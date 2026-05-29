La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

Copilot Health entró en vista previa en mayo de 2026 y está disponible para usuarios de Copilot en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tus datos de sueño pueden sugerir un problema; un análisis de sangre puede apuntar a otro. El problema no siempre es la falta de información en salud, sino que suele estar dispersa en diversas plataformas.

Copilot Health, la nueva propuesta de Microsoft que integra inteligencia artificial, busca ordenar ese rompecabezas: reunir preguntas de salud, datos de wearables e historiales médicos en un mismo entorno.

PUBLICIDAD

Copilot Health entró en “preview” el 29 de mayo de 2026 para usuarios de Copilot en Estados Unidos mayores de 18 años que tengan suscripción Microsoft 365 Personal, Family o Premium.

Funciona como un espacio dentro de Copilot para reunir preguntas de salud, datos de wearables y registros médicos en un solo lugar. (Microsoft)

La compañía lo presenta como un despliegue gradual, con nuevas funciones que se irán incorporando con el uso y el feedback de los primeros usuarios.

PUBLICIDAD

Qué es Copilot Health y para quién está disponible

Copilot Health es un espacio dentro de Copilot pensado para centralizar información sanitaria personal y convertirla en orientación práctica.

Según Microsoft, el servicio se apoya en el contexto del usuario (perfil de salud, objetivos y conversaciones) para formular preguntas de seguimiento y ofrecer explicaciones más comprensibles sobre resultados, tendencias y próximos pasos.

PUBLICIDAD

En esta etapa, el acceso está limitado: se habilita solo para cuentas personales elegibles y no admite cuentas laborales.

Si tienes, por ejemplo, un dolor abdominal puedes consultar a Copilot Health por una guía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft también advierte que las funciones y los límites de uso pueden cambiar durante el período de prueba.

Qué funciones incluye Copilot Health

En el diseño de Copilot Health, el punto de partida es un perfil de salud para que las respuestas se ajusten a antecedentes y metas del usuario.

PUBLICIDAD

A partir de ahí, el sistema permite conectar wearables y registros médicos: el primer conector anunciado es Apple Health, y la empresa anticipa que sumará más integraciones.

Uno de los ejes es el acceso a registros: Microsoft afirma que Copilot Health puede combinar esos datos con historiales de más de 50.000 organizaciones proveedoras de salud en Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer una visión más completa del bienestar general.

PUBLICIDAD

Esta IA de Microsoft permite crear un perfil de salud con antecedentes y objetivos para ajustar las respuestas y sugerencias al contexto del usuario. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

También incluye herramientas de “care navigation”: búsqueda de profesionales o centros por especialidad, idioma, género, seguro y ubicación.

Seguridad, privacidad y límites del producto

Microsoft plantea que compartir datos médicos exige un estándar de confianza alto y sostiene que Copilot Health se diseñó como un espacio dedicado: las conversaciones de salud no se comparten con el resto de Copilot y no se usan para entrenar la IA.

PUBLICIDAD

La empresa indica que los datos se cifran “en reposo y en tránsito” y que el usuario puede gestionar, borrar o desconectar fuentes cuando quiera.

En respaldo del enfoque, Microsoft menciona un panel externo de más de 250 médicos de más de 24 países que aportaron guía clínica y retroalimentación de seguridad, además de “guardrails” para reducir desinformación sanitaria.

PUBLICIDAD

En esta etapa, ofrece conexión de dispositivos y apps, con Apple Health como integración inicial, y combina esa información con historiales clínicos de organizaciones proveedoras en Estados Unidos. (Microsoft)

La empresa agrega que el servicio obtuvo la certificación ISO/IEC 42001 de gestión de sistemas de IA.

Copilot Health, además, declara un límite clave: no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades y no reemplaza el consejo médico profesional.

Google lanza una pulsera sin pantalla para seguir tu salud

Google presentó Fitbit Air, una nueva pulsera inteligente sin pantalla orientada al seguimiento permanente de la salud y del sueño.

Pensada para llevarla puesta las 24 horas por su peso reducido, la Fitbit Air registra métricas como frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco con alertas de fibrilación auricular, saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad de la frecuencia cardíaca y etapas del sueño, entre otros indicadores.

PUBLICIDAD

Google presentó Fitbit Air, una pulsera sin pantalla enfocada en el monitoreo continuo de salud y sueño, con sincronización automática en Google Health. (Google)

Los datos se sincronizan de manera automática con la app Google Health, donde el usuario puede ver estadísticas en detalle, recibir sugerencias personalizadas y consultar reportes de bienestar.

A diferencia de otros relojes y pulseras, Fitbit Air no muestra notificaciones ni exige interacción: su propuesta es acompañar de forma discreta, para que la persona pueda mantenerse “en el momento” sin interrupciones digitales.

En autonomía, promete hasta siete días de batería por carga y suma carga rápida: con cinco minutos alcanza para un día completo de uso.