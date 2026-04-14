¿Sin enchufes? La revolucionaria computadora que funciona con resortes y calor ambiental

El nuevo sistema mecánico elimina la necesidad de baterías al almacenar y procesar datos mediante la tensión de resortes. (St. Olaf College)

En los laboratorios de St. Olaf College y la Universidad de Syracuse, en Estados Unidos, un grupo de científicos desafió la tendencia global de miniaturización y velocidad. El equipo desarrolló una computadora mecánica que opera completamente sin electricidad, utilizando resortes y acero en lugar de chips y circuitos. Este avance abre la puerta a una informática basada en la memoria física de los materiales, sin necesidad de baterías ni alimentación externa.

El grupo de investigación construyó una computadora mecánica capaz de realizar operaciones lógicas y conservar información gracias al movimiento y la tensión de componentes como resortes y barras de acero.

Según el equipo de St. Olaf College, el desarrollo permite almacenar y procesar información únicamente a través del comportamiento de materiales físicos, sin intervención de circuitos electrónicos ni fuentes de energía externas.

De la observación cotidiana a la innovación tecnológica

El origen del proyecto surgió de una reflexión sobre cómo los materiales comunes, como el caucho, conservan una especie de memoria tras ser comprimidos o estirados. Joey Paulsen, profesor asociado de física en St. Olaf College, explicó en un comunicado: “Normalmente pensamos en la memoria como algo que se encuentra en el disco duro de una computadora o dentro de nuestro cerebro.

Las computadoras mecánicas pueden operar en entornos extremos donde los chips de silicio fallan. (St. Olaf College)

Sin embargo, muchos materiales cotidianos conservan algún tipo de memoria de su pasado”. Paulsen y su equipo se propusieron investigar si esa propiedad podía aprovecharse para almacenar y procesar información.

La respuesta llegó con la creación de sistemas mecánicos compuestos por barras de acero y resortes. Estas máquinas pueden realizar operaciones lógicas y conservar información mediante el movimiento y la tensión de sus componentes.

Funcionamiento y aplicaciones posibles

El equipo diseñó tres dispositivos mecánicos clave: un contador de fuerzas físicas, una puerta lógica capaz de distinguir entre entradas pares e impares, y un medidor que conserva la memoria de la fuerza aplicada. Estos elementos, al combinarse, demuestran que es posible llevar a cabo procesamiento de datos sin electrónica, únicamente a través del comportamiento de materiales físicos.

“Ahora contamos con una forma racional de construir estas máquinas que pueden realizar cálculos sencillos sin un chip de computadora ni una fuente de alimentación”, dijo Paulsen. Esta aproximación ofrece una alternativa frente a la vulnerabilidad de los chips de silicio, que pueden fallar ante calor extremo, radiación o ambientes corrosivos.

Estas tecnologías podrían aplicarse en prótesis sensibles o sensores industriales autónomos. (Reuters)

Los investigadores prevén aplicaciones en sectores donde la electrónica tradicional no resulta viable. Por ejemplo, sensores insertados en motores a reacción que midan el desgaste utilizando solo la vibración, o prótesis que respondan a la presión sin requerir batería alguna. Estos sistemas podrían funcionar en condiciones que destruirían los procesadores electrónicos convencionales.

Materiales inteligentes y futuro de la computación mecánica

El desarrollo de computadoras mecánicas representa un paso hacia materiales inteligentes, capaces de percibir su entorno, tomar decisiones y responder sin intervención humana directa. “Nuestros resultados representan un paso más hacia el diseño de materiales capaces de percibir su entorno, tomar decisiones y luego responder”, afirmó Paulsen.

Este tipo de tecnología podría traducirse en prótesis más sensibles o espacios interactivos que respondan al tacto.

Actualmente, el foco de la investigación está en la escalabilidad de estos sistemas. Estudiantes de St. Olaf College exploran la interacción de diferentes rotores, con la meta de crear redes mecánicas más complejas que permitan el desarrollo de máquinas sofisticadas compuestas por múltiples piezas.

El equipo busca escalar el sistema para crear máquinas mecánicas aún más complejas y versátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un desafío a la informática convencional

El avance liderado por St. Olaf College y la Universidad de Syracuse plantea interrogantes sobre el futuro de la informática. La posibilidad de contar con computadoras resistentes a condiciones extremas, sin necesidad de electricidad, amplía las fronteras tradicionales del hardware. Los investigadores continúan perfeccionando estos sistemas con el objetivo de adaptar su uso a nuevas aplicaciones industriales y médicas.

La investigación se encuentra en una etapa inicial, pero su potencial para transformar la relación entre tecnología y materiales físicos ya genera interés en sectores científicos y de ingeniería.