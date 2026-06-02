República Dominicana prevé la llegada de 32 cruceros en junio y marcar un récord mensual

La República Dominicana prevé un récord con la llegada de 32 cruceros a sus principales terminales durante junio de 2026. (Cortesía: Autoridad Portuaria Dominicana)

El sector de cruceros en la República Dominicana mantiene una tendencia de crecimiento acelerado durante el año 2026, con expectativas optimistas para el mes de junio. Según datos divulgados por Acento, la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom) proyecta la llegada de 32 embarcaciones a las principales terminales del país caribeño, lo que representa un incremento del 23.1 % respecto al mismo periodo de 2025.

La terminal Amber Cove, ubicada en la provincia de Puerto Plata, será el principal punto de recepción, con 17 barcos programados para arribar a lo largo de junio. Taíno Bay, también en Puerto Plata, recibirá 13 cruceros, mientras que Port Cabo Rojo, en Pedernales, tiene previsto recibir 2 embarcaciones. De acuerdo con las autoridades portuarias, este flujo de operaciones responde al fortalecimiento de la infraestructura portuaria y a la ampliación de servicios turísticos en zonas costeras estratégicas.

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El director ejecutivo de Apordom, Jean Luis Rodríguez, destacó, en declaraciones recogidas por Acento, que la institución lleva a cabo proyectos considerados esenciales para consolidar el crecimiento del sector. “Es fundamental continuar la inversión en puntos estratégicos, ya que como isla tenemos muchas bendiciones que enseñar a cada viajero que nos visita a las localidades donde llegan los buques, y que esto se traduce en beneficios para miles de personas que viven en las comunidades donde arriban los cruceros”, afirmó Rodríguez.

Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de Apordom, informó que se proyecta la llegada de 32 embarcaciones a las principales terminales del país en junio, lo que representa un incremento del 23,1 % frente al mismo periodo de 2025. (Cortesía: Jean Luis Rodríguez)

Crecimiento acelerado y modernización de terminales impulsan el flujo de cruceristas en Dominicana

En el año 2022, Dominicana recibió cerca de 1.2 millones de cruceristas, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 2.7 millones, duplicando el volumen de pasajeros en solo tres años.

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Las terminales portuarias mencionadas forman parte de una red logística que ha priorizado la modernización y expansión de servicios. Amber Cove y Taíno Bay, ambas en Puerto Plata, concentran la mayor parte del tráfico gracias a su capacidad para recibir grandes embarcaciones y a la oferta de excursiones y actividades en tierra. Por su parte, Port Cabo Rojo, en Pedernales, busca consolidarse como un nuevo polo de desarrollo turístico y portuario en la región sur del país.

El crecimiento del sector de cruceros genera impactos positivos en la economía local, especialmente en las comunidades cercanas a las terminales. La llegada de turistas implica un aumento en la demanda de servicios de transporte, hospedaje, gastronomía y actividades recreativas, lo que se traduce en ingresos y oportunidades de empleo para la población. “Esto se traduce en beneficios para miles de personas que viven en las comunidades donde arriban los cruceros”, reiteró Rodríguez.

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Puerto Plata, con Amber Cove y Taíno Bay, concentrará 30 de los 32 arribos de cruceros programados este mes según la Autoridad Portuaria Dominicana. (Cortesía: Autoridad Portuaria Dominicana)

De igual manera, la Autoridad Portuaria Dominicana recordó que las proyecciones de rutas y arribos de buques pueden variar debido a factores climáticos o a cambios operativos de las líneas de crucero.

No obstante, el organismo mantiene la expectativa de un desempeño positivo para el cierre del año, impulsado por la confianza de los operadores internacionales y el interés creciente de los viajeros en el Caribe.

Además, las autoridades aseguraron que mantendrá su función como facilitadora del sistema logístico dominicano, con el objetivo de ofrecer respuestas efectivas que preparen al país para afrontar de manera coordinada y con perspectiva de largo plazo los retos del contexto internacional.

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