Política

Lara Goyburu: “El peronismo y el mileísmo tienen un núcleo duro del 30%”

La directora de Management & Fit analizó en Infobae al Regreso el nuevo mapa político: comparó la base social de Milei y el peronismo, expuso la caída de expectativas económicas y destacó el crecimiento de Bregman en imagen positiva

Guardar
Google icon
El desgaste del oficialismo y la fatiga social marcan el actual escenario político según los últimos datos de opinión pública

En Infobae al Regreso, la politóloga Lara Goyburu aseguró que “el mileísmo tiene un núcleo duro del 30%” y analizó la estructura, los desafíos y la fatiga del oficialismo, en una Argentina atravesada por el deterioro económico y la incertidumbre social, mientras la polarización política se transforma y sigue condicionando el escenario electoral.

Durante la conversación, Goyburu aportó datos de opinión pública y reflexiones sobre la coyuntura. El intercambio profundizó en el fenómeno de La Libertad Avanza, los paralelos históricos con el peronismo fundacional, el clima de época y el impacto de la reciente declaración del ministro Caputo.

PUBLICIDAD

La Libertad Avanza, el personalismo y el espejo del primer peronismo

Goyburu trazó una comparación directa: “Tiene muchas similitudes la construcción del primer peronismo con cómo se está construyendo La Libertad Avanza. Ambos capturan el descontento con el pasado y le ponen discurso, hechos y simbología a ese temor”.

Remarcó que la diferencia de época es clave: “El territorio del peronismo era físico, el de La Libertad Avanza es lo virtual”.

La politóloga analizó en Infobae el paralelismo entre la construcción política de La Libertad Avanza y el primer peronismo (Europa Press)
La politóloga analizó en Infobae el paralelismo entre la construcción política de La Libertad Avanza y el primer peronismo (Europa Press)

La politóloga explicó la lógica de funcionamiento del oficialismo: “Todo movimiento que nace de un personalismo necesita proteger a ese líder, aun contra la evidencia, porque si no se cae el movimiento. El líder termina asumiendo toda la responsabilidad, para bien y para mal”.

PUBLICIDAD

Sobre la composición social de la base oficialista, Goyburu fue contundente: “Hoy vemos un núcleo duro mileísta del 30%, muy similar al que históricamente tuvo el peronismo. Ese apoyo se explica por los jóvenes varones pospandemia, el efecto simbólico de la inflación y la juventud del padrón”.

Desgaste, expectativas y la economía como núcleo del malestar

El diagnóstico de Goyburu sobre el presente político incluye un marcado desgaste de la gestión. “El 55% pide un cambio total del equipo de gestión, pero el 43% sostiene la continuidad. Dentro de ese 43, hay un 30% que quiere cambios en algunas políticas. La interpretación dominante es: ‘que no vuelvan los de antes, pero sí cambiar ciertas políticas’”.

(Infobae en Vivo)
El 80% de la población manifestó haber cambiado sus hábitos de consumo desde mayo del año pasado por la crisis económica, según Goyburu (Infobae en Vivo)

En cuanto al impacto de la crisis, la directora de Management & Fit precisó: “Siete de cada diez mencionan un problema económico como principal preocupación personal. El 80% tuvo que cambiar hábitos de consumo desde mayo del año pasado. Ahora aparecen recortes más duros: dejar de pagar servicios o dejar de consumir carne”.

Las expectativas de futuro muestran una caída: “El porcentaje que cree que las cosas van a estar mejor en un año bajó al 36%”. Sobre la imagen de los dirigentes, aportó: “Patricia Bullrich tiene hoy 36,3% de imagen positiva y el presidente, 31,7%”.

La polarización argentina y el efecto Caputo: nuevos actores y límites del sistema

El equipo de Infobae al Regreso consultó a Goyburu por el impacto de las palabras de Caputo sobre Axel Kicillof y el kirchnerismo. La politóloga interpretó ese tipo de declaraciones como parte de la lógica de polarización: “Ese tipo de mensajes actúan en dos niveles: para el electorado, reavivan el miedo al regreso del kirchnerismo; para los mercados, funcionan como advertencia”.

La polarización política persiste y se renueva con declaraciones como las del ministro Caputo y el surgimiento de nuevas figuras (REUTERS/Agustin Marcarian)
La polarización política persiste y se renueva con declaraciones como las del ministro Caputo y el surgimiento de nuevas figuras (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sobre la aparición de alternativas, Goyburu identificó: “La novedad es Myriam Bregman, que creció en imagen positiva al 27%. Pero no hay confianza en el equipo de gestión que la podría acompañar”.

