Lara Goyburu: “El peronismo y el mileísmo tienen un núcleo duro del 30%”

El desgaste del oficialismo y la fatiga social marcan el actual escenario político según los últimos datos de opinión pública

En Infobae al Regreso, la politóloga Lara Goyburu aseguró que “el mileísmo tiene un núcleo duro del 30%” y analizó la estructura, los desafíos y la fatiga del oficialismo, en una Argentina atravesada por el deterioro económico y la incertidumbre social, mientras la polarización política se transforma y sigue condicionando el escenario electoral.

Durante la conversación, Goyburu aportó datos de opinión pública y reflexiones sobre la coyuntura. El intercambio profundizó en el fenómeno de La Libertad Avanza, los paralelos históricos con el peronismo fundacional, el clima de época y el impacto de la reciente declaración del ministro Caputo.

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La Libertad Avanza, el personalismo y el espejo del primer peronismo

Goyburu trazó una comparación directa: “Tiene muchas similitudes la construcción del primer peronismo con cómo se está construyendo La Libertad Avanza. Ambos capturan el descontento con el pasado y le ponen discurso, hechos y simbología a ese temor”.

Remarcó que la diferencia de época es clave: “El territorio del peronismo era físico, el de La Libertad Avanza es lo virtual”.

La politóloga analizó en Infobae el paralelismo entre la construcción política de La Libertad Avanza y el primer peronismo (Europa Press)

La politóloga explicó la lógica de funcionamiento del oficialismo: “Todo movimiento que nace de un personalismo necesita proteger a ese líder, aun contra la evidencia, porque si no se cae el movimiento. El líder termina asumiendo toda la responsabilidad, para bien y para mal”.

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Sobre la composición social de la base oficialista, Goyburu fue contundente: “Hoy vemos un núcleo duro mileísta del 30%, muy similar al que históricamente tuvo el peronismo. Ese apoyo se explica por los jóvenes varones pospandemia, el efecto simbólico de la inflación y la juventud del padrón”.

Desgaste, expectativas y la economía como núcleo del malestar

El diagnóstico de Goyburu sobre el presente político incluye un marcado desgaste de la gestión. “El 55% pide un cambio total del equipo de gestión, pero el 43% sostiene la continuidad. Dentro de ese 43, hay un 30% que quiere cambios en algunas políticas. La interpretación dominante es: ‘que no vuelvan los de antes, pero sí cambiar ciertas políticas’”.

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El 80% de la población manifestó haber cambiado sus hábitos de consumo desde mayo del año pasado por la crisis económica, según Goyburu (Infobae en Vivo)

En cuanto al impacto de la crisis, la directora de Management & Fit precisó: “Siete de cada diez mencionan un problema económico como principal preocupación personal. El 80% tuvo que cambiar hábitos de consumo desde mayo del año pasado. Ahora aparecen recortes más duros: dejar de pagar servicios o dejar de consumir carne”.

Las expectativas de futuro muestran una caída: “El porcentaje que cree que las cosas van a estar mejor en un año bajó al 36%”. Sobre la imagen de los dirigentes, aportó: “Patricia Bullrich tiene hoy 36,3% de imagen positiva y el presidente, 31,7%”.

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La polarización argentina y el efecto Caputo: nuevos actores y límites del sistema

El equipo de Infobae al Regreso consultó a Goyburu por el impacto de las palabras de Caputo sobre Axel Kicillof y el kirchnerismo. La politóloga interpretó ese tipo de declaraciones como parte de la lógica de polarización: “Ese tipo de mensajes actúan en dos niveles: para el electorado, reavivan el miedo al regreso del kirchnerismo; para los mercados, funcionan como advertencia”.

La polarización política persiste y se renueva con declaraciones como las del ministro Caputo y el surgimiento de nuevas figuras (REUTERS/Agustin Marcarian)

Sobre la aparición de alternativas, Goyburu identificó: “La novedad es Myriam Bregman, que creció en imagen positiva al 27%. Pero no hay confianza en el equipo de gestión que la podría acompañar”.

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Goyburu sintetizó el clima de época y el tablero político: “No es que se esté buscando un centro, se busca orden y republicanismo, pero sin volver al pasado. La polarización sigue rigiendo, aunque con formas nuevas”.

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