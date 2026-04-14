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Xbox admite que Game Pass es “demasiado caro” y promete cambios

La inclusión de Call of Duty en la suscripción elevó su precio un 50% en el último año

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La llegada de Asha Sharma como CEO de Microsoft Gaming marca una nueva etapa de cambios internos en Xbox. (REUTERS/ Mike Blake/File Photo)
La llegada de Asha Sharma como CEO de Microsoft Gaming marca una nueva etapa de cambios internos en Xbox. (REUTERS/ Mike Blake/File Photo)

Xbox pasa un tiempo de cambios y Game Pass tendría nuevos precios en el futuro. Tras la salida de Phill Spencer y Sarah Bond, Asha Sharma asumió el cargo de directora ejecutiva de Microsoft Gaming, lo que implicó la modificación de gran parte de la visión de la compañía y que a futuro se estén replanteando decisiones como el costo de su suscripción.

La directiva aseguró, en un comunicado interno compartido por The Verge, que el servicio “se ha vuelto demasiado caro para los jugadores”, por lo que se realizará una revisión profunda del modelo.

La empresa reconoce que el aumento de precios de Game Pass, implementado en octubre de 2025, no ha sido bien recibido. El abono Ultimate, que subió a $30 mensuales tras la integración de títulos como Call of Duty, desencadenó críticas entre la base de usuarios habituales.

Además, Sharma admitió que la prioridad es “encontrar una mejor ecuación de valor” para que el producto vuelva a ser atractivo y accesible.

El aumento del 50% en la suscripción Game Pass Ultimate tras la integración de Call of Duty recibió críticas por parte de la comunidad gamer. (Europa Press)
El aumento del 50% en la suscripción Game Pass Ultimate tras la integración de Call of Duty recibió críticas por parte de la comunidad gamer. (Europa Press)

Xbox tiene dudas sobre el precio actual de Game Pass

En un memorando remitido a los empleados de Xbox, Sharma fue clara con la situación de Game Pass, al afirmar que la suscripción “es central para el valor de los videojuegos en Xbox. También está claro que el modelo actual no es el definitivo. A corto plazo, Game Pass se ha vuelto demasiado caro para los jugadores, así que necesitamos una mejor ecuación de valor”.

La ejecutiva precisó que, a largo plazo, el objetivo es evolucionar Game Pass hacia un sistema más flexible, aunque este proceso requerirá tiempo y ajustes continuos.

El reconocimiento público del problema responde a meses de quejas por parte de los usuarios, quienes venían cuestionando la justificación de la fuerte subida de precios. Microsoft había defendido el incremento argumentando la mejora de servicios y la incorporación de franquicias de alto perfil, como Call of Duty, al catálogo.

Sin embargo, el cambio en la tarifa supuso un aumento del 50% respecto a la cuota anterior, una cifra que muchos consideran excesiva.

Juegos que saldrán del Game Pass en Xbox.
Microsoft admite que el modelo actual de Game Pass no es definitivo y anuncia una revisión profunda para mejorar su valor. (Microsoft)

Cuál es el rol de Call of Duty en el costo de Game Pass

La decisión de incluir Call of Duty en Game Pass fue un factor determinante en la subida de precios. Microsoft debatió durante meses si la presencia de nuevos lanzamientos de esta franquicia en la suscripción podría dañar los ingresos tradicionales que genera la venta directa del videojuego.

Finalmente, la empresa optó por añadir Call of Duty a Game Pass en el verano de 2024, lo que supuso un punto de inflexión en la estrategia de la plataforma.

Sin embargo, la llegada de Call of Duty no terminó de resolver las tensiones internas ni de convencer a los jugadores sobre el valor del abono. A finales de 2025, se intensificaron los rumores sobre la posible salida de la saga de Game Pass.

Jez Corden, de Windows Central, aseguró en el podcast XB2+1 que Xbox podría retirar los títulos de Call of Duty del servicio, una hipótesis que la propia Sharma reconoció que ha generado revuelo en la comunidad y que será abordada en futuras reuniones internas.

Call of Duty: Black Ops 7, de Activision.
La inclusión de Call of Duty en Game Pass fue clave en la reciente subida de precios y provocó debates sobre el futuro del videojuego en el servicio.

Los cambios en Xbox tras la llegada de Asha Sharma

El desembarco de Sharma en la dirección de Microsoft Gaming ha traído consigo un cambio de tono y una voluntad de revisar todos los procesos internos. En su primer correo a los empleados, la nueva CEO prometió recuperar “el espíritu rebelde” que definió a la división de juegos en el pasado: “Esto nos exigirá cuestionarlo todo sin descanso, revisar procesos, proteger lo que funciona y ser lo suficientemente valientes para cambiar lo que no”.

Entre las primeras decisiones de Sharma se cuenta la cancelación de campañas institucionales que, según su criterio, no representaban la verdadera identidad de la marca Xbox.

Ahora se suma un potencial cambio en el modelo actual de Game Pass, aunque no está claro que el precio vaya a bajar, la empresa sí está estudiando la situación y habrá modificaciones pensando en el descontento actual que hay frente a la suscripción y su costo.

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