Tu último día limpiando la casa: el robot humanoide que ya dobla ropa y lava platos por ti

El robot es capaz de usar herramientas, manipular objetos con ambas manos y desplazarse por espacios reducidos mientras organiza diferentes elementos del hogar.

La empresa tecnológica Figure presentó una nueva demostración de su robot humanoide Figure 03, en la que la máquina aparece ordenando una sala de estar de forma autónoma.

El experimento muestra cómo el dispositivo puede realizar diversas tareas domésticas —desde limpiar superficies hasta organizar el hogar— con el objetivo de acercarse a la visión de llevar robots asistentes al hogar.

El video difundido por la compañía dura varios minutos y muestra al robot moviéndose por la habitación mientras limpia una mesa, recoge juguetes, reorganiza almohadas y manipula distintos objetos.

El robot humanoide dobla la ropa y ordena el hogar. (Figure)

Según explicó el director ejecutivo de la empresa, Brett Adcock, la meta es avanzar hacia un escenario en el que los robots humanoides puedan integrarse a la vida cotidiana y colaborar en las tareas domésticas.

La demostración también busca evidenciar los avances logrados en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de ejecutar acciones complejas de forma coordinada, algo que durante años ha sido uno de los principales desafíos de la robótica aplicada al hogar.

Un entorno doméstico más difícil que una fábrica

Uno de los aspectos que más destacan los investigadores es la complejidad que supone el entorno doméstico para un robot. A diferencia de las fábricas o los almacenes —donde los espacios están organizados y las tareas se repiten— las casas presentan escenarios impredecibles.

En una sala de estar pueden encontrarse objetos de distintos tamaños y materiales, desde juguetes hasta almohadas o toallas, además de espacios reducidos que obligan a los robots a navegar con precisión. Este tipo de situaciones exige una combinación de destreza física, percepción del entorno y capacidad de decisión en tiempo real.

El Figure 03 lava los platos y los pone en su sitio. (Figure)

En el material compartido por la empresa se observa cómo el robot realiza varias acciones de manera coordinada. Por ejemplo, rocía una superficie con un limpiador y luego la seca con un paño. También recoge objetos con ambas manos y los transporta hacia otras zonas de la habitación, mientras mantiene el equilibrio y evita obstáculos.

El sistema también demuestra capacidad para manipular elementos pequeños, como controles remotos, y para mover objetos flexibles —como almohadas— que suelen ser difíciles de manejar para los robots debido a su forma cambiante.

Helix 02: el “cerebro” del robot

El desarrollo que permite estas habilidades se basa en un sistema de inteligencia artificial denominado Helix 02. Esta arquitectura funciona como una red neuronal integral diseñada para enseñar nuevas tareas al robot mediante aprendizaje basado en datos.

El robot humanoide también puede recibir órdenes y ayudar a guardar las compras. (Figure)

A diferencia de los enfoques tradicionales de programación, en los que cada acción del robot debe definirse mediante instrucciones específicas, este sistema permite que la máquina aprenda observando ejemplos. En otras palabras, el robot puede adquirir habilidades sin que los ingenieros tengan que escribir código para cada movimiento o situación.

Este enfoque, que la empresa describe como parte del modelo de “Software 2.0”, busca simplificar el desarrollo de robots capaces de operar en entornos complejos.

Al aprender de grandes volúmenes de datos, el sistema puede adaptarse a situaciones nuevas, algo fundamental cuando se trata de espacios domésticos donde cada hogar es diferente.

El robot humanoide ordena los juguetes y otras cosas. (Figure)

El plan de producción a gran escala

Además del desarrollo tecnológico, la empresa también trabaja en ampliar la fabricación de estos dispositivos. El objetivo es producir hasta 100.000 unidades en instalaciones conocidas como “BotQ”, un proyecto industrial diseñado para acelerar la producción de robots humanoides.

Según la compañía, esta estrategia permitiría reducir costos y facilitar la expansión de la robótica doméstica, un mercado que varias empresas tecnológicas consideran clave para los próximos años.

Sin embargo, aún existen desafíos importantes antes de que estos robots puedan incorporarse de manera habitual a los hogares. En la demostración actual, las tareas se realizan en un entorno controlado y dentro de un conjunto limitado de actividades.

El robot humanoide puede poner a lavar ropa. (Figure)

El desafío de la autonomía total

El propio Adcock reconoció que todavía queda trabajo por hacer para alcanzar una autonomía completa y segura. Entre los aspectos que deben perfeccionarse se encuentran los sistemas de razonamiento del robot y las capas de seguridad que permitan evitar errores o comportamientos inesperados.

Los expertos señalan que los hogares presentan una enorme variedad de escenarios, desde mascotas y niños hasta cambios constantes en la disposición de los objetos, lo que complica la operación de los robots.

Aun así, la demostración de Figure 03 sugiere que los avances en inteligencia artificial y robótica están acortando la distancia entre los laboratorios y la vida cotidiana. Si estas tecnologías logran superar los desafíos técnicos y de seguridad, los asistentes robóticos podrían convertirse en una herramienta habitual en los hogares en las próximas décadas.