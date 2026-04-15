¿Por qué Tim Cook quiere que uses menos tu teléfono? La reflexión del CEO de Apple

“No quiero que la gente los use demasiado”, dijo Tim Cook en referencia a los celulares. REUTERS/Mario Anzuoni

En el marco del 50 aniversario de Apple, Tim Cook, director ejecutivo de la compañía en cuestión, sorprendió al recomendar a los usuarios reducir el tiempo frente a la pantalla de los celulares, pese a liderar el mercado de dispositivos móviles. El CEO considera necesario establecer límites en el uso diario de los smartphones para preservar las relaciones personales y el bienestar de los usuarios.

Tim Cook y el uso responsable del iPhone: salud y relaciones personales

En una entrevista concedida a Good Morning America, Tim Cook expresó abiertamente su preocupación por la tendencia a pasar horas desplazándose por la pantalla del teléfono. Según el CEO de Apple, “no quiero que la gente los use demasiado”.

Su planteo apunta a evitar que el smartphone se convierta en una barrera para la interacción social y la vida cotidiana, animando a las personas a salir y conectarse con la naturaleza.

El CEO considera necesario establecer límites en el uso diario de los smartphones. REUTERS/Priyanshu Singh

Cook enfatizó que mirar más el teléfono que a los ojos de los demás no representa el tipo de vida que desea para los usuarios. En este sentido, su mensaje invita a reflexionar sobre los hábitos digitales y a buscar un equilibrio entre el tiempo online y las experiencias reales fuera de la pantalla.

“No quiero que la gente mire más el teléfono que a los ojos de los demás, porque si no hacen más que desplazarse sin parar por la pantalla, esa no es la forma en que uno quiere pasar el día”, expresó.

El impacto del uso excesivo de smartphones en España y el mundo

El uso prolongado de dispositivos móviles es una realidad global que afecta a todas las generaciones, pero especialmente a los jóvenes. En España, el 78 % de los usuarios pasa más de cuatro horas diarias frente a una pantalla, el 80 % de ellos usando el smartphone como principal dispositivo, según un estudio de 2024.

Cook enfatizó que mirar más el teléfono que a los ojos de los demás no representa el tipo de vida que desea para los usuarios. REUTERS/Manuel Orbegozo

La dependencia es tal que, para muchos, el teléfono móvil acompaña incluso en los momentos más íntimos: el 80 % lo lleva al baño y un 5 % adicional lo utiliza en la cama. Entre los menores, el promedio de uso fuera del ámbito escolar alcanza las cuatro horas diarias, impulsado principalmente por las redes sociales y sus mecanismos de recompensa diseñados para fomentar la permanencia en la plataforma.

La preocupación por este fenómeno ha llevado a varios países, incluidos Francia, Reino Unido, España y la Unión Europea, a avanzar en regulaciones para prohibir o limitar el acceso de menores de 16 años a las redes sociales y reducir así los riesgos asociados a la adicción digital.

Innovación, IA y el papel de la tecnología según Apple

A pesar de su llamado a moderar el uso del smartphone, Tim Cook reivindica la capacidad de Apple para innovar y transformar la vida de sus usuarios, desde la reinvención del teléfono inteligente hasta la incorporación de funciones creativas y la integración de tecnologías que pueden salvar vidas, como los relojes inteligentes.

El CEO de Apple dijo que “la tecnología no pretende ser buena ni mala”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la inteligencia artificial, Cook subraya su potencial transformador, describiéndola como “algo muy profundo” con posibilidades de impacto positivo en la sociedad. Sin embargo, matiza que “la tecnología no pretende ser buena ni mala. Depende del usuario y del inventor”, destacando la importancia de la responsabilidad en el desarrollo y uso de estas herramientas.

El mensaje de Apple en su 50 aniversario va más allá de la innovación: invita a un uso consciente de la tecnología y a valorar el tiempo fuera de la pantalla sin perder de vista el rol fundamental que los avances tecnológicos pueden desempeñar en la vida moderna.