejorar la producción agrícola, promover el cuidado ambiental, fortalecer la salud y el bienestar o impulsar la inclusión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa incentiva el diseño de soluciones para problemáticas diversas, desde el mejoramiento de procesos agrícolas como el cultivo de café hasta retos sociales en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, la inclusión a través del deporte, la salud y el bienestar, y el desarrollo social y económico de las comunidades.

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Un caso destacado es el proyecto CoffeeSmart 4.0, desarrollado por el grupo Caffexplora de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial La Victoria, en El Tablón de Gómez, Nariño.

La innovación consiste en la automatización del secado y la tostión del grano de café mediante sensores, tarjetas Micro:bit y energía solar. Esta propuesta buscó mejorar la calidad del producto final, reducir pérdidas y fortalecer la economía de las familias caficultoras.

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Qué metodologías y competencias se promueven en los grupos participantes

El programa impulsa la aplicación de metodologías activas como el Aprendizaje Basado en Proyectos y el Design Thinking. Estas estrategias permiten a los participantes identificar problemas reales, diseñar soluciones y llevarlas a la práctica.

Los participantes aplican herramientas de Aprendizaje Basado en Proyectos y Design Thinking, fortaleciendo habilidades tecnológicas y socioemocionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se promueve el desarrollo de habilidades STEM, junto con competencias socioemocionales como la colaboración, la comunicación y el pensamiento creativo.

Otro punto clave es que se implementará un curso regional de Aprendizaje Basado en Proyectos para docentes, que proporciona herramientas para transformar las aulas en espacios de innovación social.

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En qué áreas se pueden enfocar los proyectos de los estudiantes

Las iniciativas pueden enfocarse en diferentes áreas prioritarias. En sostenibilidad ambiental, se incentivan proyectos que promuevan el uso responsable de los recursos naturales y la adopción de prácticas ecológicas.

En el ámbito deportivo, se valoran propuestas que utilicen el deporte como motor de inclusión, educación y desarrollo social. En salud y bienestar, se consideran relevantes los proyectos orientados a la prevención, la promoción de la salud mental y física, y la mejora de la calidad de vida.

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