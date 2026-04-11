El servicio de Starlink evoluciona en 2026: en qué cambia y a quiénes beneficia

Starlink mejorará su servicio tras lanzar una nueva generación de satétiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El servicio de internet satelital Starlink anunció una serie de mejoras clave para 2026 que apuntan a aumentar la velocidad de conexión, reducir la latencia y ampliar la cobertura global, en un contexto donde la conectividad sigue siendo limitada en amplias zonas del mundo.

La actualización forma parte del plan de expansión impulsado por SpaceX, la compañía liderada por Elon Musk, y refuerza su posicionamiento como alternativa frente a los proveedores tradicionales.

Las mejoras llegan de la mano del despliegue de nuevos satélites de segunda generación, que permiten optimizar el rendimiento de la red y ofrecer una conexión más estable, especialmente en regiones rurales o de difícil acceso.

Starlink busca mejorar la velocidad de su internet satelital. (Composición Infobae: @Starlink/X / Starlink.com)

Con estos avances, la empresa busca no solo mejorar la experiencia de los usuarios actuales, sino también atraer a nuevos clientes en mercados donde la infraestructura terrestre no logra cubrir la demanda.

Uno de los cambios más relevantes es el incremento en la velocidad de conexión. La nueva generación de satélites permite mejorar tanto la descarga como la subida de datos, lo que impacta directamente en actividades cotidianas como ver contenido en streaming, realizar videollamadas o jugar en línea.

A esto se suma una reducción en la latencia, un factor clave en servicios en tiempo real, ya que disminuye el tiempo de respuesta entre el dispositivo del usuario y la red.

Con sus nuevos satélites, Starlink quiere reducir la latencia de su servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto destacado es la mayor estabilidad del servicio. Gracias a la incorporación de tecnología más avanzada y a un mayor número de satélites en órbita, Starlink logra reducir las interrupciones y ofrecer una conexión más consistente. Este punto resulta especialmente importante en zonas donde el acceso a internet suele ser irregular o dependiente de infraestructuras limitadas.

El principal objetivo del servicio sigue siendo llevar conectividad a lugares donde el internet tradicional no llega o lo hace con dificultades. Esto incluye áreas rurales, regiones alejadas de centros urbanos y zonas con escasa infraestructura de fibra óptica. En estos contextos, Starlink se presenta como una solución que no depende de redes terrestres, lo que le permite ofrecer acceso a internet en ubicaciones donde antes era prácticamente imposible.

El funcionamiento del sistema se basa en una red de satélites en órbita baja que se comunican entre sí y con estaciones en la Tierra. A diferencia de los sistemas satelitales tradicionales, esta configuración reduce la distancia que deben recorrer los datos, lo que se traduce en menor latencia y mejor rendimiento.

Starlink trabaja con satélites a orbita baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para utilizar el servicio, los usuarios necesitan una antena específica que se conecta directamente con los satélites, permitiendo acceder a internet desde prácticamente cualquier lugar.

Sin embargo, el crecimiento de Starlink también plantea desafíos. Uno de los principales es el costo, ya que tanto el kit de instalación como la suscripción mensual pueden resultar elevados en comparación con otras opciones disponibles en el mercado. Esto limita su adopción en algunos sectores, pese a sus ventajas técnicas.

Otro punto de debate es la saturación del espacio orbital, debido al creciente número de satélites lanzados. Además, en ciertas zonas de alta demanda, el servicio todavía enfrenta limitaciones de capacidad, lo que puede afectar el rendimiento en momentos de uso intensivo. La empresa, no obstante, continúa trabajando en soluciones para mejorar estos aspectos y sostener la expansión de la red.

Starlink está diseñado para llevar internet a zonas de difícil acceso.

De cara a los próximos meses, se espera que Starlink continúe ampliando su cobertura con nuevos lanzamientos y mejoras adicionales en el rendimiento. Al mismo tiempo, la competencia en el sector del internet satelital podría intensificarse, con otras compañías desarrollando tecnologías similares.

En este escenario, las actualizaciones anunciadas para 2026 consolidan a Starlink como uno de los principales actores en la carrera por llevar conectividad global, especialmente en regiones donde el acceso a internet sigue siendo un desafío.