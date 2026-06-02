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La romántica escapada de Matías Bertolotti y su novio para celebrar sus seis años de amor: “Sos maravilloso”

El meteorólogo y su pareja compartieron fotos de un descanso en Tigre, donde mostraron su complicidad y recibieron mensajes de cariño de colegas y seguidores tras el aniversario que publicaron en redes sociales

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Matías Bertolotti y su novio celebraron seis años de amor
Matías Bertolotti y su novio celebraron seis años de amor

Matías Bertolotti y Lautaro Berardi celebraron seis años de pareja con un viaje especial al Delta, donde disfrutaron de unos días de descanso y naturaleza en Tigre. La pareja decidió compartir en redes sociales imágenes de la escapada, en las que se observa la cercanía y el vínculo construido a lo largo del tiempo.

El meteorólogo publicó un mensaje dedicado a su pareja: “Un año más juntos, sos un ser maravilloso Lautaro Berardi, gracias por todo”. Lautaro respondió con un comentario breve y emotivo: “Felices seis años”. La publicación rápidamente sumó mensajes de afecto y felicitaciones por parte de colegas y seguidores, quienes destacaron la unión de la pareja y les desearon buenos deseos para el futuro.

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Bertolotti y Berardi eligieron en esta etapa mostrarse abiertamente en público, aunque no siempre fue sencillo para ellos. El propio Bertolotti recordó en una entrevista en Puro Show (El Trece) las dificultades que atravesaron al decidir hacer pública la relación. “Le mando un beso a mi novio Lauti, espero que no esté mirando porque sufre con estas cosas”, comentó durante el programa.

Matías Bertolotti y su novio celebraron seis años de amor
Matías Bertolotti y Lautaro Berardi celebran seis años con una escapada al Delta (Instagram)

Al referirse a la exposición mediática, Bertolotti explicó que su pareja no se siente cómoda con la atención que genera su relación. “Él sufre un poco. Uno ya está acostumbrado, sabe que no tiene que leer lo malo, pero la familia se pone a leer y lo sufre”, relató el meteorólogo, quien a sus 46 años habló también sobre la convivencia: “Casi que sí, porque estábamos tres o cuatro días juntos, los padres viven cerca, él iba y venía, pero ahora prácticamente está en casa. Lo bueno es cuando eso ocurre de manera natural”, afirmó.

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La decisión de asumir públicamente su orientación sexual y su relación de pareja implicó un proceso personal para Bertolotti. “Al principio me costó contarlo porque tuve experiencias difíciles hace muchos años, pero creo que hoy la situación es mucho mejor”, expresó. Las recientes publicaciones reflejan una etapa de mayor tranquilidad y apertura, en la que ambos comparten momentos y logros personales en sus redes sociales.

Matías Bertolotti y su novio celebraron seis años de amor
Matías Bertolotti le dedica un mensaje a Lautaro Berardi y enternece a sus seguidores (Instagram)

En 2020, el meteorólogo vivió el final de una etapa importante en su vida al separarse a ocho meses de su casamiento con Gabriel Kordich. La noticia sorprendió a todos, ya que ellos se habían casado en el Registro Civil en noviembre de 2019, luego de haber estado en pareja durante seis años. Se sospechaba que estaban atravesando una crisis ya que dejaron de subir fotos juntos en las redes sociales.

“Es todo muy duro”, aseguró Matute en aquel entonces sobre el difícil momento que atravesaba en su vida personal por esta ruptura. “Por respeto a todo no estoy hablando nada de nada del tema”, señaló al portal TN, sin querer dar más detalles para preservar su intimidad. Mientras que Gabriel publicó en sus historias de Instagram: “Oficialmente nos separamos. Quizás ya lo sabían. Es dura la situación, pero tranqui. Es cuestión de seguir. Gracias por sus mensajes de apoyo”.

Matías Bertolotti
Matías Bertolotti cerró una importante etapa de su vida al separarse en 2020

Matías y Gabriel se conocieron a través de Facebook. Con el paso del tiempo, se conocieron personalmente hasta que se pusieron de novios y apostaron por la convivencia. En algún momento, habían hablado sobre formalizar la relación, pero el conductor decidió hacerle una propuesta de matrimonio luego de la muerte de su papá, quien tenía un gran afecto por su pareja.

En el quinto aniversario de su noviazgo, Bertolotti preparó una hermosa sorpresa para su pareja de ese momento. “Hice un caminito con velas y postas con números. Al final estaba yo con los anillos. Estaba llorando desde que entró. Le dije si quería casarse y obviamente me dijo que sí; si no, no sé qué iba a hacer con las velas”, había declarado el comunicador.

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Matias Bertolotti

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