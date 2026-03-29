Probé la ROG Xbox Ally X y mi primer recuerdo fue la mítica PSP: todo lo que debes saber del test

La consola respondió correctamente a varios juegos tanto de deportes como de acción. (Foto: Infobae)

En Infobae tuvimos la posibilidad de experimentar a fondo la ROG Xbox Ally X, una consola portátil que une la interfaz de las computadoras Windows con las prestaciones de una consola de videojuegos. Al sostener el dispositivo por primera vez, su diseño evocó recuerdos de la antigua PSP, aunque en este caso el tamaño y el peso es superior.

El proceso de desembalaje fue directo: la caja contenía la consola y el cargador, sin accesorios adicionales. Antes de iniciar a jugar, revisé todas las opciones de configuración, explorando todo lo que ofrecía el sistema y las bibliotecas de juegos instaladas.

Desde el primer momento, la interfaz basada en Windows 11 optimizado permitió comprobar la amplitud de compatibilidades, algo que me parece muy clave para quienes buscan acceder a diferentes plataformas.

Qué pasa al encender la ROG Xbox Ally X

La consola portátil viene en una caja donde está el cargador y las instrucciones de uso. (Foto: Infobae)

Al encender la consola portátil, la pantalla muestra una interfaz clara, diseñada para facilitar el acceso a las distintas bibliotecas de videojuegos. La consola incorpora de fábrica la biblioteca de Xbox, lo que permite jugar títulos propios de la plataforma sin pasos adicionales.

En mi caso quise ampliar el abanico de opciones así que pude instalar fácilmente otras librerías, como Epic Games y Steam. Durante mi experiencia, instalar estos dos programas fue sencillo y rápido, aunque es necesario contar con una conexión a internet estable.

Tras completar la configuración y la vinculación de las cuentas, la consola quedó lista para albergar juegos provenientes de diferentes servicios, como Game Pass, Steam, entre otros más.

Cuáles fueron mis sensaciones al comenzar a jugar

La jugabilidad resultó sencilla y las vibraciones del mando aportan mayor inmersión en el juego. (Foto: Infobae)

Como dije me recordó a la PSP, obviamente con más botones. Un punto a favor es que no genera cansancio ante las sesiones prolongadas. Dure en un día más de cinco horas pegado a la consola y no se sintió incomodidad al manipular el mando, no obstante la visión si comienza a afectarse luego de pasar tiempo frente a la pantalla.

Para evaluar el rendimiento, seleccioné dos juegos: Call of Duty Warzone y eFootball. La descarga e instalación de ambos requirió una conexión a internet estable, por el tamaño de los archivos.

Una vez completado este paso, la consola ejecutó ambos títulos sin dificultades, mostrando fluidez en las animaciones y estabilidad en la tasa de cuadros por segundo.

Durante las partidas de Warzone, la vibración transmitía la intensidad de los disparos y las explosiones, y el control de los personajes resultó intuitivo. En el caso de eFootball, la consola recordó las jornadas de juego con el antiguo Pro Evolution Soccer o conocido como PES.

efootball fue uno de los juegos que puse a prueba durante varias horas al día. (Foto: Konami)

Me pareció que las transiciones entre menús y escenas fueron ágiles, y las vibraciones durante las faltas o choques entre jugadores añadieron realismo a la experiencia. Asimismo, el aparato no presentó fallos ni caídas de rendimiento en ningún momento de las sesiones de prueba.

Qué autonomía ofrece la consola y cómo responde en sesiones largas

Es un hecho que uno de los aspectos más importantes en una consola portátil es la autonomía. En mi caso específico, durante las pruebas, la ROG Xbox Ally X permitió unas dos horas de juego continuo antes de requerir recarga.

Esto es un aspecto negativo. La duración puede resultar limitada para quienes planean sesiones extensas fuera de casa o en lugares sin acceso inmediato a electricidad. No obstante, el proceso de carga es rápido y la consola no mostró un calentamiento excesivo durante el uso ni mientras se recargaba.

Entonces: para qué tipo de usuarios creo que conviene

La consola está dirigida principalmente a usuarios experimentados con membresías en diferentes plataformas de videojuegos. (Foto: ASUS)

La versatilidad y la potencia de la ROG Xbox Ally X la orientan principalmente hacia un público gamer avanzado, interesado en explorar todas las posibilidades que ofrece el hardware.

Quienes cuentan con membresías en bibliotecas digitales y buscan sacar el máximo provecho a la compatibilidad multiplataforma encontrarán en este dispositivo una herramienta valiosa.

Las especificaciones técnicas, como el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, los 24 GB de RAM y el terabyte de almacenamiento sólido, confirman que el dispositivo está pensado para quienes buscan una experiencia de alto nivel en formato portátil.

No obstante, para el usuario promedio, que no posee suscripciones activas o no explora varias plataformas, la inversión puede no resultar tan rentable.