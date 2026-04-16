Tecno

Adiós a mentir sobre tu edad: la Unión Europea crea app que verifica cuántos años tienes

La iniciativa busca proteger a menores sin comprometer la privacidad de los adultos en internet

Guardar
sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Unión Europea busca centralizar en una app la verificación de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Unión Europea avanza en el desarrollo de una aplicación destinada a verificar la edad de los usuarios en internet sin necesidad de compartir datos personales sensibles. La iniciativa busca resolver uno de los problemas más persistentes del entorno digital: la facilidad con la que cualquier persona puede falsear su edad para acceder a contenidos restringidos.

El sistema funcionará como una especie de certificado digital. En lugar de exigir a los usuarios que entreguen información completa —como documentos de identidad o datos personales— cada vez que ingresan a una web, la app permitirá confirmar únicamente si cumplen con el requisito de edad, respondiendo con un “sí” o un “no”.

Este enfoque apunta a equilibrar dos objetivos que suelen entrar en conflicto: la protección de menores y la privacidad de los adultos. La herramienta permitiría, por ejemplo, que una plataforma verifique si un usuario es mayor de 18 años sin conocer su nombre, dirección o número de documento.

La Unión Europea crea app que le permitirá saber la edad de los usuarios de internet y así evitar que niños y adolescentes ingresen a contenido inapropiado.
La Unión Europea crea app que le permitirá saber la edad de los usuarios de internet y así evitar que niños y adolescentes ingresen a contenido inapropiado.

Un problema sin solución clara hasta ahora

La verificación de edad en internet ha sido históricamente un punto débil. En la práctica, existen dos métodos predominantes: uno basado en la autodeclaración —donde el usuario simplemente indica su edad— y otro que exige la entrega de datos personales completos.

El primero es fácil de evadir, ya que depende de la honestidad del usuario. El segundo, aunque más seguro, genera rechazo por el riesgo que implica compartir información sensible en múltiples plataformas.

En este contexto, la propuesta de la Unión Europea introduce un modelo intermedio. La idea es centralizar la verificación en una única aplicación confiable, evitando que cada sitio web tenga acceso directo a los datos personales.

Composición fotográfica de un edificio con en fondo de la Unión Europea
La Unión Europea busca eliminar uno de los puntos más débiles de internet: la verificación de edad. (Montaje Infobae)

Cómo funcionará la aplicación

El proceso comenzará con una verificación inicial de identidad. El usuario deberá confirmar su edad una sola vez mediante un documento oficial. A partir de ese momento, la aplicación generará credenciales digitales reutilizables.

Cuando una página web requiera comprobar la edad, el usuario solo tendrá que autorizar la verificación desde la app. El sistema responderá automáticamente si cumple o no con el requisito, sin revelar información adicional.

Este mecanismo busca reducir la fricción en el uso cotidiano de internet, al tiempo que refuerza el control sobre el acceso a contenidos sensibles, como redes sociales, plataformas de apuestas o sitios para adultos.

Adolescente sentado en el suelo de su habitación, apoyado en la cama, mirando su teléfono móvil. Luz de día clara entra por una ventana con cortinas grises.
La medida busca tener un mejor control sobre los contenidos prohibídos para menores de 18 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto detrás de la medida

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de regulación digital impulsada por la Unión Europea. En los últimos años, el bloque ha puesto el foco en la protección de menores frente a contenidos considerados perjudiciales, así como en la responsabilidad de las plataformas tecnológicas.

El acceso sin restricciones a ciertos servicios ha sido motivo de preocupación para autoridades y familias, especialmente por la facilidad con la que menores pueden sortear controles básicos. La nueva aplicación intenta cerrar esa brecha sin comprometer la privacidad de los usuarios.

Sin embargo, el proyecto también genera debate. Mientras algunos sectores valoran el intento de reforzar la seguridad en línea, otros expresan dudas sobre su implementación y el posible impacto en la libertad digital.

