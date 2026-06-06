Uber ahora con coches autónomos en Madrid: así funciona un servicio sin humanos

El despliegue contará con operadores de seguridad a bordo para supervisar el funcionamiento de los coches autónomos. (EFE)

Uber en colaboración con la tecnológica WeRide y la operadora local Avomo, filial de Moove Cars, se prepara para lanzar su servicio de coches autónomos en la capital española. El proyecto, que cuenta con el respaldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, marca el inicio de un despliegue piloto que incluirá operadores de seguridad a bordo para supervisar el funcionamiento de los vehículos durante la fase inicial.

La asociación traslada a Europa un modelo ya probado en Oriente Medio, donde las compañías han implementado servicios comerciales de robotaxi en ciudades como Dubái y Abu Dabi. Próximamente, el trío empresarial prevé extender estas operaciones a Riad, consolidando una estrategia global de expansión. En Madrid, la operativa correrá a cargo de Avomo, responsable también de gestionar la mayor flota de VTCs del país.

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El acuerdo supone el primer lanzamiento conjunto de estas firmas en Europa, y se enmarca en un plan estratégico más amplio que contempla el despliegue de decenas de miles de robotaxis en una quincena de ciudades de aquí a 2030. Además de Madrid, Uber ha anunciado la llegada inminente de este servicio a Múnich y la reciente implementación en Londres.

Uber lidera la llegada de los coches autónomos a Madrid, en colaboración con WeRide y Avomo para implementar el primer piloto comercial en España. (Europa Press)

Flota escalable y despliegue progresivo

De acuerdo con el anuncio de la compañía, se espera que el despliegue de robotaxis comience a finales de 2026.

Durante la primera fase del proyecto madrileño, los usuarios podrán solicitar viajes en vehículos autónomos a través de la app de Uber. El despliegue se realizará de forma progresiva, con la incorporación de operadores de seguridad que validarán la seguridad y el correcto funcionamiento de la tecnología.

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Conforme se alcancen los hitos operativos, se prevé que la flota sume “cientos de robotaxis” y que el servicio comercial plenamente autónomo se extienda a las principales áreas urbanas de la ciudad.

WeRide aporta el software de conducción autónoma —incluida la plataforma tecnológica WeRide One y el simulador WeRide Genesis—, mientras que Avomo gestiona la operativa y la flota. Uber, por su parte, continúa posicionándose como la plataforma de referencia para la gestión de viajes, apoyada en socios tecnológicos y operadores locales.

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Los usuarios podrán solicitar viajes en vehículos autónomos a través de la app de Uber. (Uber)

Las compañías destacan que la Comunidad de Madrid ofrece un entorno especialmente propicio para el vehículo autónomo, gracias a su alta demanda de movilidad, densidad urbana y políticas favorables a la innovación. “Lanzar robotaxis sin conductor en Madrid, uno de los entornos urbanos que más rápido está creciendo en Europa, demuestra nuestra capacidad para operar de forma segura en escenarios reales de movilidad”, señaló Tony Han, fundador y CEO de WeRide.

La apuesta de Uber añade presión a competidores como Cabify y Bolt, que aún se encuentran en fases iniciales de desarrollo de sus propios servicios autónomos.

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Futuro y expansión global

El despliegue en Madrid representa el cuarto mercado conjunto de Uber y WeRide, tras sus experiencias en Dubái, Abu Dabi y Londres. El acuerdo estratégico contempla sumar 11 ciudades más en los próximos años, con la meta de transformar el transporte urbano a través de soluciones autónomas seguras y eficientes.

Uber planea expandir su programa de robotaxis en Europa. (Reuters)

“Madrid representa un importante paso adelante en nuestra colaboración con WeRide para llevar la movilidad autónoma a más personas en todo el mundo”, afirmó Sarfraz Maredia, director global de Movilidad Autónoma de Uber. El proyecto piloto madrileño, respaldado por un marco regulatorio claro y con socios locales consolidados, apunta a posicionar a la capital española como líder europeo en el despliegue de vehículos autónomos y anticipa la llegada de nuevas etapas en la evolución de la movilidad urbana.

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