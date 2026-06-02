La Primera División de El Salvador podría reducir equipos de inmediato por incumplimiento

La Primera División de El Salvador experimenta un posible adelanto en la reducción de equipos según las nuevas directrices de Yamil Bukele./ (Fesfut)

La Primera División de El Salvador enfrenta un posible cambio estructural que podría anticiparse antes de lo previsto, tras el reciente anuncio de Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut).

La directriz principal consiste en la reducción de grupos dentro de la máxima categoría del fútbol salvadoreño, una medida que responde a la búsqueda de mayor estabilidad y competitividad en el torneo nacional.

Sin embargo, el proceso podría acelerarse en caso de que uno o más equipos no cumplan con los requisitos establecidos para su participación.

Bukele aclaró que la reducción de equipos y los correspondientes descensos fueron concebidos originalmente para aplicarse bajo un escenario específico, con plazos definidos y condiciones previamente establecidas. No obstante, advirtió que si algún club de Primera División incumple los requisitos reglamentarios, administrativos, financieros o de licenciamiento, la estructura de la competencia deberá adaptarse a las nuevas circunstancias.

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“En caso de que uno o más clubes no cumplan con los requisitos reglamentarios, administrativos, financieros o de licenciamiento establecidos para participar en la Liga Mayor, la estructura de la competición deberá adecuarse a las circunstancias resultantes”, detalló Bukele en su cuenta de X (antes Twitter), subrayando que la medida busca mantener la integridad y el orden de la liga.

La advertencia no se limita solo al descenso. Bukele enfatizó que, de presentarse una situación similar en la categoría de ascenso, se aplicaría la misma lógica: “Ya no habría razón para esperar y el ascenso se autorizaría según la necesidad”. Esto significa que cualquier vacante generada por el retiro, exclusión o no inscripción de un equipo podría ser cubierta de inmediato, evitando suspender la categoría o dejarla incompleta.

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El torneo Clausura 2026 fue disputado por 12 equipos de fútbol. El FAS se agenció la copa tras vencer al Águila en el estadio Jorge "El Mágico" González./ (Fesfut)

El dirigente explicó que el proceso de reducción de participantes podría acelerarse si se produce la no inscripción, exclusión o el incumplimiento de normativas por parte de cualquier equipo, o si dos equipos no logran cumplir los requisitos de inscripción. En ese escenario, los plazos originalmente previstos para los descensos podrían modificarse, siempre que se respete la normativa vigente y se garantice la estabilidad del torneo.

“El proceso de reducción de participantes o categorías podrá acelerarse y los plazos originalmente previstos para los descensos podrían ser objeto de modificación, siempre en estricto cumplimiento de la normativa aplicable y con el propósito de preservar la estabilidad y competitividad de las competiciones”, puntualizó Bukele, dejando claro que la medida no responde exclusivamente a los equipos involucrados en la multipropiedad, sino a cualquier caso hipotético que derive en el incumplimiento de requisitos.

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Cambios recientes impulsados por Yamil Bukele en la Primera División

El anuncio de Bukele forma parte de una serie de reformas que buscan transformar el fútbol salvadoreño. Entre los cambios más relevantes destaca la reducción del número de equipos en la Primera División, una decisión que responde a un diagnóstico sobre la necesidad de fortalecer la estructura y elevar el nivel competitivo del torneo.

La reducción de equipos implica ajustes en los criterios de licenciamiento, control financiero y cumplimiento de normativas administrativas, con el objetivo de asegurar que solo los clubes que cumplen con estándares mínimos formen parte de la Liga Mayor. Esta reforma pretende evitar situaciones recurrentes de incumplimiento y mejorar la calidad del espectáculo deportivo.

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La iniciativa de reducción de equipos apunta a fortalecer la estructura y elevar la competitividad de la Primera División de El Salvador./(Fesfut)

Además, la nueva normativa establece mecanismos claros para la inscripción, exclusión y ascenso de equipos, priorizando la transparencia en los procesos y la aplicación estricta de las reglas. La liga también podrá modificar los plazos de descenso o ascenso si las circunstancias lo ameritan, siempre bajo la supervisión de las autoridades competentes.

La iniciativa liderada por Yamil Bukele representa un paso hacia la profesionalización de la Primera División y busca sentar las bases para un fútbol salvadoreño más sólido y competitivo. La posibilidad de acelerar la reducción de equipos ante el incumplimiento de requisitos refuerza el compromiso de las autoridades deportivas con la estabilidad institucional y el desarrollo del torneo nacional.

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