Sociedad

Cumplía tareas comunitarias por manejar borracho y volvió a dar positivo de alcoholemia: la insólita excusa que usó

Todo surgió en un operativo sobre la Ruta 8, a la altura de Pilar. El test le dio 0,39 g/l en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires la norma exige cero alcohol

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Durante el procedimiento, los inspectores hallaron bebidas alcohólicas en el vehículo y documentaron la evidencia como parte del control

Un conductor de 22 años fue detenido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) con alcoholemia positiva mientras circulaba por la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Pero el dato que llamó la atención es que el joven cumplía tareas comunitarias por haber cometido la misma infracción el año anterior.

El resultado del alcoholímetro marcó 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre, suficiente para constituir una infracción bajo la legislación bonaerense, que establece tolerancia cero al volante.

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Ante la medición, el conductor no tardó en ensayar una insólita explicación: había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y, según sus propias palabras, había probado una copa de vino porque “me dio para probar el abuelo de ella”, en referencia a su novia, quien viajaba con él en el vehículo.

Un alcoholímetro digital muestra la lectura de 0.39 g/L. Una mano enguantada de azul sostiene el dispositivo en un entorno oscuro
El conductor registró 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre, sobrepasando la tolerancia cero vigente en la provincia de Buenos Aires

El personal de la ANSV fue directo al responder: “Esto es una alcoholemia positiva, no es la ensalada. Esto es alcohol”.

El antecedente del conductor agregó un giro particular al procedimiento. El propio joven reconoció, durante la fiscalización, que ya había sido inhabilitado por una alcoholemia positiva registrada un año atrás y que el episodio lo había convertido en un caso público. “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”, dijo ante los agentes de la ANSV.

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Dentro del vehículo, los inspectores observaron vasos con bebidas alcohólicas, elementos que quedaron documentados como parte del procedimiento. El conductor intentó desligarse de esa evidencia: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, afirmó.

Además, mientras el operativo avanzaba, el joven recurrió al teléfono para llamar a su familia en busca de ayuda. Las cámaras del operativo registraron el momento en que le pedía a alguien que despertara a su padre: “¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo”, se lo escucha decir en el audio captado durante el procedimiento.

Una mano enguantada de azul sostiene un alcoholímetro profesional. La pantalla del dispositivo muestra la palabra "ESPERE" y un indicador luminoso naranja se enciende en la parte superior
La excusa del joven, que atribuyó el resultado positivo a una ensalada con vinagre y una copa de vino familiar, fue descartada por los agentes

Las consecuencias de la nueva infracción fueron inmediatas. La ANSV le retuvo la licencia de conducir al joven, quien además deberá afrontar una multa de hasta 2.215.000 pesos y enfrenta una inhabilitación que puede extenderse entre 3 y 18 meses, según le confirmaron a Infobae.

El caso se produjo en el marco de un amplio operativo de control desplegado por la ANSV durante el fin de semana sobre dos corredores viales del área metropolitana: la Ruta Nacional 8, en el peaje Pilar, el sábado, y la Autopista Riccheri, a la altura del kilómetro 15, el domingo.

A lo largo de ambas jornadas, los agentes fiscalizaron 4.770 vehículos, labraron 263 infracciones y detectaron 194 alcoholemias positivas. Los registros más elevados del operativo llegaron a 2,08 y 1,74 gramos de alcohol por litro de sangre, cifras que multiplican varias veces el umbral que ya de por sí está prohibido en la provincia.

El antecedente de un caso similar

Un hombre fue detenido en el peaje Hudson con 2,0 gramos de alcohol, sin licencia y antecedentes previos, acumulando una fuerte multa y posible inhabilitación judicial

Un hombre de 42 años fue detenido en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires-La Plata con 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite máximo permitido, durante un control nocturno a cargo de la ANSV. A eso se sumó que el conductor carecía de licencia de conducir y que ya registraba antecedentes por la misma infracción.

El operativo tuvo lugar días atrás, tras la 1 de la madrugada, bajo la responsabilidad de los agentes de la Base Operativa Hudson.

Lo que en principio parecía un caso ordinario adquirió otra dimensión cuando los agentes advirtieron que el conductor no portaba licencia. La consulta al sistema reveló que el documento estaba inhabilitado a raíz de un registro de alcoholemia positiva previo. Con esos antecedentes, al hombre no le fue permitido seguir al volante.

La acumulación de irregularidades —una alcoholemia que duplica el máximo legal, ausencia de licencia vigente y antecedentes previos— le valió al conductor una multa de $2.215.000 y la posibilidad de una inhabilitación cuya extensión quedará a criterio de la Justicia de la jurisdicción correspondiente, según informaron a Infobae.

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