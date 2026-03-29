Con 91 años terminó Resident Evil Requiem sin ayuda y usando lápiz y papel

Yang Binglin, conocido como 'el Abuelo Gamer', completó Resident Evil Requiem a sus 91 años sin usar guías digitales ni ayudas externas.

Yang Binglin, conocido como “el Abuelo Gamer” al tener 91 años, terminó Resident Evil Requiem sin recurrir a ninguna guía, truco digital ni ayuda externa. Lo logró únicamente con una libreta, un lápiz y la paciencia que caracteriza a quienes aprendieron a resolver problemas mucho antes de que existiera Internet.

Una historia que a muchos recuerda cómo era jugar antes de la era digital, cuando descubrir los secretos de un videojuego era una labor artesanal y solitaria.

Cómo jugó Yang Binglin a Resident Evil Requiem

Yang Binglin se enfrentó a Resident Evil Requiem con un método que hoy resulta casi anacrónico. Mientras la mayoría de los jugadores actuales recurren a foros, tutoriales de YouTube o incluso a asistentes de inteligencia artificial para superar los obstáculos, Yang optó por la vía más directa y personal: anotar todo a mano.

Junto a la pantalla, siempre tenía a mano una libreta en la que iba apuntando cada mapa, solución de puzle, comportamiento de enemigos y detalle importante. Cuando se topaba con un reto, no cambiaba de ventana para buscar la respuesta, sino que revisaba sus anotaciones, repasando pistas y deducciones previas.

El método de juego de Yang Binglin destaca por el uso de una libreta y lápiz para anotar pistas, mapas y soluciones en Resident Evil Requiem.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este estilo de juego, metódico y pausado, recuerda a los años 80 y 90, cuando los jugadores se valían de papel y bolígrafo para avanzar. Por entonces, las guías eran escasas, llegaban tarde y el único modo de progresar era el ingenio personal.

Esta técnica, propia de su formación como ingeniero, le permitió abordar el videojuego como si se tratara de un problema técnico, descomponiendo cada reto en partes manejables.

En palabras del propio Yang, “me permiten ver el mundo y aprender de ciencia”. Esta actitud, que trasciende el simple entretenimiento, revela la dimensión intelectual que encuentra en los videojuegos, especialmente en los survival horror, su género favorito.

El estilo analítico de Yang, propio de su formación como ingeniero, le permitió abordar cada reto de Resident Evil Requiem con paciencia y lógica. (Capcom.)

Una vida gamer que le dio un Guinness World Records

Yang Binglin no es un recién llegado al mundo de los videojuegos. Tras una larga carrera como ingeniero investigador en empresas petroleras de Sichuan, se jubiló en 1996. Desde entonces, decidió mantenerse mentalmente activo dedicándose a los videojuegos, una afición que pronto se convirtió en pasión.

Durante los últimos 25 años ha completado más de 300 títulos, incluyendo varias entregas de la saga Resident Evil. En 2024, el Libro Guinness de los Récords lo reconoció como el streamer de videojuegos más longevo del mundo, cuando tenía 88 años.

Hoy, con 91, continúa sumando logros y seguidores. Su canal en Bilibili, donde lo conocen como “Game Grandpa”, es un punto de encuentro para jugadores de todas las edades, muchos de los cuales lo acompañan en sus retransmisiones en directo.

El propio Yang ha afirmado que tener una audiencia activa en el chat, llena de “chicos jugando junto a él”, hace la experiencia mucho más divertida que jugar solo. La interacción en directo se ha convertido en una parte fundamental de su rutina, permitiéndole hacer amigos que le llevan hasta 70 años de diferencia.

Combinar videojuegos y 150 minutos de ejercicio semanal aporta beneficios tanto en la agilidad mental como en el bienestar emocional en personas mayores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo los videojuegos son una fuente de juventud

Diversos estudios recientes muestran que los videojuegos pueden mejorar notablemente las capacidades cognitivas de las personas mayores. Una investigación realizada por Western y el Museo de la Ciencia y la Industria, en el marco del Festival de la Ciencia de Manchester, analizó a más de 2.000 participantes mediante cuestionarios y juegos en línea.

Los resultados revelan que jugar al mismo tipo de videojuego al menos cinco horas semanales puede aportar un rejuvenecimiento cognitivo medio de 13,7 años, mientras que dedicar menos tiempo, pero de forma constante, logra un efecto de 5,2 años más joven. El beneficio es mayor cuanto mayor es la edad del jugador.

El estudio, liderado por el neurocientífico Adrian Owen, concluye que los videojuegos potencian memoria, atención y razonamiento, aunque no influyen directamente en la salud mental. Por otro lado, el ejercicio físico mejora el bienestar emocional, pero no la cognición.

La combinación ideal para personas mayores consiste en jugar videojuegos cinco horas a la semana y realizar 150 minutos de actividad física, logrando así una mente más ágil y un mejor estado anímico.