“El patio de casa”: la llamativa última publicación del guía de montaña que murió en una excursión en Ushuaia

El domingo, Emiliano Feidas subió un video en el que hablaba de autoconocimiento y montaña, y escribió que el paisaje parecía prepararse para salir a jugar. Dos días después, su cuerpo fue hallado en el glaciar Vinciguerra junto al de una turista uruguaya de 25 años.

La tragedia que se vivió en Tierra del Fuego, que terminó con la vida de Emiliano Feidas, puso el foco en su cuenta de Instagram con la publicación de un video en el que reflexionaba sobre lo que significa subir una montaña.

“Lo que nosotros llamamos el patio de casa pareciera estar preparándose para que salgamos a jugar”, escribió. Dos días después, su cuerpo fue hallado en la parte superior del glaciar Vinciguerra, a pocos kilómetros de Ushuaia, junto al de Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años. Ambos habían salido a recorrer uno de los circuitos de trekking más frecuentados de la Patagonia y no regresaron.

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Feidas era guía de montaña local y este año completaba una década de trabajo en la nieve como instructor de distintas disciplinas. Su presencia en redes sociales era constante: compartía imágenes de paisajes, reflexiones sobre la montaña y registros de sus excursiones.

Ese mismo domingo, desde la cuenta de sus excursiones, subió un video en el que hablaba sobre el autoconocimiento que propone el montañismo. “Una de las cosas más lindas que tiene subir montañas es el tiempo que nos regala con nosotros mismos”, dijo frente a cámara. “Muchas veces nos vamos a encontrar batallando un poco con nuestra cabeza, con nuestra mente que nos tira para atrás. Y muchas veces descubrimos que realmente podemos mucho más de lo que a veces creemos o pensamos”, continuó.

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Ese posteo, publicado horas antes de que comenzara la excursión que le costaría la vida, se llenó de comentarios tras confirmarse el trágico desenlace. Las palabras que Feidas eligió para describir la experiencia de subir una montaña.

El domingo, Emiliano Feidas subió un video en el que hablaba de autoconocimiento y montaña, y escribió que el paisaje parecía prepararse para salir a jugar. Dos días después, su cuerpo fue hallado en el glaciar Vinciguerra junto al de una turista uruguaya de 25 años.

El video no era el único registro reciente. Días antes, el guía había subido otro en el que celebraba los 10 años de splitboard, una disciplina similar al snowboarding que practicaba en la montaña. “Este 2026 serán 10 años de entrar en este maravilloso mundo de estas dos tablas que se hacen una con la montaña. Nos permitió llegar a lugares increíbles, y también la experiencia compartida de cada alegría, fatiga, adrenalina. Afortunados, pero también buscadores”, expresó.

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En otra publicación reciente, aparece en la cumbre Pirámide Martial, uno de los puntos más visitados de la zona, tomando mates con un turista llamado Marcio, quien contaba que era su primera cumbre. “Difícil, pero después viene bien. El último cuesta, pero vale la pena cada segundo”, decía el visitante. “Superrecomendable la experiencia”, respondía Feidas.

La alarma se activó el lunes por la noche, cuando la madre del guía advirtió que su hijo y la turista no habían regresado en el horario previsto. A partir de ese momento, la Comisión de Auxilio de Ushuaia encabezó el operativo de búsqueda, que se extendió durante toda la madrugada bajo condiciones meteorológicas adversas y con escasa visibilidad.

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Los equipos permanecieron en el terreno hasta las 5:00 de la mañana y retomaron las tareas a las 6:00. Finalmente, este martes, los rescatistas hallaron los cuerpos en la parte superior del glaciar.

El domingo, Emiliano Feidas subió un video en el que hablaba de autoconocimiento y montaña, y escribió que el paisaje parecía prepararse para salir a jugar. Dos días después, su cuerpo fue hallado en el glaciar Vinciguerra junto al de una turista uruguaya de 25 años.

Cristian Alvarez, director de Defensa Civil del Municipio de Ushuaia e integrante de la Comisión de Auxilio, explicó a Radio Provincia cómo se articuló el procedimiento. “La convocatoria a través de la Comisión fue a través de una búsqueda de paradero que realizó la madre de la persona del guía, donde se activa la comisión y se pone inmediatamente a trabajar”, detalló. La recuperación de los cuerpos se vio dificultada por las condiciones climáticas y el acceso al lugar, factores reconocidos tanto por la Comisión de Auxilio como por la Policía de Tierra del Fuego.

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Las primeras hipótesis apuntan a una caída en una zona técnica del recorrido, aunque las autoridades continúan con la investigación para determinar con precisión qué ocurrió. El glaciar Vinciguerra, ubicado a unos 7 kilómetros de Ushuaia, es uno de los destinos más visitados por quienes practican senderismo en la provincia.

El circuito completo demanda alrededor de ocho horas de caminata entre ida y vuelta y atraviesa turbales, pendientes pronunciadas, tramos de roca húmeda y superficies con hielo o nieve según la temporada. La Secretaría de Turismo local cataloga tanto la dificultad del terreno como la exigencia física de la excursión como alta.

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Alvarez fue claro respecto a los requisitos del recorrido: “No se puede ir solamente con morseto a hacer un tránsito de glaciar”, subrayó, en referencia a la necesidad de equipamiento especializado. Y agregó que quienes eligen este tipo de actividad asumen un riesgo permanente: “La gente que realiza este tipo de actividad sabe que está en peligro, está todo el tiempo ahí latente. Es una actividad que tiene riesgo, ya de por sí”.

Las primeras hipótesis apuntan a una caída en una zona técnica del recorrido, mientras las autoridades continúan la investigación para determinar qué ocurrió

Abril Marino Pereira era oriunda de Maldonado, Uruguay, y había viajado a la Argentina para disfrutar sus vacaciones. Tenía 25 años y días antes de llegar a Ushuaia había recorrido Buenos Aires. Trabajaba como moza en el restaurante Blend, dentro del hotel Enjoy Punta del Este, desde noviembre de 2022.

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La última publicación de Feidas antes del accidente cerraba con una invitación que, leída ahora, resulta difícil de separar de lo que vino después: “Anímate a vivir una experiencia de montaña”, escribió. También dejó anotado, en ese mismo texto, que la montaña “nos permite encontrar el silencio, a veces encontrar respuestas y otras veces descubrir lugares increíbles”.