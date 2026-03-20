Meta pone fin a su apuesta por el metaverso tras haber invertido 80.000 millones de dólares

Meta da marcha atrás en su metaverso y eliminará Horizon Worlds para sus gafas Meta Quest. REUTERS/Manuel Orbegozo

Meta ha decidido cerrar la etapa más ambiciosa de su estrategia en el metaverso al retirar Horizon Worlds de sus dispositivos de realidad virtual. A partir del 31 de marzo de 2026, los mundos y eventos dejarán de estar disponibles en la tienda de Quest, mientras que el 15 de junio de 2026 la aplicación será eliminada por completo de las gafas.

La plataforma seguirá existiendo, pero solo en formato móvil, sin soporte para experiencias inmersivas.

La medida marca un punto de inflexión para la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, quien en 2021 rebautizó Facebook como Meta con la intención de posicionar el metaverso como el eje del futuro digital.

Meta eliminará Horizon Worlds de Quest a partir del 15 de junio y se centrará en las aplicaciones para móviles.

Cuatro años y medio después, ese proyecto se reduce a una versión sin realidad virtual, evidenciando un giro estratégico tras años de resultados por debajo de lo esperado.

El cierre de la experiencia VR no llega de forma inesperada. En febrero pasado, directivos de la empresa ya habían adelantado que el foco pasaría a la versión móvil de Horizon, aunque aún existían dudas sobre la continuidad de su formato original. La confirmación actual despeja cualquier incertidumbre: la apuesta por la realidad virtual como red social masiva ha sido descartada.

Detrás de esta decisión se encuentra una cifra que resume la magnitud del proyecto. La división Reality Labs, responsable del desarrollo de hardware y software vinculado al metaverso, acumula pérdidas cercanas a los 80.000 millones de dólares desde 2020.

Tras haber invertido 80.000 millones de dólares en el metaverso, Meta le pone fin a su apuesta por la realidad virtual.

Solo en el último trimestre de 2025, registró números negativos superiores a los 6.000 millones, con ingresos que no alcanzaron a cubrir ni una fracción de sus gastos.

Aunque el negocio publicitario de Meta ha permitido sostener estas pérdidas, la presión de los inversores ha ido en aumento. En respuesta, la compañía aplicó recortes significativos en su presupuesto, reduciendo hasta un 30% el gasto de Reality Labs. También se llevaron a cabo despidos que afectaron a miles de empleados y se cerraron estudios dedicados al desarrollo de contenido para entornos virtuales.

El desempeño de Horizon Worlds tampoco acompañó las expectativas. La plataforma nunca superó unos pocos cientos de miles de usuarios activos mensuales, una cifra marginal frente a los más de 3.000 millones de personas que utilizan otras aplicaciones del ecosistema de Meta.

Meta planea centrarse en artículos integrados con IA.

A esto se sumaron críticas por la calidad gráfica, la incomodidad del uso prolongado de gafas de realidad virtual y la falta de contenidos atractivos.

La compañía intentó revitalizar el interés mediante eventos virtuales y colaboraciones, incluyendo conciertos y experiencias patrocinadas, pero los resultados no lograron consolidar una base de usuarios sostenida. En paralelo, algunas aplicaciones adquiridas, como la de fitness en realidad virtual, han pasado a un estado de mantenimiento sin desarrollo activo.

Sin embargo, no todo el balance de Reality Labs ha sido negativo. Productos como las gafas inteligentes desarrolladas junto a fabricantes tradicionales han mostrado un crecimiento significativo en ventas, especialmente durante 2025. Este desempeño ha contribuido a redefinir la estrategia de la empresa hacia dispositivos más integrados con inteligencia artificial.

Meta seguirá manteniendo su Meta Quest, aunque con menor inversión. (Meta)

En ese sentido, Meta ha comenzado a priorizar el desarrollo de tecnologías basadas en IA, desplazando al metaverso como su principal apuesta. La compañía planea destinar entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial y centros de datos en los próximos años, en un intento por consolidar su posición en este nuevo frente competitivo.

El cambio también se refleja en el discurso corporativo. En recientes presentaciones ante inversores, el término “metaverso” ha desaparecido prácticamente por completo, reemplazado por referencias a inteligencia artificial, asistentes digitales y dispositivos inteligentes.

El cierre de Horizon Worlds en realidad virtual simboliza así el final de una etapa que generó grandes expectativas en la industria tecnológica. Aunque la idea del metaverso no desaparece por completo, su protagonismo dentro de Meta se diluye frente a nuevas prioridades.

El metaverso nunca logró tener millones de usuarios activos como se había previsto.

La compañía deja atrás uno de sus proyectos más ambiciosos para concentrarse en tecnologías que, por ahora, muestran mayor adopción y potencial de crecimiento.