Tecno

La razón detrás del diseño en U de los asientos de inodoro en lugares públicos

Al eliminar la sección frontal del asiento, se logra que el usuario toque menos áreas potencialmente sucias

Guardar
Google icon
baños públicos - inodoros - baño - tecnología - 2 de junio
El diseño en U de los asientos de inodoro en espacios de alta circulación está directamente vinculado a regulaciones oficiales sobre salud pública. (Difusión)

La característica forma en U de los asientos de inodoro en baños públicos responde a una cuestión sanitaria y no a una simple elección estética o a un error de fabricación.

Este diseño, implementado en lugares como aeropuertos, restaurantes y hospitales, está avalado por décadas de normativas higiénicas y criterios de ingeniería de plomería que buscan mejorar la seguridad y la funcionalidad en espacios de uso colectivo.

PUBLICIDAD

El asiento abierto en la parte frontal, conocido como “open-front toilet seat”, es obligatorio en muchos países y tiene detrás razones precisas que han sido definidas por autoridades y organismos internacionales.

La razón sanitaria detrás de la abertura en los asientos de los inodoros públicos. (Foto: Difusión)
Este diseño, implementado en lugares como aeropuertos, restaurantes y hospitales, está avalado por décadas de normativas higiénicas. (Difusión)

Beneficios sanitarios del asiento de inodoro en U en baños públicos

El diseño en U de los asientos de inodoro en espacios de alta circulación está directamente vinculado a regulaciones oficiales sobre salud pública. Según la Asociación Internacional de Fontanería y Oficios Mecánicos (IAPMO), existe la obligación de instalar este tipo de asiento en baños públicos, salvo que se utilicen fundas protectoras automáticas.

PUBLICIDAD

La medida apunta a reducir el riesgo de contacto entre el usuario y los posibles residuos o contaminantes que pueden quedar en la superficie tras el uso previo del sanitario.

El vicepresidente de Códigos y Normas de la IAPMO, Hugo Aguilar, explicó que el modelo abierto disminuye la superficie de contacto entre el cuerpo y el asiento, lo que contribuye a bajar la probabilidad de exposición a bacterias y gérmenes.

Primer plano de un inodoro blanco con asiento de apertura frontal en un baño público. Se observa una válvula de agua metálica en la pared lateral izquierda.
Vista cercana de un inodoro blanco con asiento de apertura frontal, una característica común en los baños públicos para facilitar la higiene y el mantenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, al eliminar la sección frontal del asiento, se logra que el usuario toque menos áreas potencialmente sucias, lo que resulta especialmente relevante en lugares donde la limpieza entre usos no es constante.

La función higiénica se combina con la necesidad de ofrecer comodidad y practicidad a los usuarios, en especial a las mujeres. La Sociedad Americana de Ingenieros de Plomería ha detallado que la forma en herradura facilita la higiene íntima y previene el contacto directo con la superficie del asiento, algo fundamental en los espacios públicos donde la seguridad sanitaria es prioritaria.

Por qué los inodoros públicos tienen asiento abierto

El asiento abierto en los baños públicos responde a tres desafíos principales que los modelos cerrados no pueden solventar en contextos de alta concurrencia. El primero es la prevención de la contaminación cruzada, ya que la reducción de la superficie de contacto disminuye el traspaso de gérmenes de un usuario a otro.

Vista frontal de un inodoro de porcelana blanca con asiento de apertura frontal, ubicado en un baño con piso de baldosas hexagonales grises y paredes claras.
El asiento abierto en los baños públicos responde a tres desafíos principales que los modelos cerrados no pueden solventar en contextos de alta concurrencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo desafío es la comodidad y facilidad para la higiene, un aspecto especialmente pensado para las mujeres, que pueden higienizarse sin necesidad de tocar la parte delantera del asiento.

El tercer punto clave es el mantenimiento y la limpieza. Los asientos en U permiten que el personal de limpieza acceda más fácilmente a todas las superficies del inodoro, facilitando la remoción de suciedad y residuos acumulados.

Además, la ausencia de la parte frontal reduce la acumulación de gotas de orina y suciedad visible, lo que mantiene el sanitario más seco y ayuda a evitar la formación de malos olores en un entorno donde el flujo de personas es constante.

En espacios como aeropuertos, centros comerciales y restaurantes, estos factores combinados hacen que el diseño sea no solo recomendable sino obligatorio en muchas jurisdicciones. De ahí que los códigos de edificación y las normativas de construcción de numerosos países incluyan el “open-front toilet seat” como estándar en baños de uso público.