Goyburu sintetizó el clima de época y el tablero político: “No es que se esté buscando un centro, se busca orden y republicanismo, pero sin volver al pasado. La polarización sigue rigiendo, aunque con formas nuevas”.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Lara GoyburuManagement & FitMyriam BregmanJavier MileiInfobae al RegresoInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Milei aludió a una película de Disney para hablar del “monstruo K” en clave electoral y afirmó: “No nos asustan más”

El Presidente habló en el IAEF para defender el rumbo económico del Gobierno, pero también envió un mensaje hacia el kirchnerismo de cara al 2027. El juego de palabras con Monsters Inc

Milei aludió a una película de Disney para hablar del “monstruo K” en clave electoral y afirmó: “No nos asustan más”

El PJ cordobés logró sacar del Concejo Deliberante a Ricardo Moreno, ex abogado del acusado por el femicidio de Agostina Vega

El intendente Daniel Passerini le había pedido la renuncia. Ante la negativa, Raúl La Cava debió concluir la licencia que había pedido ante el cuerpo legislativo para efectivizar la remoción del letrado, quien había accedido al cargo por las salidas de las tres personas que lo antecedían en la lista

El PJ cordobés logró sacar del Concejo Deliberante a Ricardo Moreno, ex abogado del acusado por el femicidio de Agostina Vega

Martín Menem habló de la interna en el Gobierno: “Yo no creo que le cambie la vida a nadie ni afecta a la gestión”

El presidente de la Cámara de Diputados minimizó las diferencias en el Gabinete y destacó las leyes que aprobó el Poder Ejecutivo en el último tiempo

Martín Menem habló de la interna en el Gobierno: “Yo no creo que le cambie la vida a nadie ni afecta a la gestión”

Choque de prioridades: los gobernadores pidieron obras y Santilli habló de la eliminación de las PASO

El ministro del Interior se reunió con los 10 mandatarios del norte. Hablaron sobre una amplia agenda de necesidades de las provincias y admitieron que no comparten “el apuro” de la Casa Rosada para discutir una reforma electoral

Choque de prioridades: los gobernadores pidieron obras y Santilli habló de la eliminación de las PASO

El intendente de Embalse que lloró en una entrevista explicó la situación del municipio: “Tengo que sacar créditos para pagar sueldos”

El jefe comunal Mario Rivarola profundizó en Infobae a la Tarde sobre las consecuencias de la reducción de fondos nacionales y los despidos en la localidad cordobesa

El intendente de Embalse que lloró en una entrevista explicó la situación del municipio: “Tengo que sacar créditos para pagar sueldos”

DEPORTES

La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid se disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta

La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid se disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta

Las explosivas frases del presidente de Argentinos Juniors sobre el paso de Chiquito Romero por el club: “Me mintió”

La gran noticia que recibió Lionel Scaloni a 14 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

“Un asiento vacío”: la razón por la que la figura de una selección europea no pudo subirse al avión para viajar al Mundial

Los diez cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026: el único campeón que tendrá otro número

TELESHOW

Rada faltó a Otro día perdido y Mario Pergolini ironizó con los rumores de conflicto: “Va escalando todo”

Rada faltó a Otro día perdido y Mario Pergolini ironizó con los rumores de conflicto: “Va escalando todo”

Patricio Sardelli bajó un dron de un guitarrazo en pleno show de Airbag y el video se volvió viral

La romántica escapada de Matías Bertolotti y su novio para celebrar sus seis años de amor: “Sos maravilloso”

El plan de Sofía Gonet: compras para una cita y parrillada con su papá con una cuenta que no pasó desapercibida

Graciela Alfano se refirió a los nuevos rumores de romance con Benjamín Vicuña

INFOBAE AMÉRICA

Banca privada incrementa un 33.9% los créditos al sector construcción en El Salvador durante abril de 2026

Banca privada incrementa un 33.9% los créditos al sector construcción en El Salvador durante abril de 2026

Una IA desarrolló fórmulas químicas para baterías de litio más potentes y ya las probó en laboratorio

Guatemala: La exfiscal Consuelo Porras rompe el silencio tras dejar el Ministerio Público

La Primera División de El Salvador podría reducir equipos de inmediato por incumplimiento

República Dominicana prevé la llegada de 32 cruceros en junio y marcar un récord mensual