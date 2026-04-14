La IA no reemplazó al senior: borró al junior

Las ganancias de productividad impulsadas por la IA afectan principalmente a trabajadores jóvenes en desarrollo de software y atención al cliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante tres años escuchamos la misma promesa corporativa. La inteligencia artificial iba a liberar a los trabajadores experimentados de las tareas repetitivas. Los juniors harían lo que siempre hicieron: aprender haciendo. Los seniors se ocuparían del criterio. Todos ganarían.

El AI Index 2026 de la Universidad de Stanford, publicado esta semana, desmonta esa promesa con datos duros. Los desarrolladores de software estadounidenses de 22 a 25 años perdieron cerca del 20% del empleo desde su pico de 2022. Los mayores de 25, en los mismos puestos, siguen creciendo en cabeceras. Lo mismo ocurre con los agentes de atención al cliente. El patrón es generacional y quirúrgico.

Nadie lo llama despido. Pero lo es.

El primer empleo es el que desaparece

La investigación de Brynjolfsson y colegas, en el capítulo de Economía del informe, no deja margen para la interpretación benigna. Mide el empleo normalizado por cohorte etaria en las dos ocupaciones donde los estudios encontraron las ganancias de productividad más claras gracias a la IA: desarrollo de software y atención al cliente. En ambos campos, los trabajadores de 22 a 25 años vienen perdiendo empleo de forma sostenida desde septiembre de 2022, justo cuando ChatGPT cambió el mercado, mientras el resto de las cohortes aguanta o crece.

La frontera irregular de la IA muestra que los modelos actuales pueden superar a humanos en ciertas tareas, pero fracasan en otras aparentemente simples. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto importa por una razón que Stanford subraya sin ambigüedades. Las ganancias de productividad por IA en esas mismas tareas son medibles. Con GitHub Copilot, cada desarrollador entrega un 26% más de cambios de código terminados, según Cui y colegas. Los agentes de atención al cliente resuelven entre 14% y 15% más tickets por hora con asistentes conversacionales. En marketing, los equipos que usan IA multimodal aumentan su output por trabajador en 50%.

La conclusión aritmética que nadie quiere sacar en voz alta es simple. Si un trabajador rinde 26% más, la empresa no necesita contratar al 26% siguiente. Y cuando hay que decidir a quién no contratar, elige al que todavía no rinde: al junior.

Hay un matiz del informe. Un estudio del grupo METR encontró que los desarrolladores open source experimentados eran 19% más lentos usando IA. No pudieron replicar el resultado después: a fines de 2025 los desarrolladores ya no aceptaban trabajar sin asistencia. La IA dejó de ser una ayuda opcional. Es el requisito mínimo para conservar la silla.

La encuesta de McKinsey agrega la capa que faltaba. Un tercio de las organizaciones espera reducir plantilla el próximo año por efecto de la IA, cifra que sube al 35% en empresas con más de mil millones de dólares de ingresos. Y el 46,1% de los trabajadores dice que quiere que la IA se haga cargo de ciertas tareas. No se resisten. Pero ese deseo se concentra en las tareas repetitivas y de bajo valor: exactamente las que hace un junior en su primer año.

La trampa es estructural. El informe demuestra que la mezcla ocupacional estadounidense está cambiando más rápido desde la llegada de la IA generativa que tras la llegada del computador personal o de internet. No es una percepción. Es el ritmo más veloz de reorganización del trabajo que Estados Unidos registra en décadas.

Estados Unidos inventó la IA y quedó en el puesto 24 en usarla

La automatización con IA en empresas estadounidenses elimina puestos de primer empleo, especialmente entre trabajadores de 22 a 25 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí aparece la segunda paradoja del informe. Según los datos del Microsoft AI Economy Institute incluidos por Stanford, Estados Unidos ocupa el puesto 24 del ranking mundial de adopción poblacional de IA generativa. Su tasa es de 28,3%. Emiratos Árabes Unidos lidera con 64% y Singapur lo sigue con 60,9% en la segunda mitad de 2025. Noruega, Irlanda, Francia, España, Nueva Zelanda, Reino Unido y Qatar también están por delante.

