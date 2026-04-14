¿No quieres limpiar ni preparar el desayuno?: así es el robot que ya lo hace por ti

Desde la limpieza automatizada hasta la navegación segura para personas con discapacidad visual, los nuevos desarrollos muestran cómo la inteligencia artificial mejora la vida y amplía la autonomía de los usuarios - crédito @RoboticsUnixAI/X

La llegada de robots capaces de realizar tareas domésticas y de apoyo en negocios ya no es una promesa futurista. UniX AI ha lanzado Panther, un robot humanoide diseñado para encargarse de labores cotidianas como limpiar, recoger objetos y ayudar en espacios domésticos y comerciales.

La importancia de este desarrollo radica en que Panther no está pensado solo para la exhibición o para tareas industriales, sino para resolver necesidades reales, desde el mantenimiento de la limpieza hasta la organización de espacios.

Este avance marca un punto de inflexión en el sector de la robótica de servicios, donde la automatización empieza a materializarse fuera de los laboratorios y se integra en la vida diaria de hogares, hoteles y tiendas.

Panther, el robot doméstico de UniX AI que lleva la inteligencia artificial y la limpieza al hogar y los negocios - crédito @RoboticsUnixAI/X

Cómo es el robot Panther

A diferencia de otros robots humanoides diseñados para imitar la apariencia y el movimiento humano, Panther prioriza la funcionalidad. Se desplaza sobre una base con ruedas, lo que le proporciona mayor estabilidad y maniobrabilidad en interiores, y cuenta con dos brazos robóticos capaces de manipular objetos, limpiar superficies y realizar tareas repetitivas como recoger artículos del suelo o mover cosas de un lugar a otro.

El diseño de Panther responde a la necesidad de practicidad por encima del impacto visual. Su objetivo es asistir en labores que resultan tediosas o que requieren atención constante, tanto en casas particulares como en hoteles, tiendas o edificios corporativos. No busca reemplazar completamente a las personas, sino servir de apoyo en tareas rutinarias, liberando tiempo y esfuerzo para actividades de mayor valor.

La clave de Panther está en su sistema de inteligencia artificial, que le permite interpretar el entorno, identificar objetos y decidir cómo actuar ante diferentes situaciones.

Si detecta un objeto en el suelo, por ejemplo, puede reconocerlo y determinar el mejor modo de recogerlo y recolocarlo. Gracias a cámaras y sensores, el robot es capaz de moverse de forma autónoma por habitaciones y espacios cerrados, aprendiendo nuevas tareas a medida que se le utiliza y adaptándose a las preferencias del usuario o las rutinas del lugar.

Gracias a sensores, cámaras y aprendizaje adaptativo, Panther puede personalizar tareas, optimizar la gestión del tiempo y liberar a los usuarios de labores tediosas, potenciando la productividad y el bienestar - (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, Panther puede ser programado para realizar labores específicas en horarios determinados o responder a comandos directos, lo que amplía su utilidad en contextos como la gestión hotelera, la limpieza de oficinas o el mantenimiento de tiendas.

Un perro robot que ayuda a las personas con discapacidad visual

La robótica de asistencia también está dando pasos firmes en el campo de la inclusión. Investigadores de la Universidad de Binghamton han desarrollado un perro guía robótico, dirigido a personas con discapacidad visual. Este dispositivo es capaz de comunicarse verbalmente, describir el entorno en tiempo real y ofrecer indicaciones precisas sobre obstáculos, rutas y puntos de interés.

El sistema utiliza modelos de lenguaje avanzados para generar una interacción fluida y natural, superando las limitaciones de los perros guía tradicionales. Puede planificar rutas, explicar opciones de trayecto y describir de manera detallada el entorno, lo que aumenta la autonomía y seguridad de los usuarios.

Pruebas con participantes legalmente ciegos han demostrado que la guía conversacional incrementa la confianza y el control durante la navegación.

Panther y el perro guía robótico ejemplifican la evolución de la robótica más allá del laboratorio, aportando soluciones prácticas en tareas repetitivas y apoyo a la movilidad en diversos entornos - (Universidad de Binghamton)

Cuál es el impacto de la robótica en hogares y negocios

La introducción de Panther y otros robots de asistencia señala el inicio de una nueva etapa en la automatización del hogar y los negocios. La posibilidad de delegar tareas repetitivas a un robot no solo representa un avance en términos de comodidad y eficiencia, también tiene el potencial de transformar la gestión de recursos en sectores como la hotelería, el retail y la atención a personas con necesidades especiales.

El desafío para los próximos años será perfeccionar la interacción entre humanos y robots, garantizar la seguridad y la adaptabilidad de estos sistemas, y democratizar su acceso para que el beneficio de la automatización llegue a más personas.

Los robots domésticos y de servicios, como Panther y el perro guía robótico, demuestran que la robótica ya está empezando a integrarse en la vida real, resolviendo problemas prácticos y mejorando la calidad de vida. La tendencia apunta a una presencia cada vez mayor de estas soluciones, donde la inteligencia artificial y el diseño funcional serán clave para su adopción masiva y su impacto en hogares y negocios del futuro.