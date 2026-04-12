Fans del K-pop, en la mira de fraudes: detectan páginas falsas para comprar entradas de BTS en Colombia, Perú, Chile y Brasil

Ola de fraudes digitales apunta a fans de BTS en América Latina con preventa de boletos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fiebre por los conciertos de BTS, el grupo surcoreano que arrastra multitudes en América Latina, ha desencadenado una ola de fraudes digitales que apunta directamente a sus seguidores.

Con la preventa de entradas para los shows de octubre en Colombia, Perú, Chile y Brasil, la empresa de ciberseguridad Kaspersky ha alertado sobre la aparición de, al menos, diez dominios fraudulentos en abril que imitan a la perfección el sitio oficial de venta de boletos.

El objetivo: robar el dinero de los fans, aprovechando la urgencia y el componente emocional de una de las comunidades más activas de la región.

Preventa de BTS dispara fraudes online: cómo protegerte de sitios falsos y transferencias sospechosas - BIGHIT MUSIC/Netflix/Handout via REUTERS

La relevancia de este fenómeno radica en que la sofisticación de estas páginas falsas no solo confunde a los usuarios, también explota las dudas generadas por un nuevo formato de venta que combina pre-reserva en línea y pago presencial en taquilla. El riesgo de que miles de jóvenes caigan en la trampa es alto, en un momento de máxima demanda y expectativa por asegurar una entrada.

Cómo operan las estafas y qué métodos usan

Los sitios fraudulentos copian el diseño, la identidad visual y el flujo de compra del sitio oficial, simulando cada paso del proceso. Cuando el usuario intenta adquirir una entrada, la web solicita pagos digitales o transferencias electrónicas a cuentas de “prestanombres” en fintechs, una práctica ya documentada en otros fraudes.

Si el comprador intenta usar tarjeta de crédito —lo que permitiría disputar el cargo—, la página suele indicar falsamente que hay “demanda muy alta” e induce a utilizar transferencia, un método imposible de recuperar en caso de estafa.

Este año, la venta oficial de entradas implementó un proceso mixto: primero, los fans deben realizar una reserva online, pero el pago y la recolección del boleto solo pueden hacerse presencialmente en la taquilla autorizada. Los estafadores aprovechan el desconocimiento sobre este nuevo sistema para pedir pagos anticipados, generando un riesgo mayor de pérdidas económicas.

Ejemplo y peligros del fraude

Fans de BTS en la mira de cibercriminales: la preventa de boletos desata una ola de sitios falsos - REUTERS/Kim Soo-hyeon

El modus operandi incluye la creación de dominios web con nombres y logotipos casi idénticos al original, junto con formularios de compra y mensajes que simulan la experiencia real. La urgencia por conseguir boletos —muchas veces alimentada por las propias cuentas falsas en redes sociales— aumenta la presión sobre los fans, que pueden no percatarse de pequeñas diferencias en el dominio o en el proceso de compra.

Fabio Assolini, del Equipo Global de Investigación de Kaspersky, ha advertido que “la popularidad de grandes eventos y el componente emocional de los fans hacen que este tipo de fraude sea extremadamente efectivo. Los delincuentes no solo aprovechan la urgencia, sino también las dudas sobre el nuevo formato de compra, creando páginas cada vez más convincentes”.

Consejos para no caer en la trampa

Kaspersky y otros expertos recomiendan a los fans:

Comprar solo en sitios oficiales: Escribe directamente la dirección del sitio oficial en el navegador y evita enlaces de redes sociales, mensajes o correos.

Verifica el dominio: Pequeñas variaciones o errores pueden indicar que se trata de una página falsa.

No hagas pagos en línea durante la preventa: Recuerda que el pago solo se realiza presencialmente en taquilla, después de la reserva digital. Si te piden transferencia o pago online en esta etapa, es fraude.

Configura alertas en tu banco: Así recibirás notificaciones inmediatas ante cualquier movimiento y podrás detectar cargos no autorizados.

Instala soluciones de ciberseguridad: Un buen antivirus puede bloquear accesos a sitios peligrosos o maliciosos.

El auge de los fraudes digitales en torno a los conciertos de K-pop refleja una tendencia global: los cibercriminales se adaptan rápidamente a los nuevos formatos de venta y a la presión social que generan estos eventos. En países como Colombia, Perú, Chile y Brasil, la campaña de estafas se intensifica cada vez que una banda de renombre anuncia fechas o abre preventas.

La mejor defensa sigue siendo la educación digital y la prudencia: nunca confíes en enlaces que prometen acceso rápido o en cuentas no oficiales, y mantén siempre un canal directo con las plataformas legítimas de venta. La emoción por ver a tu grupo favorito no debe convertirse en un riesgo para tus finanzas ni tu seguridad online.