El Salvador

La Primera División de El Salvador podría reducir equipos de inmediato por incumplimiento

El reciente anuncio de las autoridades del fútbol nacional establece que cualquier irregularidad reglamentaria, administrativa o financiera podría adelantar el ajuste en la cantidad de participantes en la máxima categoría del balompié salvadoreño

Guardar
Google icon
La Primera División de El Salvador experimenta un posible adelanto en la reducción de equipos según las nuevas directrices de Yamil Bukele./ (Fesfut)
La Primera División de El Salvador experimenta un posible adelanto en la reducción de equipos según las nuevas directrices de Yamil Bukele./ (Fesfut)

La Primera División de El Salvador enfrenta un posible cambio estructural que podría anticiparse antes de lo previsto, tras el reciente anuncio de Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

La directriz principal consiste en la reducción de grupos dentro de la máxima categoría del fútbol salvadoreño, una medida que responde a la búsqueda de mayor estabilidad y competitividad en el torneo nacional.

Sin embargo, el proceso podría acelerarse en caso de que uno o más equipos no cumplan con los requisitos establecidos para su participación.

Bukele aclaró que la reducción de equipos y los correspondientes descensos fueron concebidos originalmente para aplicarse bajo un escenario específico, con plazos definidos y condiciones previamente establecidas. No obstante, advirtió que si algún club de Primera División incumple los requisitos reglamentarios, administrativos, financieros o de licenciamiento, la estructura de la competencia deberá adaptarse a las nuevas circunstancias.

PUBLICIDAD

“En caso de que uno o más clubes no cumplan con los requisitos reglamentarios, administrativos, financieros o de licenciamiento establecidos para participar en la Liga Mayor, la estructura de la competición deberá adecuarse a las circunstancias resultantes”, detalló Bukele en su cuenta de X (antes Twitter), subrayando que la medida busca mantener la integridad y el orden de la liga.

La advertencia no se limita solo al descenso. Bukele enfatizó que, de presentarse una situación similar en la categoría de ascenso, se aplicaría la misma lógica: “Ya no habría razón para esperar y el ascenso se autorizaría según la necesidad”. Esto significa que cualquier vacante generada por el retiro, exclusión o no inscripción de un equipo podría ser cubierta de inmediato, evitando suspender la categoría o dejarla incompleta.

PUBLICIDAD

El torneo Clausura 2026 fue disputado por 12 equipos de fútbol. El FAS se agenció la copa tras vencer al Águila en el estadio Jorge "El Mágico" González./ (Fesfut)
El torneo Clausura 2026 fue disputado por 12 equipos de fútbol. El FAS se agenció la copa tras vencer al Águila en el estadio Jorge "El Mágico" González./ (Fesfut)

El dirigente explicó que el proceso de reducción de participantes podría acelerarse si se produce la no inscripción, exclusión o el incumplimiento de normativas por parte de cualquier equipo, o si dos equipos no logran cumplir los requisitos de inscripción. En ese escenario, los plazos originalmente previstos para los descensos podrían modificarse, siempre que se respete la normativa vigente y se garantice la estabilidad del torneo.

“El proceso de reducción de participantes o categorías podrá acelerarse y los plazos originalmente previstos para los descensos podrían ser objeto de modificación, siempre en estricto cumplimiento de la normativa aplicable y con el propósito de preservar la estabilidad y competitividad de las competiciones”, puntualizó Bukele, dejando claro que la medida no responde exclusivamente a los equipos involucrados en la multipropiedad, sino a cualquier caso hipotético que derive en el incumplimiento de requisitos.

Cambios recientes impulsados por Yamil Bukele en la Primera División

El anuncio de Bukele forma parte de una serie de reformas que buscan transformar el fútbol salvadoreño. Entre los cambios más relevantes destaca la reducción del número de equipos en la Primera División, una decisión que responde a un diagnóstico sobre la necesidad de fortalecer la estructura y elevar el nivel competitivo del torneo.

La reducción de equipos implica ajustes en los criterios de licenciamiento, control financiero y cumplimiento de normativas administrativas, con el objetivo de asegurar que solo los clubes que cumplen con estándares mínimos formen parte de la Liga Mayor. Esta reforma pretende evitar situaciones recurrentes de incumplimiento y mejorar la calidad del espectáculo deportivo.

