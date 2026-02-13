Nuevos detalles sobre el iPhone 18 Pro: posible precio y comparación con el iPhone 17 Pro

Las filtraciones sobre el iPhone 18 Pro reflejan la apuesta de Apple por mantener su liderazgo en el segmento de smartphones premium. (Imagen ilustrativa)

El ecosistema tecnológico observa con atención los avances de Apple ante las filtraciones más recientes, que anticipan un salto tecnológico significativo en el iPhone 18 Pro, capaz de dejar obsoletos a los modelos actuales, como el iPhone 17 Pro. Las novedades en diseño y rendimiento perfilan una generación que podría redefinir la experiencia de usuario.

Cambios de diseño y pantalla: una evolución visible

El primer gran cambio visual radica en la reducción del tamaño de la Isla Dinámica, que se achicaría en torno al 35% por la integración de los sensores de Face ID bajo el panel frontal. Según Geeky Gadgets, la pantalla del iPhone 18 Pro alcanzaría un brillo superior a los 3.000 nits, lo que permitiría niveles inéditos de visibilidad y reproducción de color incluso bajo la luz solar directa.

La información también detalla que la gama Pro equiparía una memoria RAM de 12 GB, cifra que representa un alza del 50% respecto a los 8 GB del 17 Pro. Este cambio permitiría alternar con mayor fluidez entre aplicaciones complejas y agilizaría la gestión de tareas intensivas.

El lanzamiento de la nueva generación coincide con rumores sobre una posible actualización en la política de precios de la marca. (Reuters)

Mejoras en fotografía y autonomía

Los usuarios interesados en fotografía digital encontrarían un sistema renovado, compuesto por un teleconvertidor que incrementa la nitidez en el zoom de largo alcance y una lente telefoto con apertura variable. Esta última característica facilitaría la captura de imágenes de alta calidad tanto en entornos muy iluminados como en condiciones de baja luz, según la información publicada por el medio.

Para soportar la demanda de las nuevas funciones, los ingenieros de Apple habrían priorizado la integración de baterías de mayor capacidad. El iPhone 18 Pro Max, por ejemplo, podría alcanzar un peso de 240 gramos, lo que lo convertiría en el modelo más pesado en la historia de la marca. Esta evolución responde al objetivo de extender la autonomía durante jornadas de uso intensivo, aunque el aumento de peso es una consecuencia directa de esa mejora, según la cobertura del portal mencionado.

Lanzamiento, precios y estrategia comercial

El calendario de lanzamientos también presentaría novedades. De acuerdo con información reportada por MacRumors, los modelos Pro se presentarían en septiembre, mientras que las versiones base podrían llegar al mercado más adelante. El almacenamiento inicial de los modelos estándar sería de 256 GB, en tanto que la línea Pro podría experimentar un ajuste al alza en su precio, dada la incorporación de las nuevas funcionalidades avanzadas.

La gama de iPhone más reciente se lanzó en septiembre de 2025. (Reuters)

A pesar de los cambios técnicos, el analista Jeff Pu sostiene que Apple intentaría mantener los precios en el mismo rango que la generación anterior. El iPhone 17 Pro debutó con un valor aproximado de 1.099 dólares, y el Pro Max se comercializó a 1.199 dólares.

Según el reporte, la empresa habría negociado condiciones más estrictas con proveedores como Samsung y SK Hynix para contrarrestar el aumento en los costos de componentes como la memoria DRAM y el almacenamiento NAND, afectados por la alta demanda en el sector de inteligencia artificial.

El desafío del procesador y rumores sobre incrementos

Uno de los factores que más presionan sobre la estructura de costos es el nuevo procesador A20 Pro, fabricado en 2 nanómetros. El costo de producción de este chip superaría ampliamente al del modelo actual, lo que ha generado versiones contradictorias sobre un posible incremento en el precio final de los modelos Pro.

Según el mismo portal, pese al esfuerzo de Apple por mantener la estabilidad, el aumento de prestaciones podría reflejarse en una subida en el valor de venta. Por ahora, no existe confirmación oficial y la política de precios definitiva quedará en manos de la compañía.

El peso del modelo Pro Max podría alcanzar los 240 gramos debido a la batería más grande, orientada a extender la autonomía diaria. (Reuters)

El iPhone 17e, la apuesta económica de Apple

Mientras avanza el desarrollo del iPhone 18 Pro, surgen detalles sobre la estrategia de Apple en el segmento de gama media. Según filtraciones publicadas por MacWorld, el iPhone 17e se presentaría el 19 de febrero de 2026 bajo la dirección de Tim Cook, como una opción más asequible. El dispositivo incorporaría la función Dynamic Island, compatibilidad con MagSafe y el chip A19, con un precio estimado en 599 dólares, manteniendo la política de accesibilidad del modelo anterior.

Entre las especificaciones previstas figuran una pantalla de 6,1 pulgadas, una cámara trasera de 48 megapíxeles y una frontal de 12 megapíxeles, aunque sin la tecnología ProMotion ni la pantalla siempre activa, que seguirán siendo exclusivas de las líneas superiores. El chip A19, fabricado en 3 nanómetros, aportaría entre 5% y 10% más rendimiento que el procesador anterior, aunque con limitaciones en frecuencia y capacidad gráfica.