El país que produjo la tecnología no es el que la está adoptando. Estados Unidos lideró la inversión privada en IA en 2025 con 285.900 millones de dólares, 23,1 veces más que China y 48,5 veces más que Reino Unido. Produjo más del 90% de los modelos frontera del año. Y sin embargo sus ciudadanos la usan menos que los de países que invirtieron una fracción de eso.

Hay una segunda capa, y es peor para Washington. El informe documenta que la cantidad de investigadores y desarrolladores de IA que emigran a Estados Unidos cayó 89% desde 2017, con una caída del 80% solamente en el último año. El país está perdiendo, al mismo tiempo, a los creadores que lo pusieron en el mapa y a los usuarios que deberían sostener su ventaja competitiva.

Inventar una tecnología y no ser capaz de adoptarla es la definición misma de la irrelevancia estratégica, y ocurre mientras los países del Golfo, que no la inventaron, la usan al doble del ritmo.

La frontera no es exponencial: es irregular

La adopción organizacional de IA en empresas es alta en licencias, pero el uso real de agentes inteligentes en procesos de negocio sigue siendo minoritario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe introduce un concepto difícil de ignorar: jagged frontier, la frontera irregular. Es la observación de que los modelos actuales logran hazañas impensadas en un área y fallan trivialidades en otra. Gemini Deep Think ganó la medalla de oro en la Olimpíada Internacional de Matemática 2025. El mismo modelo acierta apenas alrededor del 50% de las veces al leer un reloj analógico.

Los modelos frontera superan a químicos humanos en ChemBench, pero puntúan menos del 20% en replicación de investigaciones astrofísicas. Los robots alcanzan 89,4% de éxito en simulaciones de laboratorio y 12% en tareas domésticas reales.

Esto rompe cualquier predicción lineal sobre el reemplazo laboral. La IA no avanza como un frente continuo. Avanza como un archipiélago: islas de capacidad sobrehumana separadas por océanos de incompetencia básica. El problema es que empresas y gobiernos están ajustando política y contratación como si el frente fuera continuo, y van a despedir y contratar a las personas equivocadas.

Los expertos y el público ya no están en el mismo mundo

El capítulo de opinión pública documenta una brecha con consecuencias políticas inmediatas. El 73% de los expertos en IA cree que la tecnología tendrá un impacto positivo en cómo la gente hace su trabajo. Solo el 23% del público lo cree. Son 50 puntos de distancia. Y en Estados Unidos, la confianza ciudadana en el propio gobierno para regular la IA es del 31%, la más baja del mundo encuestado. La Unión Europea es hoy más confiable que Washington o Pekín a ojos del ciudadano medio global.

Cuando los expertos y el público habitan narrativas opuestas sobre la misma tecnología, cualquier intento de regulación democrática empieza con déficit político.

El AI Index 2026 de Stanford revela una caída del 20% en el empleo de desarrolladores junior por el auge de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adopción declarada no es la adopción real

Queda una última trampa. La adopción organizacional alcanzó el 88% según McKinsey. Pero el uso de agentes de IA, la capa donde la automatización realmente reemplaza tareas, sigue en un solo dígito en casi todas las funciones de negocio. En estrategia corporativa, manufactura, logística y gestión de riesgo, entre el 85% y el 91% de las organizaciones directamente no usa agentes. La adopción declarada es una fotografía de licencias compradas, no de flujos de trabajo transformados.

La diferencia entre instalar una herramienta y usarla en serio separa a una empresa productiva de una que cumple con el discurso del momento. En esa diferencia están atrapadas casi todas las compañías del mundo, y en particular las latinoamericanas, que compraron la narrativa del 88% sin haber llegado al 8%.

La lección incómoda

La conclusión del AI Index 2026 es dura y muy difícil de digerir. La inteligencia artificial está escalando más rápido que los sistemas construidos para absorberla: los mercados laborales, los reguladores, las escuelas, la confianza pública. La paradoja no es que la tecnología sea demasiado poderosa. Es que llegó antes de que supiéramos a quién proteger primero.

Y los primeros ya están identificados. Son los de 22 años. La evidencia está publicada, medida y fechada. Falta que alguien, en alguna empresa o en algún ministerio, se atreva a llamarlo por su nombre.