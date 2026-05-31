Meta estaría desarrollando un colgante con IA y nuevas gafas inteligentes

Según un documento filtrado, el colgante con IA de Meta se probará internamente a partir de 2027. (Reuters)

Meta estaría trabajando en el desarrollo de un colgante con inteligencia artificial y la ampliación de su gama de gafas inteligentes, como parte de una estrategia para reforzar su presencia en el mercado de la tecnología portátil y reducir las pérdidas de su división de hardware. Así lo revela un memorando interno firmado por Alex Himel, vicepresidente de Wearables de la compañía, al que tuvo acceso The Information.

Según el documento, Meta planea probar internamente el colgante con IA durante la primavera boreal de 2027. Aunque no se han detallado sus especificaciones, el dispositivo podría incluir una cámara y funciones de registro diario. Esta iniciativa se enmarca en una estrategia de tres pilares: el nuevo colgante con IA, una gama ampliada de gafas inteligentes y una nueva línea de dispositivos portátiles para el trabajo orientada a clientes empresariales.

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La empresa busca impulsar la adopción de su tecnología de inteligencia artificial y compensar las pérdidas de Reality Labs, su división de hardware, con nuevos productos y modelos de negocio. El memorando señala que el colgante y las gafas funcionarán con el modelo de IA Muse Spark y un asistente inédito denominado Hatch.

La compañía ampliaría su línea de gafas inteligentes, incorporando tecnología de “superdetección” para registrar y asistir en actividades diarias. (Europa Press)

Tecnología de “superdetección” y expansión de gafas inteligentes

Uno de los pilares de la estrategia de Meta es la expansión de su línea de gafas inteligentes, hasta ahora limitada a colaboraciones con Ray-Ban y Oakley a través de EssilorLuxottica. Próximamente, la oferta incluirá más marcas y modelos, con el objetivo de llegar a nuevos segmentos de público y mejorar los márgenes de beneficio.

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Las nuevas gafas incorporarán tecnología de “superdetección”, un sistema que mantiene activas las cámaras y sensores durante horas. Esto permitirá al asistente de IA registrar eventos del día y ofrecer ayudas contextuales, como avisos de objetos olvidados o recordatorios de compras.

De acuerdo con datos de EssilorLuxottica, en 2025 se vendieron más de siete millones de gafas inteligentes con tecnología Meta. Mark Zuckerberg, CEO de la compañía, afirmó que el uso diario de gafas inteligentes con IA se ha triplicado año tras año y las considera una de las categorías de electrónica de consumo de mayor crecimiento en la actualidad. Alex Himel se ha propuesto vender diez millones de dispositivos portátiles en la segunda mitad de 2026.

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Las nuevas gafas de Meta permitirían al asistente de IA advertir sobre objetos olvidados o tareas pendientes a lo largo del día. (Reuters)

Dispositivos portátiles para el trabajo y nuevas fuentes de ingresos

El plan de Meta incluye una apuesta por el mercado corporativo, con la línea “Dispositivos portátiles para el trabajo”, pensada para sectores que demandan funciones específicas. La empresa aspira a alcanzar 6,8 millones de usuarios mensuales en esta categoría antes de finalizar el año, apoyándose en la diversificación de productos y la expansión internacional.

En paralelo, la compañía ha lanzado un sistema de suscripción para su chatbot Meta AI, disponible en Facebook, Instagram, WhatsApp y, próximamente, en las propias gafas inteligentes. Meta One Plus y Meta One Premium ofrecen capacidades avanzadas de procesamiento, generación de imágenes y vídeos, replicando el modelo de negocio de otros grandes del sector como OpenAI y Google.

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Además, Meta está desarrollando una plataforma para desarrolladores que permitirá a terceros crear y distribuir aplicaciones para sus dispositivos portátiles, buscando así enriquecer el ecosistema y generar nuevas fuentes de ingresos.

Meta enfrenta competencia directa de empresas como OpenAI y Google, que también desarrollan hardware de inteligencia artificial. (Europa Press)

Competencia y tendencias en el sector del hardware de IA

El interés de Meta por el hardware de inteligencia artificial se produce en un contexto de fuerte competencia. OpenAI, por ejemplo, adquirió io Products, una startup fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive, y trabaja en una gama de dispositivos que incluye un altavoz inteligente y posiblemente un teléfono. Google, por su parte, ha anunciado gafas inteligentes en alianza con Samsung y Qualcomm que saldrán al mercado este otoño.

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Meta adquirió la startup Limitless, especializada en colgantes con IA, el año pasado, lo que refuerza su apuesta por formatos portátiles innovadores. La compañía sostiene que todos sus dispositivos están diseñados para actualizarse fácilmente y soportar funciones de IA cada vez más avanzadas.