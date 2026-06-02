Lara Goyburu: “El peronismo y el mileísmo tienen un núcleo duro del 30%”

En Infobae al Regreso, la politóloga Lara Goyburu aseguró que “el mileísmo tiene un núcleo duro del 30%” y analizó la estructura, los desafíos y la fatiga del oficialismo, en una Argentina atravesada por el deterioro económico y la incertidumbre social, mientras la polarización política se transforma y sigue condicionando el escenario electoral.
Durante la conversación, Goyburu aportó datos de opinión pública y reflexiones sobre la coyuntura. El intercambio profundizó en el fenómeno de La Libertad Avanza, los paralelos históricos con el peronismo fundacional, el clima de época y el impacto de la reciente declaración del ministro Caputo.
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La Libertad Avanza, el personalismo y el espejo del primer peronismo
Goyburu trazó una comparación directa: “Tiene muchas similitudes la construcción del primer peronismo con cómo se está construyendo La Libertad Avanza. Ambos capturan el descontento con el pasado y le ponen discurso, hechos y simbología a ese temor”.
Remarcó que la diferencia de época es clave: “El territorio del peronismo era físico, el de La Libertad Avanza es lo virtual”.
La politóloga explicó la lógica de funcionamiento del oficialismo: “Todo movimiento que nace de un personalismo necesita proteger a ese líder, aun contra la evidencia, porque si no se cae el movimiento. El líder termina asumiendo toda la responsabilidad, para bien y para mal”.
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Sobre la composición social de la base oficialista, Goyburu fue contundente: “Hoy vemos un núcleo duro mileísta del 30%, muy similar al que históricamente tuvo el peronismo. Ese apoyo se explica por los jóvenes varones pospandemia, el efecto simbólico de la inflación y la juventud del padrón”.
Desgaste, expectativas y la economía como núcleo del malestar
El diagnóstico de Goyburu sobre el presente político incluye un marcado desgaste de la gestión. “El 55% pide un cambio total del equipo de gestión, pero el 43% sostiene la continuidad. Dentro de ese 43, hay un 30% que quiere cambios en algunas políticas. La interpretación dominante es: ‘que no vuelvan los de antes, pero sí cambiar ciertas políticas’”.
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En cuanto al impacto de la crisis, la directora de Management & Fit precisó: “Siete de cada diez mencionan un problema económico como principal preocupación personal. El 80% tuvo que cambiar hábitos de consumo desde mayo del año pasado. Ahora aparecen recortes más duros: dejar de pagar servicios o dejar de consumir carne”.
Las expectativas de futuro muestran una caída: “El porcentaje que cree que las cosas van a estar mejor en un año bajó al 36%”. Sobre la imagen de los dirigentes, aportó: “Patricia Bullrich tiene hoy 36,3% de imagen positiva y el presidente, 31,7%”.
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La polarización argentina y el efecto Caputo: nuevos actores y límites del sistema
El equipo de Infobae al Regreso consultó a Goyburu por el impacto de las palabras de Caputo sobre Axel Kicillof y el kirchnerismo. La politóloga interpretó ese tipo de declaraciones como parte de la lógica de polarización: “Ese tipo de mensajes actúan en dos niveles: para el electorado, reavivan el miedo al regreso del kirchnerismo; para los mercados, funcionan como advertencia”.
Sobre la aparición de alternativas, Goyburu identificó: “La novedad es Myriam Bregman, que creció en imagen positiva al 27%. Pero no hay confianza en el equipo de gestión que la podría acompañar”.
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Goyburu sintetizó el clima de época y el tablero político: “No es que se esté buscando un centro, se busca orden y republicanismo, pero sin volver al pasado. La polarización sigue rigiendo, aunque con formas nuevas”.
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