La iniciativa de reducción de equipos apunta a fortalecer la estructura y elevar la competitividad de la Primera División de El Salvador./(Fesfut)
La iniciativa de reducción de equipos apunta a fortalecer la estructura y elevar la competitividad de la Primera División de El Salvador./(Fesfut)

Además, la nueva normativa establece mecanismos claros para la inscripción, exclusión y ascenso de equipos, priorizando la transparencia en los procesos y la aplicación estricta de las reglas. La liga también podrá modificar los plazos de descenso o ascenso si las circunstancias lo ameritan, siempre bajo la supervisión de las autoridades competentes.

La iniciativa liderada por Yamil Bukele representa un paso hacia la profesionalización de la Primera División y busca sentar las bases para un fútbol salvadoreño más sólido y competitivo. La posibilidad de acelerar la reducción de equipos ante el incumplimiento de requisitos refuerza el compromiso de las autoridades deportivas con la estabilidad institucional y el desarrollo del torneo nacional.

Temas Relacionados

Primera DivisiónEl SalvadorReformasFútbolYamil Bukele

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aumento de casos de diarrea en Costa Rica exige vigilancia intensificada

Las autoridades atribuyen el repunte de registros a factores ambientales, cambios en el clima y en las prácticas de saneamiento, descartando por el momento la presencia de una epidemia generalizada a nivel nacional.

El aumento de casos de diarrea en Costa Rica exige vigilancia intensificada

“Ella iba por nuestro alimento”: El dolor de un viudo tras perder a su esposa en una carretera de El Salvador

Julio César Cabrera exige una investigación tras la muerte de Carmen Guadalupe, de 25 años, quien falleció al caer de un pickup en marcha. Ahora enfrenta el abismo de criar solo a sus dos hijos, entre ellos un bebé de ocho meses

“Ella iba por nuestro alimento”: El dolor de un viudo tras perder a su esposa en una carretera de El Salvador

Producción de leche y carne de búfalo, una alternativa alimenticia que aún no termina de conquistar el paladar de los panameños

Los primeros 100 animales llegaron al país en 1975, procedentes de las Antillas, y hoy día superan las 11,500 cabezas

Producción de leche y carne de búfalo, una alternativa alimenticia que aún no termina de conquistar el paladar de los panameños

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisan cifra récord de cocaína en primeros cinco meses de 2026

El decomiso superó todo lo incautado durante 2023 y se atribuye a la coordinación con organismos internacionales, además de estrategias conjuntas entre policía, Ejército y fiscalía para frenar el tráfico ilícito de drogas

Las fuerzas de seguridad de Guatemala decomisan cifra récord de cocaína en primeros cinco meses de 2026

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Las autoridades policiales y el Ministerio Público de la provincia Peravia han desplegado una investigación urgente en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Lara Martínez, de 29 años, en el interior de un motel

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

TECNO

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

One UI 9 podría ofrecerte una herramienta clave para proteger tu dispositivo ante robos o pérdidas

Más espacio y menos desorden: truco de diseñadores para colgar el TV sin racks tradicionales

Mundial 2026: Ver partidos en Xuper TV y Magis TV te trae estos riesgos legales

Cómo mantener WhatsApp rápido: pasos simples para mejorar su rendimiento

Cómo lograron que un chip con neuronas humanas aprenda a jugar videojuegos

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown comparte cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre

Millie Bobby Brown comparte cómo ha cambiado su vida desde que se convirtió en madre

De Harry Potter a Broadway: Daniel Radcliffe es nominado al Tony por su unipersonal “Every Brilliant Thing”

El final explicado de “Backrooms”: qué ocurre con Mary y por qué Kane Parsons se niega a revelar su verdadero significado

Robert Pattinson responde a las críticas por su físico tras el rodaje de ‘The Batman: Part II’: “Entrené todos los malditos días”

¿Clint Eastwood se despide del cine? Su hijo Kyle aseguró que la leyenda puso fin a su carrera

MUNDO

Israel y Líbano retomaron negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

Israel y Líbano retomaron negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

Rafael Grossi se reunió con el canciller de Emiratos Árabes Unidos y recorrió la central nuclear de Barakah tras el ataque con drones

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Francia y Ruanda inauguraron en París un monumento a las víctimas del genocidio de 1994

Los precios del petróleo subieron nuevamente en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente