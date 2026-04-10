Un robot que solo necesita calor para moverse: el nuevo invento de ingenieros de Princeton

El nuevo robot de Princeton se activa con calor, sin motores ni sistemas externos. (Princeton Engineering)

Un grupo de ingenieros de la Universidad de Princeton ha desarrollado una nueva generación de robots blandos capaces de moverse utilizando únicamente calor, sin necesidad de motores ni sistemas externos voluminosos. Este avance representa un paso significativo en la robótica suave, un campo con potencial para aplicaciones en medicina, exploración de entornos peligrosos y tareas de alta precisión.

A diferencia de otros robots blandos que dependen de componentes rígidos o bombas de aire externas, el equipo de Princeton integró la capacidad de movimiento directamente en el material del robot. Utilizando una impresora 3D personalizada, los investigadores fabricaron los robots a partir de un elastómero de cristal líquido, un polímero cuya estructura molecular ordenada puede programarse para responder al calor de maneras específicas.

Este material se imprime en zonas con alineación molecular controlada, que funcionan como bisagras flexibles. Cuando estas zonas se calientan, se doblan de manera predecible, permitiendo que la estructura se pliegue y despliegue según lo requiera la tarea. Así, el movimiento queda incorporado en el propio material, eliminando la necesidad de ensamblar articulaciones mecánicas adicionales.

Placas de circuito flexibles permiten calentar zonas específicas y controlar el movimiento con precisión. (Princeton Engineering)

Electrónica integrada para control preciso

Durante la impresión, los ingenieros también incluyeron placas de circuito flexibles en el cuerpo del robot, lo que permitió prescindir de pasos de ensamblaje separados y mejorar la fiabilidad de la estructura. Esta integración de la electrónica representa un avance clave hacia la fabricación práctica de robots blandos.

Los circuitos integrados permiten calentar regiones específicas del robot con gran precisión. Cuando una zona se calienta, el polímero se contrae y produce el movimiento deseado. Además, el sistema cuenta con sensores de temperatura que proporcionan retroalimentación en tiempo real, posibilitando un control cerrado del proceso y corrigiendo desviaciones durante movimientos repetidos.

Para dirigir el plegado, los ingenieros añadieron paneles ligeros de fibra de vidrio entre las bisagras, asegurando que la flexión ocurra solo donde se desea. Como demostración, el equipo construyó un robot con forma de grulla inspirado en el origami, capaz de batir las alas al aplicar electricidad y realizar movimientos repetidos sin desgaste visible.

Sensores de temperatura integrados corrigen errores y mejoran la durabilidad del robot en movimientos repetidos. (Princeton Engineering)

Inspiración en el origami y modelos matemáticos

El desarrollo del robot tomó como referencia modelos matemáticos del diseño de origami. El equipo de Glaucio Paulino, experto en ingeniería de origami, colaboró en la programación de los movimientos del robot, asegurando precisión y durabilidad. La retroalimentación de los sensores permite que el sistema ajuste su comportamiento para corregir errores menores y mantener la consistencia a lo largo del tiempo.

Este enfoque se ha utilizado antes en dispositivos médicos y estructuras adaptativas, pero la integración lograda por el equipo de Princeton marca un avance notable en la combinación de materiales, electrónica y control térmico.

Un proyecto interdisciplinario y abierto

La iniciativa surgió como una tesis de grado de David Bershadsky, quien buscaba una forma eficiente de crear unidades robóticas que pudieran cambiar de forma mediante el control de volumen. Bershadsky, junto a los profesores Davidson y Paulino, desarrolló también una herramienta de software que permite a otros investigadores diseñar robots similares. Este recurso se encuentra disponible junto con los datos del estudio.

El diseño se inspira en el origami, permitiendo estructuras que se pliegan y despliegan a voluntad. (Princenton Engineering)

Bershadsky destacó en un comunicado la dificultad de la integración como el mayor reto del proyecto: “Esta investigación fue la integración de un conjunto de tecnologías muy diferentes, y ese fue el verdadero desafío”.

Futuro y aplicaciones posibles

El enfoque de Princeton podría permitir la fabricación escalable de robots blandos para operar en el interior del cuerpo humano o en ambientes inaccesibles para máquinas tradicionales. La capacidad de controlar el movimiento mediante calor y electrónica integrada abre la puerta a nuevas aplicaciones en cirugía, exploración remota y dispositivos inteligentes.

Este avance representa un paso hacia robots más autónomos, ligeros y versátiles, capaces de adaptarse a entornos cambiantes y realizar tareas complejas sin la dependencia de motores o sistemas mecánicos convencionales.