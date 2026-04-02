La única ventaja competitiva que la IA no puede replicar lleva décadas siendo ignorada

El capital cerebral, que combina salud mental y habilidades humanas, se consolida como la ventaja competitiva que la inteligencia artificial no puede replicar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una historia que la industria tecnológica lleva años contando y que suena razonable hasta que uno se detiene a pensar: “cuando llegue la inteligencia artificial avanzada, lo que nos salvará será ser creativos, empáticos, adaptables. Esas cualidades humanas que los algoritmos no pueden imitar”. Es una historia tranquilizadora. El problema es que nadie estaba invirtiendo en ellas antes de que la IA apareciera. Y tampoco lo está haciendo ahora con la urgencia que el momento exige.

Un informe publicado esta semana por el McKinsey Health Institute, en colaboración con el Foro Económico Mundial, pone nombre a esa negligencia: déficit de capital cerebral. Y el costo ya está calculado.

El cerebro siempre fue el activo estratégico. Lo ignoramos de todas formas

El capital cerebral combina la salud mental y las habilidades cognitivas necesarias para enfrentar los desafíos actuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de capital cerebral que introduce el reporte combina dos dimensiones: la salud cerebral, entendida como el funcionamiento óptimo del cerebro, libre de trastornos mentales, neurológicos o de consumo de sustancias; y las habilidades cerebrales, que son las capacidades cognitivas, interpersonales, de autoliderazgo y de alfabetización tecnológica que permiten a las personas adaptarse, relacionarse y contribuir con sentido.

No es un concepto nuevo. Lo nuevo es el contexto que lo vuelve urgente.

Durante décadas, los sistemas educativos y las organizaciones laborales trataron esas habilidades como ornamentos del currículum. Soft skills, las llamaban, con el tono de quien describe algo prescindible. Mientras tanto, los gobiernos del mundo destinaban en promedio apenas el 2% de sus presupuestos de salud a la mente. El resultado es predecible: hoy las condiciones de salud cerebral representan el 24% de la carga global de enfermedad. Más de mil millones de personas viven con sus efectos. Y el costo acumulado de no haber invertido a tiempo asciende, según el reporte, a 6,2 billones de dólares en PIB que el mundo simplemente dejó de producir.

No es una tragedia médica. Es una decisión económica con consecuencias que ahora son imposibles de ignorar.

La falta de inversión en habilidades humanas genera pérdidas económicas globales millonarias. (Imagen Ilustrativa Infobae

Lo que los empleadores ya saben y las escuelas todavía no aprendieron

Cada año, el Foro Económico Mundial encuesta a más de 1.000 empleadores en 55 economías para entender qué habilidades necesitan. En 2025, la respuesta fue inequívoca: el 59% de los empleados requerirá capacitación adicional antes del año 2030 para seguir siendo relevante en el mercado laboral. Y cuando se pregunta cuáles son las habilidades más críticas tanto para hoy como para el futuro, las respuestas convergen en lo que el reporte denomina habilidades cerebrales: pensamiento crítico, adaptabilidad, inteligencia emocional, resiliencia, metacognición.

Son, paradójicamente, las habilidades que menos se enseñan en cualquier aula del mundo.

La brecha entre lo que los sistemas educativos forman y lo que el mercado laboral necesita no es nueva. Pero la IA la convirtió en una emergencia. Porque si bien la tecnología puede automatizar tareas cognitivas rutinarias a una velocidad sin precedentes, no puede, al menos por ahora, replicar la capacidad humana de operar con ambigüedad, de construir confianza entre personas, de tomar decisiones en contextos sin precedente. Son exactamente esas capacidades las que determinan quién lidera en las organizaciones y quién queda atrás.

El reporte lo plantea con precisión: la capacidad de usar y gestionar herramientas de inteligencia artificial de forma estratégica creció siete veces en apenas dos años. Pero ese crecimiento es superficial si no va acompañado de inversión deliberada en las habilidades humanas que le dan sentido. Sin eso, las organizaciones corren el riesgo de adoptar tecnología brillante operada por personas cognitivamente agotadas, emocionalmente desconectadas y sin capacidad real de adaptación.

La diferencia entre las habilidades que enseñan las escuelas y las que demanda el mercado laboral se ha convertido en una urgencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Invertir en el cerebro rinde once veces lo que cuesta. Nadie lo estaba haciendo

Una empresa del sector deportivo implementó un programa que incluía acceso a una biblioteca de autocuidado, sesiones de coaching, talleres internos de bienestar y entrenamiento en habilidades interpersonales para sus líderes. El retorno sobre la inversión (la ganancia obtenida en relación a lo gastado) fue de 11,6 veces. No es un caso aislado. El reporte cita estudios en 30 países que muestran a la adaptabilidad y la autoeficacia como los principales determinantes de si un empleado siente que está prosperando, no apenas sobreviviendo.

Y sin embargo, escalar ese tipo de intervenciones sigue siendo marginal en la agenda corporativa. Se habla de transformación digital. Se debate sobre agentes de IA. Se presentan tableros de indicadores de productividad. Y mientras tanto, más de uno de cada cinco empleados en el mundo reporta síntomas de burnout (agotamiento crónico provocado por el trabajo).

El reporte hace una comparación que duele: invertir en capital cerebral hoy requiere el mismo tipo de coordinación pública y privada que fue necesaria para madurar los mercados de energía solar y eólica. Esos mercados también parecían demasiado lentos, demasiado inciertos, demasiado difíciles de medir. Hasta que dejaron de serlo. La transición no ocurrió sola: requirió financiamiento combinado, garantías públicas, asociaciones estratégicas y una decisión política de tratar la energía limpia como una prioridad económica, no como un gesto verde. El capital cerebral necesita exactamente lo mismo.

La única ventaja que la IA no puede comprarte

La verdadera ventaja competitiva reside en la capacidad humana de adaptarse y colaborar, más allá de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay una frase en el reporte que merece repetirse: los países y las empresas deben evolucionar sus estrategias para habilitar la colaboración y aprovechar las fortalezas complementarias de la inteligencia humana y la tecnología, o arriesgarse a un crecimiento más lento y a quedar atrás. No es retórica corporativa. Es la descripción de un mecanismo de selección que ya está en marcha.

La IA no va a eliminar a los humanos del mundo del trabajo. Va a amplificar la diferencia entre quienes tienen capital cerebral sólido y quienes no. Va a hacer más visible, más rápida y más costosa la consecuencia de haber ignorado durante décadas que el cerebro es un activo estratégico y no un simple soporte biológico para ejecutar tareas.

Invertir en programas de primera infancia con retornos anuales de entre 7% y 13%, diseñar entornos laborales que protejan la salud mental, entrenar habilidades de adaptación antes de implementar tecnología: ninguna de estas acciones es nueva ni desconocida. Lo que cambió es que ya no son opcionales.

La ventaja competitiva que la inteligencia artificial no puede replicar siempre estuvo ahí. Ignorarla no fue un error técnico. Fue una elección. Y seguir ignorándola, en este momento, ya tiene nombre: es el riesgo más caro que puede asumir una organización.