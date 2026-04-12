El gameplay más lento de Red Dead Redemption 2: así se hizo viral un jugador que juega a 4 FPS

Así se volvió viral Red Dead Redemption 2 jugado a 4 FPS

El universo de los videojuegos suele estar dominado por la búsqueda de la mejor experiencia gráfica y el mayor rendimiento posible. Sin embargo, en los últimos días, un gameplay de Red Dead Redemption 2 a solo 4 FPS (cuadros por segundo) ha captado la atención de la comunidad gamer y de las redes sociales.

El protagonista de esta hazaña es MongoTV, un creador de contenidos de 59 años que, lejos de buscar la perfección técnica, ha optado por compartir su partida en condiciones extremas, demostrando hasta dónde puede llegar la pasión por un título icónico de Rockstar.

En un entorno donde se valora la potencia de hardware y la fluidez visual, la historia de youtuber de 59 años recuerda que el verdadero valor de los videojuegos está en la diversidad de formas de jugar y en la conexión con la audiencia.

La excelencia de Red Dead Redemption 2: cómo la narrativa y el diseño redefinen el estándar del gaming - ROCKSTAR

Un gameplay a 4 FPS: entre el desafío y la viralidad

MongoTV ha iniciado una partida de Red Dead Redemption 2 en su portátil Asus ROG Strix, equipado con un Intel i5 de octava generación, una GeForce 1050 TI de 4 GB y 16 GB de RAM. A pesar de que este hardware debería ofrecer un rendimiento aceptable, el juego se ejecuta a apenas 4 FPS, haciendo que cada misión se convierta en una prueba de paciencia: superar las primeras zonas le ha llevado más de 12 horas.

La comunidad especula sobre las causas: desde un posible exceso de polvo en los ventiladores (detectado por el ruido en sus vídeos) hasta configuraciones deficientes o problemas técnicos más graves. Además, el creador digital graba sus partidas con una cámara apuntando al monitor, en vez de usar una capturadora, lo que podría afectar aún más el rendimiento.

¿Estrategia para hacerse viral?

Algunos usuarios han sugerido que el youtuber podría estar jugando a propósito en estas condiciones para ganar notoriedad y nuevos seguidores. Sin embargo, el historial del creador desmiente esta teoría.

Activo en YouTube desde 2014 y con más de 62.000 vídeos publicados, su canal es una mezcla de gameplays, grabaciones de su vida cotidiana y sesiones sin edición, enfocadas más en compartir su día a día que en buscar fama instantánea.

El atractivo de la experiencia atípica

Red Dead Redemption 2: libertad, decisiones y consecuencias en un mundo abierto sin precedentes - Rockstar Games

Lo que ha hecho viral esta serie de vídeos no es solo la baja tasa de cuadros, sino la perseverancia de MongoTV. Mientras la mayoría abandonaría el juego ante semejante lentitud, él sigue adelante, publicando más de 200 gameplays de Red Dead Redemption 2 en menos de una semana, algunos de solo 10 minutos y otros de media hora. La reacción de la comunidad ha sido de asombro y curiosidad: ¿por qué alguien elegiría jugar así y compartirlo con el mundo?

Red Dead Redemption 2: una obra maestra más allá de los FPS

Para quienes no conocen el título, Red Dead Redemption 2 está ambientado en los últimos años del Salvaje Oeste estadounidense y pone al jugador en el papel de Arthur Morgan, miembro de la banda de Dutch van der Linde. El juego se destaca por su narrativa profunda, personajes complejos y un mundo abierto dinámico y realista, donde cada acción tiene consecuencias y el entorno responde de manera orgánica.

El realismo técnico, la libertad de acción y la riqueza narrativa han consolidado a RDR2 como uno de los grandes referentes de la industria. Elementos como el clima, la limpieza de armas, el cuidado del caballo y la interacción con el entorno elevan la experiencia. Además, la banda sonora y el diseño sonoro refuerzan la inmersión y el impacto emocional.

En un momento donde la industria se enfoca en la optimización gráfica y el rendimiento, el caso del youtuber de 59 años demuestra que la pasión por los videojuegos puede trascender las limitaciones técnicas. Su gameplay a 4 FPS es, en esencia, una celebración de la diversidad de experiencias, el ingenio personal y la capacidad de la comunidad gamer para encontrar valor en lo inesperado.