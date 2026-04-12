Cómo transferir una cuenta de WhatsApp a un nuevo celular

Realizar una copia de seguridad es el primer paso para trasladar tus chats de WhatsApp a un nuevo teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambiar de teléfono ya no implica perder tus chats, archivos o grupos en WhatsApp. La plataforma permite trasladar toda la información de tu cuenta al nuevo dispositivo si sigues ciertos pasos clave. Esta guía explica cómo realizar la transferencia de manera sencilla y segura, tanto si cambias entre dispositivos del mismo sistema operativo como si migras de Android a iPhone o viceversa.

Copias de seguridad: el primer paso

Antes de iniciar la migración, el primer paso es asegurarse de contar con una copia de seguridad actualizada. WhatsApp utiliza Google Drive para Android e iCloud para iPhone, permitiendo guardar mensajes, fotos, videos y archivos. Tener una copia reciente garantiza la restauración de tus datos en caso de cualquier inconveniente durante el traspaso.

Para hacer una copia de seguridad manualmente:

Abre WhatsApp y accede a Ajustes > Chats > Copia de seguridad.

Comprueba el tamaño de la copia y verifica que tienes suficiente espacio en la nube.

Asegúrate de estar usando el mismo número de teléfono y la misma cuenta de almacenamiento asociada al servicio de nube.

WhatsApp permite restaurar conversaciones y archivos usando Google Drive en Android e iCloud en iPhone. (Reuters)

Se recomienda activar copias de seguridad automáticas con frecuencia alta, sobre todo si manejas información importante o utilizas WhatsApp en varios dispositivos.

Activa WhatsApp en tu nuevo móvil

Con la copia de seguridad lista, instala WhatsApp en el nuevo teléfono desde Play Store o App Store. Sigue estos pasos:

Ingresa tu número de teléfono y recibe el código de activación por SMS. Verifica el número y accede con la misma cuenta de Google o iCloud utilizada anteriormente. Cuando la aplicación lo indique, acepta restaurar la copia de seguridad desde la nube. Espera a que finalice la restauración y comprueba que todos los chats, archivos y grupos estén completos.

Este proceso restaura todas las conversaciones y archivos tal como estaban en el dispositivo anterior. Es recomendable revisar los chats recientes para asegurarse de que la transferencia fue exitosa.

Existen herramientas oficiales y apps de terceros para migrar WhatsApp entre Android y iPhone. (Europa Press)

Transferir WhatsApp entre Android y iPhone: distintos escenarios

El procedimiento varía según los sistemas operativos:

De Android a Android: La copia se almacena en Google Drive. Instala WhatsApp, inicia sesión con la misma cuenta de Google y restaura la copia.

De iPhone a iPhone: La copia se encuentra en iCloud. Descarga WhatsApp, inicia sesión con el mismo número y cuenta de iCloud y restaura la copia.

De Android a iPhone o de iPhone a Android: Utiliza las funciones de migración oficiales de WhatsApp, como “Trasladar a iOS” o las herramientas integradas en Android 12 o superior. Sigue las instrucciones en pantalla y conecta ambos dispositivos con cable o mediante código QR si es necesario.

Apps de terceros: alternativas para transferir datos de WhatsApp

En caso de que las opciones oficiales no sean viables, existen aplicaciones de terceros que facilitan la transferencia de WhatsApp entre diferentes sistemas:

Dr.Fone: Permite migrar mensajes y archivos entre Android y iPhone usando un ordenador, con cifrado de extremo a extremo.

iCareFone WhatsApp Transfer: Ofrece transferencia de chats y archivos, compatible también con WhatsApp Business.

MobileTrans: Facilita la transferencia de datos y copias de seguridad entre cualquier dispositivo.

AirDroid: Gestiona archivos y notificaciones, y permite transferir datos entre móviles y computadoras.

Exportar chats individuales es una alternativa para conservar mensajes específicos fuera de la aplicación. (Bloomberg)

Antes de elegir alguna de estas aplicaciones, es recomendable evaluar los riesgos de privacidad y priorizar siempre los métodos oficiales de WhatsApp.

Exportar chats y archivos: una solución para casos puntuales

Si solo necesitas conservar algunas conversaciones específicas, WhatsApp permite exportar chats individuales como archivos de texto a través de correo electrónico u otros métodos. Este sistema no permite restaurar los mensajes en la aplicación, pero es útil para guardar un registro externo de conversaciones importantes.

Para exportar un chat:

En Android : abre el chat, pulsa en Más > Exportar chat.

En iPhone: entra al chat, toca el nombre del contacto o grupo y selecciona Exportar chat.

Esta opción resulta práctica si solo deseas almacenar mensajes concretos y no todo el historial de WhatsApp.