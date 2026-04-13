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Ya no solo lo hace WhatsApp, ahora en Google Messages puedes compartir tu ubicación en tiempo real

Los usuarios tienen la posibilidad de establecer una duración personalizada de hasta 24 horas

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Primer plano de manos sosteniendo un smartphone que muestra un mapa con una ubicación en tiempo real, superpuesto con el logo de Google Messages.
Google Messages añade la función de compartir ubicación en tiempo real, alineándose con la oferta de WhatsApp y Telegram. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Messages incorporó la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real. Esta novedad, que ya estaba disponible en otras aplicaciones como WhatsApp y Telegram, permite informar a contactos dónde se encuentra el usuario durante un periodo determinado, incluso si está en movimiento.

El lanzamiento responde a una demanda sostenida, que había dejado a la plataforma de Google en desventaja frente a sus principales competidores.

Qué es compartir la ubicación en tiempo real en Google Messages

La función de compartir ubicación en tiempo real en Google Messages permite que los usuarios envíen a sus contactos la posición exacta en la que se encuentran, actualizada constantemente mientras dura el periodo seleccionado. Esto contribuye a la coordinación de encuentros y a la tranquilidad de quienes desean saber que sus seres queridos están seguros.

El usuario puede decidir cuánto tiempo desea compartir su ubicación, eligiendo entre varias opciones: durante una hora, solo por el resto del día, hasta que se desactive manualmente o estableciendo una duración personalizada que no supere las 24 horas.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone negro que muestra un mapa con una ruta azul y un marcador de ubicación; líneas y brújulas rodean la pantalla.
El usuario puede elegir entre compartir la ubicación durante una hora, solo por hoy, de manera indefinida o establecer una duración personalizada de hasta 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta flexibilidad, sumada a la simplicidad del proceso, facilita el uso tanto para quienes tienen experiencia con otras plataformas como para quienes se inician en estas herramientas.

La incorporación de esta función sitúa a Google Messages a la par de aplicaciones como WhatsApp y Telegram, que desde hace tiempo ofrecen alternativas similares. El sistema está diseñado para proteger la privacidad: solo los contactos seleccionados pueden acceder a la información, y el usuario mantiene el control total sobre la duración y la posibilidad de interrumpir el envío en cualquier momento.

Cómo usar la función de ubicación en tiempo real en Google Messages

El proceso para compartir la ubicación en tiempo real en Google Messages está pensado para ser intuitivo y rápido. El primer paso es abrir la aplicación y seleccionar la conversación, ya sea con una persona o un grupo, en la que se desea enviar la ubicación.

Para iniciar el envío, se debe tocar el icono de archivo adjunto, que despliega varias opciones. Entre ellas se encuentra “Ubicación en tiempo real”. Si es la primera vez que se utiliza la función, aparecerá un mensaje para aceptar las condiciones de uso y las actualizaciones de los ajustes de localización de Google. Solo es necesario aceptar una vez.

Google Messages
La integración de ubicación en tiempo real en Google Messages ofrece privacidad, ya que solo los contactos elegidos pueden acceder a la información.

Después, se presenta un menú para definir por cuánto tiempo se desea compartir la ubicación con el destinatario. Las opciones disponibles son:

  • Durante 1 hora: la ubicación se actualizará y estará visible para el contacto durante 60 minutos desde el momento en que se activa.
  • Solo por hoy: el contacto podrá ver la ubicación hasta el final del día en curso.
  • Hasta que la desactives: la ubicación se compartirá de manera indefinida, hasta que el usuario decida detenerla manualmente.
  • Duración personalizada: el usuario puede fijar un periodo específico, con el límite de 24 horas.

Una vez seleccionada la duración, solo resta pulsar “Enviar”. El destinatario recibirá un mensaje en el chat con la ubicación en tiempo real, que podrá consultar mientras dure el periodo seleccionado.

Opciones y ventajas frente a otras aplicaciones

El sistema de compartición de ubicación en tiempo real de Google Messages replica varias de las opciones ya presentes en WhatsApp y Telegram, aunque con matices en cuanto a la flexibilidad de tiempos y la integración con los servicios propios de Google, como Maps.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso para compartir la ubicación en Google Messages es intuitivo: solo requiere seleccionar una conversación y el icono de ubicación en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las opciones de duración permiten adaptarse a diferentes necesidades: desde un seguimiento puntual de una hora para trayectos cortos, hasta la posibilidad de compartir de forma indefinida mientras dura un viaje largo o una actividad prolongada. El límite de 24 horas para la duración personalizada ofrece suficiente margen para la mayoría de situaciones sin comprometer la privacidad.

El servicio aprovecha la infraestructura de Google y el estándar RCS (Rich Communication Service), que busca superar las limitaciones del antiguo SMS y modernizar la mensajería con funciones multimedia avanzadas, notificaciones y, ahora, ubicación en tiempo real. Este movimiento no solo pretende igualar a los competidores, sino impulsar la adopción del RCS en dispositivos Android.

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