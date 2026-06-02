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La gran noticia que recibió Lionel Scaloni a 14 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron a la par de sus compañeros en los Estados Unidos. El panorama completo de los lesionados

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Cristian Romero deberá recuperar ritmo de competencia, luego de dos meses afuera de las canchas (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)
Cristian Romero deberá recuperar ritmo de competencia, luego de dos meses afuera de las canchas (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

Solo restan 14 días para que la selección argentina salga al estadio de Kansas para comenzar su defensa del título ante Argelia por el Grupo J y Lionel Scaloni recibió una gran noticia durante el entrenamiento de este martes en los Estados Unidos, que disipa dos de las alarmas vinculadas a los lesionados de la Albiceleste en la antesala al Mundial 2026.

Según informó el periodista Gastón Edul en TyC Sports, Cristian Romero y Julián Álvarez recibieron el alta médica y se entrenaron a la par de sus compañeros en el último entrenamiento. De esta manera, el Cuti comienza la cuenta regresiva para ponerse a punto desde lo físico después de dos meses sin rodaje oficial desde su lesión a principios de abril en Tottenham, mientras que la Araña se recuperó de otra dolencia sufrida con la camiseta de Atlético de Madrid.

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Vale remarcar que el defensor de 28 años se había retirado con lágrimas en sus ojos durante el choque de los Spurs ante Sunderland por la fecha 32 de la Premier League, luego de un choque involuntario con su arquero Antonin Kinsky. La situación de su equipo (se salvó del descenso en la última fecha), sumado a la cercanía con el Mundial, le generó preocupación al protagonista y al entorno de la Selección.

Finalmente, el parte médico arrojó una lesión en el ligamento lateral de la rodilla derecha, informó el periodista Martín Arévalo en ESPN. Los tiempos de recuperación oscilaban entre 5 a 8 semanas y estos plazos lo ayudaban a que pueda ser parte del plantel argentino en la cita con epicentro en Estados Unidos, México y Canadá. Más allá de haberse ausentado por el resto de la temporada europea, Romero ya empieza a dejar atrás ese mal trago y permanece a la espera de volver a hacer fútbol en las prácticas para tomar ritmo competitivo.

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De igual manera, Gastón Edul afirmó que el zaguero central no sería arriesgado en el primer amistoso de este sábado 6 desde las 21 (hora argentina) ante Honduras en el Kyle Field de Texas. Podría sumar minutos en el último encuentro preparatorio del martes 9 contra Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama.

Julián Álvarez es otro de los jugadores que entrena a la par en la Argentina (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)
Julián Álvarez es otro de los jugadores que entrena a la par en la Argentina (Crédito: Reuters/Rodrigo Valle)

También habrá que esperar la decisión de Lionel Scaloni con respecto a Julián Álvarez. El delantero del Atlético de Madrid padeció un esguince leve en el tobillo izquierdo durante la ida de las semifinales ante Arsenal por la UEFA Champions League y jugó infiltrado en la revancha que selló la eliminación del Colchonero a nivel continental. A partir de ahí, su entrenador Diego Simeone lo desafectó para los últimos cuatro duelos de la Liga de España. TyC Sports remarcó que está “apto para jugar los partidos preparatorios”.

Por otro lado, la práctica de este martes será importante para seguir la evaluación de los otros lesionados. El caso de Gonzalo Montiel está bajo la lupa porque el lateral de River Plate tiene un desgarro grado 2 en el cuádriceps y, si no llega al Mundial, podría ser reemplazado de la lista final por Nicolás Capaldo o Agustín Giay. Incluso, Capaldo, futbolista del Hamburgo de Alemania, podría debutar con la Mayor este sábado frente a Honduras.

Otro de los observados es Emiliano Martínez. El Dibu entrenó diferenciado en la primera práctica de la Selección en Kansas y lució un vendaje en su mano derecha, en la que sufrió la fractura del dedo anular. Se perderá los amistosos y apunta los cañones a ser titular en el debut contra Argelia. Si no puede llegar, Gerónimo Rulli o Juan Musso ocupará su lugar bajo los tres palos.

Emiliano Martínez, portero argentino, sentado en un campo de césped con un balón de fútbol a su izquierda, vistiendo uniforme de entrenamiento y calzado deportivo
El vendaje del Dibu Martínez en su mano derecha

La mirada también está puesta en Lionel Messi porque el capitán sufrió una "sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda" durante el último encuentro del Inter Miami ante Philadelphia Union por la MLS. Edul afirmó que no jugaría ante los hondureños y está en duda para enfrentar a los islandeses, pero llegaría bien al estreno mundialista.

Además, el periodista negó que Leandro Paredes tenga un desgarro, sino que tuvo una “contractura” y estaría en condiciones para el primer partido de la Copa del Mundo. Mientras tanto, Nico Paz, Nicolás González y Nahuel Molina siguen sus procesos de recuperación bajo la atenta mirada de Scaloni.

La lista de convocados de Argentina

Lionel Scaloni intentará el bicampeonato con estos 26 jugadores
Lionel Scaloni intentará el bicampeonato con estos 26 jugadores

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Juan Musso;

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina;

Volantes: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández;

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José López y Lautaro Martínez.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

DIA HORA ARGENTINA MUNDIAL 2026
La agenda de la selección argentina en el Mundial 2026
  • Martes 16 de junio del 2026: Argentina vs Argelia a las 22.00 de Argentina en el Kansas City Stadium
  • Lunes 22 de junio del 2026: Argentina vs Austria a las 14.00 de Argentina en el Dallas Stadium
  • Sábado 27 de junio del 2026: Argentina vs Jordania a las 23.00 de Argentina en el Dallas Stadium

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