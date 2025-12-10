Tecno

Programar mensajes en WhatsApp: la función que te permite enviar textos automáticamente

Wasavi y Scheduled se han convertido en las herramientas más utilizadas para agendar mensajes y garantizar recordatorios sin depender de la memoria del usuario

Guardar
Existen aplicativos que te permiten
Existen aplicativos que te permiten enviar mensajes de WhatsApp de manera automática.

WhatsApp continúa siendo una de las plataformas de mensajería más utilizadas, pero aún carece de una función esperada por muchos usuarios: la posibilidad de programar mensajes. Ante esta limitación, aplicaciones externas como Wasavi (para Android) y Scheduled (para iOS) se han convertido en alternativas para quienes necesitan organizar comunicaciones con anticipación, ya sea por motivos personales, laborales o académicos.

Estas herramientas permiten preparar textos que se enviarán en un momento específico, una funcionalidad que WhatsApp todavía no incorpora de manera nativa. Su uso ofrece una vía para evitar olvidos y mantener tareas rutinarias sin depender de recordatorios manuales.

Aunque su implementación requiere ciertos permisos en el dispositivo, se han posicionado como opciones accesibles para quienes buscan automatizar parte de su comunicación diaria.

Necesitas aplicaciones externas para enviar
Necesitas aplicaciones externas para enviar mensajes automáticos en WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

Soluciones externas para Android

En el ecosistema Android, una de las herramientas más utilizadas es Wasavi, disponible de forma gratuita en Play Store. Esta aplicación funciona como intermediaria entre el usuario y WhatsApp, y permite configurar mensajes programados con pocos pasos. Para activarla, es necesario otorgar permisos que le permiten controlar determinadas funciones del dispositivo y acceder a la lista de contactos, algo indispensable para su integración con la aplicación de mensajería.

Una vez configurada, Wasavi ofrece una interfaz sencilla en la que se selecciona al destinatario, se define el día y la hora del envío, y se redacta el contenido. Antes de ejecutarse, la herramienta puede enviar una notificación que sirve como aviso previo, útil para modificar o cancelar el mensaje en caso necesario. Esta característica resulta particularmente relevante en situaciones donde es importante revisar la información antes de enviarla.

Wasavi es una opción para
Wasavi es una opción para enviar mensajes automáticos en WhastApp.

Alternativas disponibles para iPhone

En dispositivos iOS, una de las opciones más utilizadas es Scheduled, aplicación disponible en App Store. Su funcionamiento difiere del sistema de Android debido a las limitaciones impuestas por Apple para el envío automatizado sin intervención del usuario. Por esta razón, la programación en iPhone siempre requiere un paso final manual: la confirmación del mensaje en WhatsApp.

Scheduled solicita permisos básicos, como acceso a contactos y notificaciones. Tras configurarla, el usuario puede seleccionar la plataforma en la que desea enviar el mensaje —en este caso, WhatsApp—, definir el destinatario y elegir la fecha y hora del envío. También es posible activar repeticiones periódicas, lo que resulta útil para recordatorios o comunicaciones recurrentes.

Cuando llega el momento programado, la aplicación emite una alerta que, al tocarse, abre WhatsApp con el mensaje ya redactado, listo para enviarse. El usuario solo debe pulsar el botón de envío. Debido a esta restricción, algunas personas complementan este proceso con la herramienta Atajos (Shortcuts) para intentar automatizar parte del procedimiento, aunque la confirmación final siempre debe hacerse manualmente.

Scheduled permite enviar mensajes automáticos
Scheduled permite enviar mensajes automáticos a través de iOS.

Una necesidad creciente entre los usuarios

La programación de mensajes cubre una demanda que se ha vuelto más común, especialmente en entornos laborales o en situaciones donde se requiere coordinar envíos en horarios específicos. Recordatorios, mensajes de seguimiento o comunicaciones que deben enviarse fuera de horas productivas son algunos de los casos más frecuentes.

Pese a que WhatsApp ha introducido numerosas funciones en los últimos años, la opción de programar mensajes no forma parte de sus herramientas internas. Esto ha impulsado el uso de aplicaciones de terceros como solución temporal, aunque su funcionamiento depende del sistema operativo y de las condiciones de seguridad que cada plataforma establece.

Mientras WhatsApp no incorpore esta función de manera oficial, Wasavi y Scheduled seguirán siendo alternativas necesarias para quienes requieren mayor control sobre el momento en que se envían sus comunicaciones. Ambas aplicaciones permiten cubrir una carencia relevante dentro del servicio, aunque con limitaciones diferentes según el tipo de dispositivo.

Temas Relacionados

WhatsAppAndroidiOSLo último en tecnología

Últimas Noticias

El aviso más molesto del iPhone tiene solución: así puedes desactivarlo con un solo toque

El aviso de redes Wi-Fi disponibles puede desactivarse desde los ajustes del iPhone con un único cambio en la configuración

El aviso más molesto del

Los objetos que podrían estar bloqueando el WiFi de su hogar: cómo identificarlos

Equipos como televisores 4K, cámaras de seguridad y altavoces inteligentes generan un consumo que puede saturar la conexión doméstica

Los objetos que podrían estar

Google Fotos se recarga con cinco funciones para la edición de video: disponibles para iPhone y Android

Ahora la plataforma incorpora una biblioteca musical a la que los usuarios pueden acceder para añadir canciones a sus videos de forma gratuita

Google Fotos se recarga con

El celular para los fans de Star Wars: así es la edición exclusiva inspirada en Dark Vedder

En Infobae Tecno probamos la edición del OPPO Reno14 F llena de detalles y referencias del villano de la saga

El celular para los fans

Cómo vaciar la papelera oculta de WhatsApp en un teléfono Android

Esta función nativa en el celular evita saturación de la memoria, bloqueos de aplicaciones, lentitud en el funcionamiento del teléfono e imposibilidad de recibir actualizaciones

Cómo vaciar la papelera oculta
DEPORTES
“Eres el peor o el

“Eres el peor o el mejor, no hay grises”: Peter Crouch confiesa el impacto de la presión en la vida de los futbolistas

El fuerte enfrentamiento de Matías Almeyda con una jueza: “No les falto el respeto a las mujeres”

Sortearon los cruces de la Copa Argentina 2026: contra quiénes jugarán Boca Juniors y River Plate

Las impactantes imágenes del incendio en el estadio de un club europeo tras el descenso a segunda división

El comunicado de la AFA luego de los allanamientos en sus sedes por la causa Sur Finanzas

TELESHOW
El actor más querido de

El actor más querido de Stranger Things llega a Lollapalooza Argentina con su proyecto musical

L-Gante habló de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles: “Les deseo lo mejor”

Thiago Medina se animó a mostrar sus cicatrices tras el grave accidente: “Gracias a ellas sigo vivo”

La emoción de Mica Viciconte por el logro de su hijo Luca: “Ojalá que el deporte te acompañe siempre”

Los saludos familiares a Wanda Nara por su cumpleaños: las sorpresas de sus hijos y la complicidad de su nuera

INFOBAE AMÉRICA

La práctica que fue rechazada

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis

Qué fue del icónico Volvo P1800 que Roger Moore manejó en “El Santo”