Un inodoro blanco con asiento y tapa negros abiertos en un baño público. Las paredes son de azulejos crema, el suelo de mosaico hexagonal y hay un dispensador metálico.
Los asientos en U permiten que el personal de limpieza acceda más fácilmente a todas las superficies del inodoro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre asientos abiertos y cerrados en el hogar

El uso de asientos de inodoro abiertos está prácticamente restringido a lugares públicos de alta circulación. En los hogares, la lógica cambia completamente. Como la cantidad de personas usuarias es reducida y el control sobre la limpieza es mayor, los asientos cerrados resultan más prácticos y cómodos para la vida cotidiana.

El diseño en U pierde sentido cuando no hay riesgo elevado de contaminación cruzada y la higiene puede mantenerse con mayor facilidad en función del uso limitado.

Por eso, aunque el diseño abierto es una solución eficaz en contextos colectivos, en la vivienda privada prevalece el asiento cerrado, que ofrece mayor confort y utilidad diaria.

Un inodoro blanco con el asiento levantado dentro de un cubículo de baño público, mostrando el cuenco con agua, piso de baldosas hexagonales y una barra de apoyo.
Un aspecto especialmente pensado para las mujeres, que pueden higienizarse sin necesidad de tocar la parte delantera del asiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y evolución del asiento de inodoro abierto en baños públicos

El modelo “open-front” no surgió como una moda ni como un capricho de los fabricantes. Su origen está en la búsqueda de soluciones concretas a problemas de salud pública identificados a lo largo de décadas. La ingeniería sanitaria y los estudios sobre higiene determinaron que la forma en U era la más adecuada para espacios donde garantizar la limpieza entre usos es difícil.

La inclusión de este diseño en los códigos y normativas internacionales fue el resultado de la colaboración entre organismos de plomería, autoridades sanitarias y expertos en salud pública. Su implementación ha demostrado ser efectiva para reducir riesgos y facilitar el mantenimiento, motivos que justifican su vigencia.

El detalle del hueco en la parte delantera del asiento, presente en miles de baños públicos en todo el mundo, es producto de una larga evolución basada en estudios, normativas y necesidades reales, aunque pocas veces reciba atención de quienes lo utilizan a diario.

Temas Relacionados

Baños públicosAsientos de inodoroInodorosHigieneLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

Al intentar apagar o reiniciar un dispositivo Galaxy, el sistema solicitaría la verificación mediante PIN, patrón o contraseña

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

La nueva tendencia busca integrar la televisión al diseño del living mediante soluciones personalizadas que ocultan cables y dispositivos electrónicos

Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Plataformas no autorizadas atraen por ofrecer partidos sin pago, pero alertas de ciberseguridad advierten sobre permisos invasivos, robo de credenciales y posibles sanciones

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

Para que la app funcione de manera más ágil, es recomendable revisar periódicamente los archivos almacenados

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

Cómo lograron que un chip con neuronas humanas aprenda a jugar videojuegos

El experimento abre nuevas posibilidades para aplicaciones biomédicas y de inteligencia artificial

Cómo lograron que un chip con neuronas humanas aprenda a jugar videojuegos

DEPORTES

El Mundial 2026 despierta pasión en los hispanos de EE.UU., aunque la mayoría de los estadounidenses no piensa seguirlo

El Mundial 2026 despierta pasión en los hispanos de EE.UU., aunque la mayoría de los estadounidenses no piensa seguirlo

Video: la reacción de Dibu Martínez cuando le preguntaron si llegará a recuperarse para el debut de Argentina en el Mundial

La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid se disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta

Las explosivas frases del presidente de Argentinos Juniors sobre el paso de Chiquito Romero por el club: “Me mintió”

La gran noticia que recibió Lionel Scaloni a 14 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

TELESHOW

Murió Mulata, la perra de Silvina Escudero: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos”

Murió Mulata, la perra de Silvina Escudero: “Hoy un pedazo de mi corazón se va con vos”

Rada faltó a Otro día perdido y Mario Pergolini ironizó con los rumores de conflicto: “Va escalando todo”

Patricio Sardelli bajó un dron de un guitarrazo en pleno show de Airbag y el video se volvió viral

La romántica escapada de Matías Bertolotti y su novio para celebrar sus seis años de amor: “Sos maravilloso”

El plan de Sofía Gonet: compras para una cita y parrillada con su papá con una cuenta que no pasó desapercibida

INFOBAE AMÉRICA

Banca privada incrementa un 33.9% los créditos al sector construcción en El Salvador durante abril de 2026

Banca privada incrementa un 33.9% los créditos al sector construcción en El Salvador durante abril de 2026

Una IA desarrolló fórmulas químicas para baterías de litio más potentes y ya las probó en laboratorio

Guatemala: La exfiscal Consuelo Porras rompe el silencio tras dejar el Ministerio Público

La Primera División de El Salvador podría reducir equipos de inmediato por incumplimiento

República Dominicana prevé la llegada de 32 cruceros en junio y marcar un récord mensual