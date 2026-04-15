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Cómo saber si tienes aplicaciones infectadas en tu iPhone o Android que roban datos de la galería

Esta amenaza puede infiltrarse en apps legítimas y extraer frases de recuperación de criptomonedas o información privada de fotos en los smartphones

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Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
SparkCat: el malware que roba datos desde la galería de tu móvil y evade controles en tiendas oficiales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de los datos personales en dispositivos móviles enfrenta nuevos desafíos con la aparición de amenazas avanzadas que se infiltran en aplicaciones aparentemente legítimas.

Una de las variantes más recientes, identificadas desde los expertos de ciberseguridad de Kaspersky, como SparkCat, ha demostrado capacidad para evadir los controles de las tiendas oficiales y acceder a información sensible almacenada en la galería de fotos de iPhone y Android. Detectar a tiempo la presencia de este tipo de malware es clave para evitar el robo de datos, especialmente aquellos relacionados con billeteras digitales.

El interés por este tema crece ante los reportes de especialistas en ciberseguridad que advierten sobre campañas de malware dirigidas a usuarios de todo el mundo. SparkCat, en particular, se oculta en apps legítimas y utiliza técnicas sofisticadas para extraer información privada, como frases de recuperación de criptomonedas, a partir de imágenes almacenadas en el dispositivo.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
El malware se oculta en aplicaciones aparentemente seguras, solicita permisos sospechosos y utiliza reconocimiento óptico para capturar datos sensibles, según reportes recientes de expertos en ciberseguridad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar aplicaciones espía

Existen varios indicadores que pueden revelar la presencia de spyware o malware en un teléfono Android:

1. Rendimiento lento y bloqueos frecuentes

  • El móvil responde más despacio, las aplicaciones tardan en abrir o cerrar, y los bloqueos se vuelven comunes. Esto suele estar relacionado con procesos ocultos ejecutados por software malicioso.

2. Consumo elevado de batería y datos

  • Un aumento inesperado en el uso de batería o en el consumo de datos móviles puede indicar que una app infectada está enviando información en segundo plano.

3. Sobrecalentamiento

  • La temperatura del dispositivo sube de forma inusual, incluso durante actividades simples, debido al uso intensivo del procesador por parte del malware.

4. Aplicaciones desconocidas o permisos sospechosos

  • Aparición de apps no instaladas por el usuario, o aplicaciones que solicitan permisos avanzados sin motivo aparente, como acceso a la cámara, micrófono o galería de fotos.

5. Cambios en la configuración

  • Modificaciones inesperadas en la pantalla de inicio, mensajes emergentes constantes o ajustes alterados pueden ser señales de software malicioso operando en el sistema.
central de emergencias, llamada urgente, atención telefónica, socorro inmediato, coordinación de ayuda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Malware en la galería: señales para detectar aplicaciones espía como SparkCat en Android e iOS - (Imagen Ilustrativa Infobae)

SparkCat: el malware que roba datos de la galería

Investigadores de la compañía de seguridad digital lograron identificar una nueva variante de SparkCat en aplicaciones disponibles tanto en App Store como en Google Play. El malware se oculta dentro de apps legítimas, incluyendo herramientas de mensajería empresarial y servicios de entrega de comida.

Una vez instalado, solicita acceso a la galería de imágenes y utiliza un módulo de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para analizar las fotos en busca de frases de recuperación de billeteras digitales.

En Android, SparkCat busca palabras clave en japonés, coreano y chino, lo que apunta a un objetivo principal en el mercado asiático. En iOS, la variante analiza imágenes con códigos de recuperación en inglés, ampliando el alcance a otras regiones. Si el malware encuentra información relevante, envía el contenido a los ciberdelincuentes.

La última versión de SparkCat incorpora técnicas avanzadas como virtualización de código y el uso de lenguajes de programación multiplataforma, dificultando su detección y análisis. Reportes de ciberseguridad indican que el código malicioso ya fue eliminado de las tiendas oficiales, pero persiste el riesgo de descarga desde páginas web que imitan la interfaz de la App Store.

Cómo protegerse y reducir riesgos

Seguridad cibernética, mujer en teletrabajo, protección digital, pantalla de tablet, trabajo en casa seguro, privacidad de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Revisar permisos de aplicaciones, usar gestores de contraseñas y descargar solo desde tiendas oficiales son medidas esenciales para frenar ataques que apuntan a la galería de dispositivos iOS y Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el equipo de Kaspersky las siguientes recomendaciones pueden ayudar a prevenir infecciones y proteger los datos personales:

- Instalar una solución de ciberseguridad confiable Herramientas detectan y bloquean el malware en Android e impiden la conexión con servidores maliciosos en iOS.

- Evitar guardar capturas de pantalla con información sensible Las frases clave de billeteras de criptomonedas y otros datos delicados deben almacenarse en aplicaciones específicas para gestión de contraseñas, no en la galería.

- Descargar aplicaciones solo de fuentes oficiales y revisar permisos Aunque las tiendas oficiales no están exentas de riesgos, es recomendable evitar descargar apps de fuentes externas y verificar los permisos solicitados.

- Mantener el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas Actualizar regularmente el software contribuye a corregir vulnerabilidades y mejorar la protección contra amenazas recientes.

El uso de malware que accede a la galería de imágenes ha crecido con la popularización de las billeteras digitales y la costumbre de almacenar información sensible en fotografías. Los ciberdelincuentes perfeccionan sus técnicas para evadir los controles de seguridad, por lo que la prevención y la vigilancia constante resultan esenciales para evitar la exposición de datos personales y financieros.

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