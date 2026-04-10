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Ver The Boys 5 gratis en Xuper TV, Magis TV y Cuevana es peligroso: dónde ver la nueva temporada de forma segura

La nueva temporada de la famosa serie streaming se encuentra en Prime Video

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The Boys Temporada 5
La quinta temporada de The Boys ya está disponible en Prime Video. (Prime Video)

La quinta temporada de The Boys ya se encuentra disponible en Prime Video. Si no cuentas con suscripción a esta plataforma streaming, debes evitar ver esta serie en sitios como Magis TV, Xuper TV o Cuevana, ya que distribuyen contenido pirata.

Acceder a estos sitios web y ver The Boys, podría incluso salirte más caro que una suscripción, dado que podría robar tu información personal.

Dónde ver The Boys de forma segura

Para ver The Boys de forma segura, accede a Prime Video. Si no tienes suscripción, puedes aprovechar el periodo de prueba gratuito por tiempo limitado que te permite disfrutar de la serie sin costo inicial.

Para verla de forma segura, accede directamente a esta plataforma. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Para verla de forma segura, accede directamente a esta plataforma. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Por qué evitar ver The Boys en Magis TV, Xuper TV y Cuevana

Evita ver The Boys en plataformas como Magis TV, Xuper TV y Cuevana porque no cuentan con derechos legales para distribuir la serie.

Estas páginas suelen ofrecer contenido de manera ilegal, lo que implica riesgos como la exposición a virus, malware, robo de datos y una calidad de reproducción inferior.

Además, el acceso a contenidos piratas puede tener consecuencias legales y afecta directamente a los creadores y a la industria audiovisual. Para ver la serie de manera segura y legal, lo recomendable es usar plataformas oficiales como Prime Video.

La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.
Evita usar servicios como Magis TV, Xuper TV y Cuevana, ya que no tienen derechos legales para distribuir la serie.

Por qué Magis TV y Xuper TV son peligrosas

Usar Xuper TV y Magis TV es peligroso porque requieren instalar archivos APK, lo que implica riesgos de seguridad.

Un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET revela que estas aplicaciones solicitan permisos críticos e invasivos que no son habituales en plataformas de streaming convencionales y pueden ser aprovechados con fines maliciosos. Por eso, se consideran aplicaciones potencialmente indeseables (PUA).

Entre los permisos que pide Magis TV están el acceso a tareas en ejecución, la gestión de sistemas de archivos extraíbles y la publicación de notificaciones, lo que puede habilitar el envío de spam o intentos de phishing.

Además, el uso de set-top boxes modificados aumenta el riesgo de infectar el televisor, permitir el robo de datos y habilitar el acceso remoto no autorizado a la red del hogar.

Primer plano de una mano artificial, estilizada con líneas de luz y circuitos, presionando una tecla en un teclado de laptop. La pantalla de la laptop muestra código, una base de datos y un símbolo de advertencia amarillo.
Además, Magis TV solicita permisos invasivos, como acceso a tareas en ejecución, gestión de archivos extraíbles y publicación de notificaciones, lo que puede facilitar el envío de spam o intentos de phishing. (Imagen Ilustrativa Infobae)

David González Cuautle, investigador de ESET, advierte que la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos es una señal clara de riesgo. Estas aplicaciones pueden comprometer tanto la seguridad del dispositivo como la de toda la red doméstica, facilitando la entrada de malware, spyware, troyanos y herramientas para robar información personal.

Cabe señalar que la justicia argentian bloqueó estos sitios.

Qué alternativas seguras y gratuitas a Magis TV, Xuper TV y Cuevana existen

Como alternativas segura, legales y gratuitas a Xuper TV, Magis TV y Cuevana, los usuarios pueden optar por plataformas como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.

YouTube, propiedad de Google, permite acceder sin costo a millones de videos, documentales, series web, conciertos y contenido educativo. No es necesario suscribirse: solo hay que instalar la app, iniciar sesión y explorar el catálogo.

Pluto TV ofrece canales en vivo y una amplia selección de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus ventajas es que no requiere registro para ver el contenido.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro con el logo blanco de Xuper TV en la pantalla, sobre una superficie de madera oscura.
Como opciones seguras, legales y gratuitas, puedes elegir plataformas como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Rakuten TV, se pueden ver películas gratuitas en la sección “Free”, con títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro. Destaca por incluir filmes que fueron éxitos de taquilla.

RTVE Play es la plataforma digital de Radio Televisión Española. Permite ver sin costo series, películas, documentales y programas como MasterChef, emitidos por la televisión pública de España.

FilmRise, de origen estadounidense, ofrece contenido gratuito financiado por publicidad, incluyendo títulos como Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

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