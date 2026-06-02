Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

El clásico rack para televisión puede ser cambiado por nuevas tendencias este 2026. - (Imágen Ilustrativa Infobae)

Los murales integrados y los muebles flotantes a medida se están consolidando como una de las principales tendencias de diseño de interiores en 2026, desplazando progresivamente al tradicional rack escandinavo para televisión que dominó los livings durante la última década.

La búsqueda de espacios más funcionales, ordenados y visualmente integrados está impulsando este cambio en hogares de distintas partes del mundo. Durante años, los muebles bajos de inspiración nórdica fueron una de las opciones preferidas para ubicar televisores gracias a sus líneas simples, patas de madera y estética minimalista.

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Sin embargo, la evolución de las necesidades domésticas y el auge de nuevas propuestas de interiorismo han llevado a muchos propietarios y diseñadores a optar por soluciones que combinan almacenamiento, tecnología y decoración en una única estructura.

Este living moderno se define por un mural integrado de madera acanalada y microcemento, mobiliario flotante y una cálida iluminación LED que realza su diseño contemporáneo y ordenado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia actual apunta a integrar la televisión dentro del diseño arquitectónico del ambiente, transformando la pared principal del living en un elemento decorativo que aporta funcionalidad y estilo al mismo tiempo.

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Qué son los murales integrados y los muebles flotantes

Los murales integrados son estructuras diseñadas específicamente para alojar televisores, sistemas de sonido, iluminación y espacios de almacenamiento dentro de una composición unificada.

A diferencia de los racks tradicionales, estos sistemas se instalan directamente sobre la pared y suelen incorporar módulos suspendidos, paneles decorativos y compartimentos ocultos.

Los muebles flotantes, por su parte, permanecen anclados a la pared sin apoyarse sobre el suelo, lo que genera una sensación visual de amplitud y ligereza.

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Ambas soluciones permiten ocultar cables, consolas de videojuegos, decodificadores y otros dispositivos electrónicos, reduciendo el desorden visual y favoreciendo una estética más limpia.

Una elegante sala de estar con un diseño interior contemporáneo, destacando un gran televisor empotrado en un mural de madera natural y paneles texturizados, con iluminación LED cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué están ganando popularidad

El crecimiento de esta tendencia está relacionado con la transformación de los espacios domésticos.

Los hogares actuales suelen combinar múltiples funciones dentro de una misma habitación. El living ya no es únicamente una zona de entretenimiento, sino también un espacio para trabajar, estudiar, descansar o recibir visitas.

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En este contexto, los especialistas en interiorismo buscan muebles capaces de adaptarse mejor a distintas actividades sin saturar visualmente el ambiente.

A ello se suma el aumento en el tamaño de los televisores modernos y la incorporación de sistemas de audio cada vez más sofisticados. Estas tecnologías requieren soluciones de integración más eficientes que las ofrecidas por los muebles tradicionales.

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Los diseños personalizados permiten aprovechar mejor cada centímetro disponible y crear espacios visualmente más equilibrados.

Una sala de estar se divide visualmente, mostrando a la izquierda un rack escandinavo de madera clara y a la derecha un moderno mural integrado con televisor flotante e iluminación LED, reflejando el contraste entre diseños de 2015 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventajas frente a los racks tradicionales

Uno de los principales beneficios de los muebles flotantes es la sensación de amplitud que generan. Al dejar libre la superficie del suelo, los ambientes parecen más despejados y ordenados.

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También ofrecen una mayor capacidad para ocultar elementos tecnológicos, lo que ayuda a mantener una apariencia más limpia y organizada.

Otra ventaja es la personalización. Los sistemas integrados pueden diseñarse según las dimensiones exactas del espacio, adaptándose a diferentes estilos decorativos y necesidades de almacenamiento.

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Además, permiten combinar distintos materiales y acabados para lograr una estética más sofisticada que la de muchos muebles prefabricados.

Una fotografía comparativa muestra la evolución de un salón, transitando de un estilo nórdico minimalista con mueble de madera clara a una versión moderna con mural oscuro integrado y televisión empotrada, destacando un dramático contraste en diseño y paleta de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los materiales y colores que marcan tendencia

La evolución de estas propuestas también está impulsando cambios en los materiales utilizados.

Los acabados blancos brillantes y las superficies de melamina pierden protagonismo frente a opciones más cálidas y naturales.

La madera en tonos medios y oscuros, los revestimientos acanalados, los paneles de microcemento y las piedras texturadas aparecen cada vez con más frecuencia en proyectos residenciales.

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En cuanto a la paleta de colores, predominan los tonos arena, beige, visón, marrón chocolate y verde oliva, que contribuyen a crear ambientes acogedores y equilibrados.

Los detalles metálicos, las superficies mate y las terminaciones de alta calidad complementan esta tendencia.

Un apartamento moderno exhibe un diseño interior sofisticado con muebles flotantes a medida, paneles de madera acanalados, estanterías integradas iluminadas y grandes ventanales que aportan luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iluminación se convierte en protagonista

Uno de los elementos más destacados de los nuevos diseños es la incorporación de iluminación ambiental.

Las tiras LED ocultas detrás de paneles decorativos o módulos suspendidos permiten generar una atmósfera cálida y sofisticada sin necesidad de luminarias visibles.

Además de aportar un efecto estético, esta iluminación ayuda a reducir el contraste visual durante el uso de la televisión, mejorando la comodidad de visualización.

Los diseñadores también utilizan estos sistemas para resaltar texturas, destacar revestimientos y convertir la pared principal del living en un punto focal dentro de la vivienda.

Un elegante salón presenta una pared multimedia integrada con televisor de gran formato, sistema de sonido oculto y módulos de almacenamiento, destacando el revestimiento de microcemento y madera oscura con cálida iluminación ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Significa el fin de los racks escandinavos?

Aunque las nuevas tendencias están ganando terreno, esto no implica la desaparición inmediata de los racks escandinavos.

Estos muebles continúan siendo una opción práctica, accesible y fácil de instalar para quienes buscan soluciones sencillas y económicas.

Sin embargo, las preferencias actuales reflejan una clara inclinación hacia diseños más personalizados, integrados y adaptados a las nuevas dinámicas del hogar.

Las principales ferias internacionales de diseño ya muestran esta evolución: menos muebles independientes y más estructuras que combinan almacenamiento, tecnología y decoración en una propuesta única capaz de responder a las exigencias de los espacios contemporáneos.