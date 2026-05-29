El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

Los routers modernos de WiFi tienen una función que podría ser usado por ciberdelincuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los routers WiFi se han convertido en una pieza esencial dentro de los hogares modernos, ya que permiten conectar celulares, computadoras, televisores inteligentes y otros dispositivos a internet. Sin embargo, una investigación reciente ha puesto la atención sobre una función poco conocida que podría representar un riesgo para la privacidad de los usuarios.

Se trata del beamforming, una tecnología diseñada para mejorar la calidad de la señal inalámbrica, pero que también podría ser utilizada para rastrear movimientos e identificar personas dentro de una vivienda.

El hallazgo fue realizado por investigadores del Instituto de Tecnología de Karlsruhe, quienes demostraron que ciertos datos emitidos por routers modernos pueden analizarse mediante algoritmos avanzados para detectar la presencia de individuos e incluso diferenciarlos entre sí. Lo más llamativo es que este proceso podría llevarse a cabo sin cámaras, sensores visibles o dispositivos adicionales instalados dentro del hogar.

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Los router WiFi cuentan con una función que podría terminar espidándote. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es el beamforming y por qué está presente en los routers modernos

El beamforming es una función incorporada en los estándares WiFi desde la llegada de WiFi 5. Su objetivo principal es mejorar la conexión inalámbrica dirigiendo las señales de radio directamente hacia los dispositivos conectados, en lugar de emitirlas de manera uniforme en todas las direcciones.

Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden disfrutar de una señal más estable, mayores velocidades de conexión y una cobertura más eficiente dentro de la vivienda. Actualmente, el beamforming forma parte de numerosos routers domésticos y empresariales, convirtiéndose en una característica habitual de las redes inalámbricas modernas.

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Sin embargo, los investigadores descubrieron que la información utilizada para optimizar estas conexiones, conocida como Beamforming Feedback Information (BFI), puede convertirse en una fuente de datos inesperada sobre las personas que se encuentran en el entorno.

El router de tu casa podría estar vigilándote sin que te des cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo una señal WiFi puede revelar movimientos dentro de una vivienda

El principio detrás de esta vulnerabilidad se basa en que el cuerpo humano altera las señales inalámbricas cuando se mueve dentro de un espacio. Cada persona modifica las ondas de radio de una forma ligeramente diferente debido a factores como la altura, el peso, la postura corporal y la forma de desplazarse.

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Al analizar estas variaciones mediante inteligencia artificial, los investigadores lograron identificar individuos concretos con un alto nivel de precisión. Durante las pruebas realizadas con 197 participantes, el sistema fue capaz de reconocer a las personas en apenas unos segundos utilizando únicamente la información transmitida por el router.

Esto significa que, en teoría, alguien con acceso a estos datos podría determinar si una persona está en casa, si se mueve de una habitación a otra o incluso identificar quién se encuentra dentro de una vivienda.

Un hombre observa con curiosidad su modem wifi en la sala de su casa, evaluando su funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un riesgo difícil de detectar para los usuarios

Una de las principales preocupaciones señaladas por los expertos es que este tipo de monitoreo puede ocurrir de manera completamente invisible para los ocupantes del hogar.

A diferencia de una cámara de vigilancia o un micrófono, que pueden identificarse fácilmente, el análisis de señales WiFi no requiere dispositivos visibles ni genera indicios evidentes de que se está recopilando información.

Los investigadores advierten que la ausencia de señales de alerta convierte a esta tecnología en un desafío para la privacidad digital. Además, los datos relacionados con el beamforming se transmiten por el aire y, en algunos casos, no cuentan con mecanismos de protección suficientes para impedir su análisis por terceros.

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Qué podrían hacer los ciberdelincuentes con esta información

Aunque la investigación se desarrolló en un entorno académico controlado, los especialistas señalan que este tipo de datos podría ser aprovechado para actividades de vigilancia no autorizada si cae en manos equivocadas.

La información obtenida permitiría elaborar perfiles sobre los hábitos de los residentes, detectar horarios de presencia o ausencia en una vivienda e incluso inferir patrones de comportamiento. Estos datos podrían resultar valiosos para ciberdelincuentes interesados en planificar ataques dirigidos o campañas de ingeniería social más sofisticadas.

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Es importante mantener actualizado el fimware del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, no existen evidencias de que este método esté siendo utilizado de forma masiva por delincuentes. Sin embargo, los expertos consideran importante tomar medidas preventivas ante el avance de las tecnologías de análisis basadas en inteligencia artificial.

Cómo proteger la privacidad de la red doméstica

Los investigadores recomiendan mantener el router actualizado con las últimas versiones de firmware proporcionadas por el fabricante, ya que muchas actualizaciones corrigen vulnerabilidades de seguridad descubiertas recientemente.

También aconsejan revisar periódicamente la configuración del equipo y desactivar funciones innecesarias cuando sea posible. Utilizar contraseñas robustas para acceder al panel de administración del router y activar los protocolos de seguridad más recientes ayuda a reducir el riesgo de accesos no autorizados.

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A medida que las redes inalámbricas evolucionan y se vuelven más inteligentes, también surgen nuevos desafíos relacionados con la privacidad. La investigación del Instituto de Tecnología de Karlsruhe muestra que tecnologías creadas para mejorar la conectividad pueden generar riesgos inesperados, lo que refuerza la importancia de prestar atención a la seguridad de los dispositivos que conectan los hogares al mundo digital.