Un hombre y una mujer preocupados miran a un adolescente absorto en su celular. Los tres están sentados en un sofá gris en una sala de estar moderna.
La Unión Europea quiere reformar la seguridad de los niños y adolescentes en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desafío de la adopción

Uno de los factores clave para el éxito de esta herramienta será su adopción por parte de las plataformas. El sistema solo será efectivo si los sitios web integran este método de verificación en sus procesos.

Además, será necesario generar confianza entre los usuarios, especialmente en lo que respecta al manejo de datos y la seguridad de las credenciales digitales.

A pesar de estos desafíos, la propuesta representa un cambio en la forma de abordar la identidad en internet. En lugar de multiplicar los puntos de verificación, se apuesta por un modelo centralizado que limite la exposición de información personal.

La iniciativa aún deberá superar pruebas técnicas y regulatorias antes de su implementación a gran escala. No obstante, marca un paso hacia un entorno digital donde la edad de los usuarios pueda verificarse de forma más fiable, sin depender exclusivamente de la buena fe o de la entrega masiva de datos personales.

Temas Relacionados

Unión EuropeaAppInternetEspañaLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Lista de códigos Free Fire para reclamar recompensas este 16 de abril de 2026

Garena habilitó este jueves una nueva serie de pines que permiten a jugadores registrados obtener diamantes, trajes, skins de armas, objetos de edición especial

Lista de códigos Free Fire para reclamar recompensas este 16 de abril de 2026

Robots humanoides ya trabajan 8 horas seguidas en fábricas: así están cambiando la industria

La automatización avanza con máquinas capaces de adaptarse en tiempo real a la producción

Robots humanoides ya trabajan 8 horas seguidas en fábricas: así están cambiando la industria

Google reduce el fraude: más de 8.300 millones de anuncios eliminados y depuración masiva de cuentas en 2025

La inteligencia artificial Gemini logró intervenir sobre millones de sitios web y anunciantes, fortaleciendo los controles para frenar estafas, suplantación y malas prácticas en línea

Google reduce el fraude: más de 8.300 millones de anuncios eliminados y depuración masiva de cuentas en 2025

Alerta en la App Store: Apple borra aplicación falsa de Ledger tras millonario robo en criptomonedas

Más de 50 víctimas habrían sido afectadas en una operación coordinada entre el 7 y 13 de abril

Alerta en la App Store: Apple borra aplicación falsa de Ledger tras millonario robo en criptomonedas

La rutina de lujo y felicidad de Lauren Sánchez y Jeff Bezos: del yate al espacio

La rutina de la pareja, entre islas privadas y cafés personalizados, se ha convertido en símbolo mediático de bienestar y ostentación

La rutina de lujo y felicidad de Lauren Sánchez y Jeff Bezos: del yate al espacio
DEPORTES
Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Aseguran que Alexis Mac Allister podría llegar al Real Madrid por la “reconstrucción” del Liverpool

Platense buscará su primera victoria en la Copa Libertadores en su visita a Peñarol: hora, TV y formaciones

Lanús intentará hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Un jugador de la selección argentina está en la mira de tres clubes históricos de la Premier League

TELESHOW
La vida de Ale Sergi antes de Miranda!: su trabajo fuera de la música y la experiencia cantando rap y reggae

La vida de Ale Sergi antes de Miranda!: su trabajo fuera de la música y la experiencia cantando rap y reggae

Templos, tuk-tuks y sabores exóticos: así es el viaje espiritual de Charlotte Caniggia a Bangkok

“¿Saliste con Benjamín Vicuña?”: La pregunta retro de Ángel de Brito que sorprendió a Laurita Fernández

Reunión cumbre de exparticipantes de Gran Hermano 2022: noche de juegos, risas y recuerdos

El encendido debate entre Mario Pergolini y Evelyn Botto a pura ironía por un artista internacional: “Es un robo”

INFOBAE AMÉRICA

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

Tras más de 40 años, esta empresa transformará rutas clave en EEUU con más de 800 nuevos trenes

Crisis en la edición francesa: 115 autores rompen con la editorial Grasset tras el despido de un editor

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez