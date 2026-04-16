Xbox sorprendió con tarjetas de regalo de 5 dólares: en qué puedo usarlas y restricciones

Varios usuarios de Xbox reportan la llegada de códigos de saldo gratuitos a través de mensajes oficiales en la plataforma. (Foto: Europa Press)

Algunos usuarios de Xbox han recibido una notificación inesperada en sus cuentas. Microsoft sorprendió a parte de su comunidad con el envío de códigos para canjear tarjetas de regalo digitales por un valor de 5 dólares, que son depositadas como saldo en la plataforma de la consola o la aplicación oficial.

Aunque no se trata de una promoción general ni confirmada de forma masiva por la empresa, la campaña está activa y diversos jugadores ya han recibido el beneficio, pero se debe considerar que no todos los perfiles acceden a esta ventaja.

Cómo se puede utilizar el saldo recibido en la cuenta de Xbox

El saldo de 5 dólares puede destinarse a la compra de juegos, contenido descargable (DLC) o aplicaciones dentro de la Xbox Store. Entre las condiciones de uso, Microsoft establece que el código debe canjearse antes del 2 de mayo de 2026 y, una vez activado, el saldo debe gastarse en un plazo de 30 días.

El crédito de 5 dólares puede aplicarse en juegos, contenidos descargables y aplicaciones, sujeto a fechas y condiciones de uso. (Foto: Europa Press)

Además, el saldo no es transferible ni acumulable con otras promociones, pero representa una oportunidad para aprovechar ofertas vigentes o sumar crédito para una compra de mayor valor.

Es muy probable que varios usuarios puedan utilizar el saldo para adquirir títulos en descuento o acceder a contenido adicional que, de otra forma, habría requerido un desembolso adicional.

Qué otras novedades presenta Xbox en su catálogo para sus usuarios

Sumado a la campaña de tarjetas de regalo, Xbox Game Pass sumó dos títulos destacados a su catálogo desde hoy. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered se incorpora para los suscriptores de la versión Premium, ofreciendo mejoras técnicas en un clásico de los juegos de rol desarrollados por Bethesda Game Studios.

Dos nuevos títulos se suman al catálogo de Xbox Game Pass, ampliando la oferta para suscriptores. (Foto: Europa Press)

El otro lanzamiento corresponde a EA Sports NHL 26, que llega con innovaciones en físicas y animaciones, reforzando la experiencia deportiva en la consola.

Estos lanzamientos buscan mantener el atractivo de la suscripción y diversificar las opciones para los usuarios. Ambos títulos están disponibles para descarga inmediata tanto en Xbox Series como en PC, y amplían el repertorio de propuestas para distintos perfiles de jugadores.

Cuáles nuevos lanzamientos traen otras plataformas de videojuegos

Mientras los usuarios de Xbox exploran la posibilidad de obtener saldo gratuito, Steam anunció la incorporación de cuatro juegos sin costo a su catálogo.

Steam lanza juegos gratuitos y mantiene diferentes alternativas para sumar títulos sin costo en su biblioteca. (Foto. Europa Press)

Duster Buster, VampireBlaze, Dreams Far Away y Derby’s Tycoon Online pueden descargarse directamente desde la plataforma de Valve, permitiendo experimentar nuevas propuestas sin realizar ningún pago inicial.

En cuanto a esta biblioteca de videojuegos, existen dos modalidades principales para acceder a juegos gratuitos: la categoría Free-to-Play, que permite añadir títulos permanentes a la biblioteca, y las ofertas temporales conocidas como Giveaways.

En estas últimas, juegos originalmente pagos se habilitan de manera gratuita por tiempo limitado, y quienes los reclaman dentro del plazo conservan el acceso de forma permanente. Cada fin de semana, la plataforma suele activar pruebas gratuitas para títulos completos, ampliando aún más las posibilidades para los usuarios.

Cómo mantener segura la cuenta en Steam y Xbox Game Pass

La autenticación en dos pasos y una gestión cuidadosa de la privacidad son claves para proteger el acceso y los datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de las cuentas en plataformas como Steam y Xbox Game Pass comienza con la activación de la Autenticación de Dos Pasos (2FA). En Steam, la función Steam Guard añade una capa extra de protección mediante códigos únicos en la aplicación, mientras que para Xbox se debe usar Microsoft Authenticator.

Asimismo, nunca se debe confiar en sitios de extraños que prometen juegos o elementos gratuitos a cambio de ingresar credenciales; este tipo de ataques de phishing representa la principal causa de pérdida de cuentas.

En Steam, es fundamental ajustar la configuración de privacidad para que el inventario solo sea visible para amigos, lo que reduce el riesgo de estafas. Es importante rechazar intercambios sospechosos y no acceder a enlaces enviados por desconocidos.

En Xbox, establecer un PIN de compra impide que extraños realicen gastos sin autorización desde la consola o el PC. Utilizar contraseñas robustas y únicas, sumado con gestores de contraseñas, refuerza la protección.