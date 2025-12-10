Programar mensajes en WhatsApp: la función que te permite enviar textos automáticamente

Existen aplicativos que te permiten enviar mensajes de WhatsApp de manera automática.

WhatsApp continúa siendo una de las plataformas de mensajería más utilizadas, pero aún carece de una función esperada por muchos usuarios: la posibilidad de programar mensajes. Ante esta limitación, aplicaciones externas como Wasavi (para Android) y Scheduled (para iOS) se han convertido en alternativas para quienes necesitan organizar comunicaciones con anticipación, ya sea por motivos personales, laborales o académicos.

Estas herramientas permiten preparar textos que se enviarán en un momento específico, una funcionalidad que WhatsApp todavía no incorpora de manera nativa. Su uso ofrece una vía para evitar olvidos y mantener tareas rutinarias sin depender de recordatorios manuales.

Aunque su implementación requiere ciertos permisos en el dispositivo, se han posicionado como opciones accesibles para quienes buscan automatizar parte de su comunicación diaria.

Necesitas aplicaciones externas para enviar mensajes automáticos en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Soluciones externas para Android

En el ecosistema Android, una de las herramientas más utilizadas es Wasavi, disponible de forma gratuita en Play Store. Esta aplicación funciona como intermediaria entre el usuario y WhatsApp, y permite configurar mensajes programados con pocos pasos. Para activarla, es necesario otorgar permisos que le permiten controlar determinadas funciones del dispositivo y acceder a la lista de contactos, algo indispensable para su integración con la aplicación de mensajería.

Una vez configurada, Wasavi ofrece una interfaz sencilla en la que se selecciona al destinatario, se define el día y la hora del envío, y se redacta el contenido. Antes de ejecutarse, la herramienta puede enviar una notificación que sirve como aviso previo, útil para modificar o cancelar el mensaje en caso necesario. Esta característica resulta particularmente relevante en situaciones donde es importante revisar la información antes de enviarla.

Wasavi es una opción para enviar mensajes automáticos en WhastApp.

Alternativas disponibles para iPhone

En dispositivos iOS, una de las opciones más utilizadas es Scheduled, aplicación disponible en App Store. Su funcionamiento difiere del sistema de Android debido a las limitaciones impuestas por Apple para el envío automatizado sin intervención del usuario. Por esta razón, la programación en iPhone siempre requiere un paso final manual: la confirmación del mensaje en WhatsApp.

Scheduled solicita permisos básicos, como acceso a contactos y notificaciones. Tras configurarla, el usuario puede seleccionar la plataforma en la que desea enviar el mensaje —en este caso, WhatsApp—, definir el destinatario y elegir la fecha y hora del envío. También es posible activar repeticiones periódicas, lo que resulta útil para recordatorios o comunicaciones recurrentes.

Cuando llega el momento programado, la aplicación emite una alerta que, al tocarse, abre WhatsApp con el mensaje ya redactado, listo para enviarse. El usuario solo debe pulsar el botón de envío. Debido a esta restricción, algunas personas complementan este proceso con la herramienta Atajos (Shortcuts) para intentar automatizar parte del procedimiento, aunque la confirmación final siempre debe hacerse manualmente.

Scheduled permite enviar mensajes automáticos a través de iOS.

Una necesidad creciente entre los usuarios

La programación de mensajes cubre una demanda que se ha vuelto más común, especialmente en entornos laborales o en situaciones donde se requiere coordinar envíos en horarios específicos. Recordatorios, mensajes de seguimiento o comunicaciones que deben enviarse fuera de horas productivas son algunos de los casos más frecuentes.

Pese a que WhatsApp ha introducido numerosas funciones en los últimos años, la opción de programar mensajes no forma parte de sus herramientas internas. Esto ha impulsado el uso de aplicaciones de terceros como solución temporal, aunque su funcionamiento depende del sistema operativo y de las condiciones de seguridad que cada plataforma establece.

Mientras WhatsApp no incorpore esta función de manera oficial, Wasavi y Scheduled seguirán siendo alternativas necesarias para quienes requieren mayor control sobre el momento en que se envían sus comunicaciones. Ambas aplicaciones permiten cubrir una carencia relevante dentro del servicio, aunque con limitaciones diferentes según el tipo de dispositivo.