Cómo programar mensajes de WhatsApp sin apps externas, la función que estará disponible para todos

La programación de mensajes llegará tanto a chats individuales como grupales en WhatsApp. (Bloomberg)

WhatsApp avanza en la incorporación de una de las funciones más solicitadas por sus usuarios: la posibilidad de programar mensajes para su envío automático. Hasta ahora, quienes querían enviar mensajes en una fecha y hora específicas debían recurrir a aplicaciones de terceros o a atajos complejos.

Con esta nueva herramienta, la plataforma planea ofrecer una solución integrada, sencilla y accesible para todos.

La función de mensajes programados en WhatsApp fue detectada en la versión beta 26.7.10.72 para iOS, dentro del programa TestFlight, aunque aún no está habilitada ni siquiera para los usuarios beta. Según WABetaInfo, la herramienta estará disponible tanto en chats individuales como grupales, ampliando así las posibilidades de organización y comunicación dentro de la aplicación.

WhatsApp busca igualar funcionalidades con competidores como Telegram con esta actualización. (Reuters)

Programación nativa: cómo funcionará la nueva función

El procedimiento será simple: el usuario redactará el mensaje, seleccionará la opción para programarlo, elegirá la fecha y la hora exactas y, una vez confirmado, el texto quedará en cola de envío. Cuando llegue el momento establecido, WhatsApp enviará el mensaje de manera automática, sin requerir ninguna acción adicional del usuario.

Para un mejor control, la aplicación implementará una sección específica dentro de la información de cada chat, donde se podrá consultar la lista de mensajes programados, gestionar su contenido o eliminarlos antes de que sean enviados.

Si un mensaje es borrado antes de su envío, desaparecerá sin dejar rastros ni notificaciones para el destinatario, garantizando así privacidad y control total sobre la comunicación.

La opción será gratuita y estará disponible para todos los usuarios cuando salga de la fase beta. (Reuters)

Ventajas frente a las opciones previas y la competencia

Hasta ahora, solo las cuentas empresariales podían programar mensajes a través de Business Broadcasts, una función limitada y de pago. Para el resto de los usuarios, la única opción era utilizar aplicaciones externas o el sistema Shortcuts de Apple, procedimientos menos intuitivos y con mayores restricciones. La nueva función de WhatsApp será gratuita y estará disponible para toda su base de usuarios, lo que supone una mejora significativa en términos de comodidad y accesibilidad.

La programación de mensajes resulta útil en múltiples contextos. Permite enviar recordatorios personales, felicitaciones de cumpleaños o mensajes laborales fuera del horario de oficina, programando su llegada para el momento más adecuado. Esta flexibilidad ayuda a gestionar mejor el tiempo y a evitar interrupciones o molestias innecesarias a colegas y contactos.

Telegram, uno de los principales competidores de WhatsApp, ya ofrece desde hace tiempo la posibilidad de programar mensajes en chats, grupos y canales, indica 9to5Mac. Esta característica ha sido uno de sus argumentos de diferenciación. Con la nueva actualización, WhatsApp busca equiparar su oferta de funcionalidades y consolidar su liderazgo en el sector de la mensajería instantánea.

La función aún no tiene fecha oficial de lanzamiento, pero ya fue detectada en la versión beta para iOS. (Europa Press)

Un paso clave en la evolución de WhatsApp

La decisión de WhatsApp de sumar la programación de mensajes responde tanto a una demanda histórica de los usuarios como a la creciente competencia en el mercado. Con más de 2.000 millones de usuarios activos, la aplicación apuesta por fortalecer su posición y ofrecer herramientas avanzadas sin renunciar a la sencillez y estabilidad que la han caracterizado desde sus inicios.

Por ahora, no hay una fecha confirmada para el lanzamiento global de la función ni información sobre su posible extensión a WhatsApp Channels. Se espera que, tras las pruebas con usuarios beta, la opción se implemente de manera paulatina en todo el mundo.

La llegada de la programación nativa de mensajes representa un avance significativo en la experiencia de uso de WhatsApp, facilitando la organización y el control de la comunicación personal y profesional sin depender de aplicaciones externas o soluciones alternativas.