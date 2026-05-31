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Consiguen una comunicación cuántica segura en casi 2 kilómetros de espacio libre

El sistema está diseñado para aplicaciones críticas en defensa, telecomunicaciones, energía y finanzas

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Un cable de fibra óptica emite luz azul y verde brillante en sus extremos, con filamentos coloridos entrelazados en el centro, sobre un fondo oscuro con circuitos.
El terminal Ares integra transmisión de 10 Gbps y distribución de fotones entrelazados para una sincronización resistente y segura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa estadounidense Xairos Systems logró establecer una comunicación cuántica segura a través de casi 2 kilómetros de espacio libre, utilizando su terminal óptica Ares.

Este avance marca un hito relevante para las tecnologías de comunicación y sincronización en entornos donde las señales tradicionales, como GPS o radiofrecuencia, resultan insuficientes o están sujetas a interferencias.

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El logro se concretó mediante pruebas en un entorno real, donde Ares estableció enlaces cuánticos y ópticos simultáneos a una distancia de 1,2 millas (alrededor de 1,93 kilómetros).

A diferencia de pruebas previas realizadas en laboratorio o a través de fibra óptica, este ensayo se llevó a cabo en espacio libre, lo cual cumple con los requisitos de la Agencia de Desarrollo Espacial de Estados Unidos.

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La tecnología de Transferencia de Tiempo Cuántico (QTT) garantiza precisión horaria incluso en condiciones de interferencia. (Imagen referencial/Europa Press)
La tecnología de Transferencia de Tiempo Cuántico (QTT) garantiza precisión horaria incluso en condiciones de interferencia. (Imagen referencial/Europa Press)

La compañía demostró la capacidad de su sistema para mantener comunicaciones ópticas de alta velocidad y sincronización segura. Ares funciona como una plataforma todo en uno, que integra transmisión óptica a 10 Gbps, distribución de fotones entrelazados y un sistema avanzado de cronometraje basado en su tecnología de Transferencia de Tiempo Cuántico (QTT).

Características operativas y aplicaciones estratégicas

El terminal cuántico Ares está diseñado para proporcionar comunicaciones seguras, sincronización precisa y servicios de posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) en condiciones adversas. Según detalló la empresa en un comunicado, toda la funcionalidad se encuentra en una plataforma robusta y compacta, adaptada para entornos operativos exigentes donde los sistemas convencionales de posicionamiento y sincronización sufren limitaciones.

La tecnología QTT de la compañía permite distribuir claves de cifrado y mantener la precisión horaria incluso si las señales de GPS o radiofrecuencia no están disponibles o presentan interferencias. Este sistema está pensado como una alternativa resistente a los sistemas GNSS tradicionales, incrementando la seguridad y la resiliencia frente a ciberataques o bloqueos intencionados de señal.

Un cubo abstracto luminoso, compuesto por líneas verdes y azules, lleno de letras y números flotantes sobre un fondo oscuro de código binario.
Esta tecnología permite comunicaciones ópticas cuánticas seguras en espacio libre, una alternativa ante la falta de señal GPS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sincronización y control en infraestructuras críticas

Mike Mabry, director de producto de Xairos Systems, subrayó que el desarrollo de Ares refleja un esfuerzo colaborativo para integrar varias tecnologías avanzadas en una sola plataforma operativa. La empresa planea perfeccionar y ampliar las capacidades del sistema, en colaboración con la Incubadora Cuántica de Colorado y el desarrollo del Centro de Sincronización Cuántica.

El director de operaciones de la empresa, Joe Campagna, indicó que Ares responde a la demanda de clientes gubernamentales que buscan proteger infraestructuras nacionales críticas y mejorar las capacidades de operación en escenarios militares. Uno de los requisitos técnicos más relevantes es lograr una sincronización de alta precisión entre sensores, antenas y otros sistemas conectados, requisito esencial en entornos complejos y con riesgo de interferencia.

Impacto en geolocalización y defensa avanzada

El nivel de sincronización que proporciona Ares es fundamental para la geolocalización precisa, la fusión de datos y la toma de decisiones en arquitecturas de defensa avanzadas. Según Campagna, la posibilidad de coordinar sensores y sistemas en tiempo real permite apoyar conceptos como un futuro sistema Golden Dome, orientado al control de fuego y la detección integrada a gran escala.

Una imagen abstracta muestra un orbe brillante en el centro emitiendo líneas de luz verdes, azules y moradas, con código binario cayendo en el fondo.
La comunicación cuántica también podrá interconectar las futuras computadoras cuánticas en una red de transmisión de datos ultraeficiente y global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La plataforma Ares también se orienta a sectores como el financiero, las telecomunicaciones y la energía, donde la sincronización precisa resulta crítica para la seguridad y la continuidad operativa. El diseño compacto y robusto del terminal facilita su despliegue en distintos escenarios, desde centros de datos hasta infraestructuras de defensa.

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