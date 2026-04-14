Apple apostaría por el regreso de un icónico color para el próximo iPhone 18 Pro

La serie iPhone 18 Pro apostaría por el color rojo como gran novedad en su diseño para 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo lanzamiento de la serie iPhone 18 Pro tendría una novedad en el diseño frente al color escogio por Apple, como la novedad para este año, así como lo fue el naranja con la serie anterior.

Las filtraciones y rumores sobre la paleta cromática del dispositivo han puesto al color rojo como el posible protagonista de la próxima generación, siendo el regreso de un tono que ya usó la marca, pero que ha explorado poco.

Cambios en la estrategia de colores de Apple

Durante años, Apple se caracterizó por mantener una línea sobria en cuanto a los colores de sus modelos más avanzados. El negro, la plata y el gris dominaron el catálogo de los iPhone Pro, transmitiendo una imagen clásica y elegante.

Sin embargo, con la llegada del iPhone 17, la compañía californiana sorprendió al dejar de lado los tonos más discretos y apostar por opciones llamativas como el naranja, el azul oscuro y el plata, buscando captar la atención de un público que demanda mayor diversidad y personalización en sus dispositivos.

El color rojo intenso regresa al catálogo premium de Apple con el iPhone 18 Pro, según filtraciones especializadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aceptación de estos colores más arriesgados motivó a Apple a continuar por esa senda en el diseño del iPhone 18 Pro. Así lo indican diversas filtraciones que circulan en redes sociales y medios especializados, donde se sugiere que la marca dará un paso más, prescindiendo nuevamente del negro en sus modelos Pro y experimentando con acabados completamente nuevos para la serie.

Así sería el regreso del rojo intenso y la ausencia del negro en iPhone 18

Una de las filtraciones más comentadas proviene de Digital Chat Station, que asegura haber visto en la cadena de suministro un iPhone 18 Pro en color carmesí. Esta información coincide con lo adelantado meses atrás por Mark Gurman, quien señaló que Apple estaba probando tonos como el rojo intenso, el marrón café y el púrpura para la nueva generación.

La posibilidad de un iPhone 18 Pro en rojo representa una novedad en la familia Pro, ya que Apple nunca ha lanzado un modelo Pro bajo la edición (PRODUCT) RED.

El color rojo tiene un historial relevante en la marca. Su debut se produjo en 2017 con los iPhone 7 y 7 Plus, destacando por su acabado en aluminio mate y frontal blanco. Posteriormente, los modelos iPhone 8, 8 Plus, XR, 11, 12, 13 y 14 también contaron con versiones en rojo, tanto en sus variantes estándar como en las más económicas de la línea SE.

El color rojo regresa al catálogo del iPhone tras su ausencia desde la serie iPhone 15, marcando un cambio estratégico, y estar presente en modelos como el iPhone 8. (Brooks Kraft/Apple Inc./Handout via REUTERS. )

Sin embargo, desde el iPhone 15 en adelante, Apple dejó de apostar por esta tonalidad, generando un vacío que podría ser llenado en 2026 con el esperado regreso del rojo intenso en los iPhone 18 Pro.

La ausencia del color negro, confirmada por varias fuentes, resulta llamativa por tratarse de una opción popular y versátil. El negro ya estuvo ausente en el iPhone 17 Pro y, según las filtraciones, tampoco estará disponible en el próximo modelo, incluso cuando el rediseño de la cámara parecía propicio para ese acabado. Esta decisión responde al objetivo de Apple de diferenciar su gama premium y ofrecer alternativas que sobresalgan en el mercado.

Las imágenes y datos que han circulado en las últimas semanas apuntan a tres colores principales para el iPhone 18 Pro y 18 Pro Max: rojo intenso, marrón café y púrpura. Esta selección representa un giro hacia acabados más elegantes y sofisticados, marcando también el final del color naranja para dejarlo en la generación anterior.

El lanzamiento oficial del iPhone 18 clásico está programado para la primavera de 2027, tras el debut de los modelos Pro y plegable en 2026. (AP Foto/Matthias Schrader, Archivo)

Cuándo es el lanzamiento del iPhone 18

El lanzamiento oficial de los nuevos iPhone sería en septiembre de 2026, como suele ser cada año. En ese mes, Apple pondría a la venta el iPhone 18 Pro, el Pro Max y una versión plegable.

Para quienes prefieren la versión estándar, habría que esperar hasta la primavera de 2027, cuando salga al mercado el iPhone 18 clásico.