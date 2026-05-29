Tecno

La IA de Microsoft analizará tu sueño, actividad física y exámenes médicos

Copilot Health usa el perfil, los objetivos y las conversaciones del usuario para hacer preguntas de seguimiento y traducir resultados

Guardar
Google icon
Copilot Health entró en vista previa en mayo de 2026 y está disponible para usuarios de Copilot en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Copilot Health entró en vista previa en mayo de 2026 y está disponible para usuarios de Copilot en Estados Unidos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Tus datos de sueño pueden sugerir un problema; un análisis de sangre puede apuntar a otro. El problema no siempre es la falta de información en salud, sino que suele estar dispersa en diversas plataformas.

Copilot Health, la nueva propuesta de Microsoft que integra inteligencia artificial, busca ordenar ese rompecabezas: reunir preguntas de salud, datos de wearables e historiales médicos en un mismo entorno.

PUBLICIDAD

Copilot Health entró en “preview” el 29 de mayo de 2026 para usuarios de Copilot en Estados Unidos mayores de 18 años que tengan suscripción Microsoft 365 Personal, Family o Premium.

Captura de pantalla de la interfaz de Microsoft Copilot Health, mostrando opciones como "Appointment prep" y un chat con la pregunta "Why do I feel so tired?"
Funciona como un espacio dentro de Copilot para reunir preguntas de salud, datos de wearables y registros médicos en un solo lugar. (Microsoft)

La compañía lo presenta como un despliegue gradual, con nuevas funciones que se irán incorporando con el uso y el feedback de los primeros usuarios.

PUBLICIDAD

Qué es Copilot Health y para quién está disponible

Copilot Health es un espacio dentro de Copilot pensado para centralizar información sanitaria personal y convertirla en orientación práctica.

Según Microsoft, el servicio se apoya en el contexto del usuario (perfil de salud, objetivos y conversaciones) para formular preguntas de seguimiento y ofrecer explicaciones más comprensibles sobre resultados, tendencias y próximos pasos.

En esta etapa, el acceso está limitado: se habilita solo para cuentas personales elegibles y no admite cuentas laborales.

Vista cercana del torso de una persona con camiseta gris, sosteniendo su abdomen con ambas manos, los dedos ligeramente apretados.
Si tienes, por ejemplo, un dolor abdominal puedes consultar a Copilot Health por una guía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft también advierte que las funciones y los límites de uso pueden cambiar durante el período de prueba.

Qué funciones incluye Copilot Health

En el diseño de Copilot Health, el punto de partida es un perfil de salud para que las respuestas se ajusten a antecedentes y metas del usuario.

A partir de ahí, el sistema permite conectar wearables y registros médicos: el primer conector anunciado es Apple Health, y la empresa anticipa que sumará más integraciones.

Uno de los ejes es el acceso a registros: Microsoft afirma que Copilot Health puede combinar esos datos con historiales de más de 50.000 organizaciones proveedoras de salud en Estados Unidos, con el objetivo de ofrecer una visión más completa del bienestar general.

Esta IA de Microsoft permite crear un perfil de salud con antecedentes y objetivos para ajustar las respuestas y sugerencias al contexto del usuario. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo
Esta IA de Microsoft permite crear un perfil de salud con antecedentes y objetivos para ajustar las respuestas y sugerencias al contexto del usuario. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo

También incluye herramientas de “care navigation”: búsqueda de profesionales o centros por especialidad, idioma, género, seguro y ubicación.

Seguridad, privacidad y límites del producto

Microsoft plantea que compartir datos médicos exige un estándar de confianza alto y sostiene que Copilot Health se diseñó como un espacio dedicado: las conversaciones de salud no se comparten con el resto de Copilot y no se usan para entrenar la IA.

La empresa indica que los datos se cifran “en reposo y en tránsito” y que el usuario puede gestionar, borrar o desconectar fuentes cuando quiera.

En respaldo del enfoque, Microsoft menciona un panel externo de más de 250 médicos de más de 24 países que aportaron guía clínica y retroalimentación de seguridad, además de “guardrails” para reducir desinformación sanitaria.

Microsoft actualiza Copilot con nuevas funciones.
En esta etapa, ofrece conexión de dispositivos y apps, con Apple Health como integración inicial, y combina esa información con historiales clínicos de organizaciones proveedoras en Estados Unidos. (Microsoft)

La empresa agrega que el servicio obtuvo la certificación ISO/IEC 42001 de gestión de sistemas de IA.

Copilot Health, además, declara un límite clave: no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades y no reemplaza el consejo médico profesional.

Google lanza una pulsera sin pantalla para seguir tu salud

Google presentó Fitbit Air, una nueva pulsera inteligente sin pantalla orientada al seguimiento permanente de la salud y del sueño.

Pensada para llevarla puesta las 24 horas por su peso reducido, la Fitbit Air registra métricas como frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco con alertas de fibrilación auricular, saturación de oxígeno (SpO2), frecuencia cardíaca en reposo, variabilidad de la frecuencia cardíaca y etapas del sueño, entre otros indicadores.

Google presentó Fitbit Air, una pulsera sin pantalla enfocada en el monitoreo continuo de salud y sueño, con sincronización automática en Google Health. (Google)
Google presentó Fitbit Air, una pulsera sin pantalla enfocada en el monitoreo continuo de salud y sueño, con sincronización automática en Google Health. (Google)

Los datos se sincronizan de manera automática con la app Google Health, donde el usuario puede ver estadísticas en detalle, recibir sugerencias personalizadas y consultar reportes de bienestar.

A diferencia de otros relojes y pulseras, Fitbit Air no muestra notificaciones ni exige interacción: su propuesta es acompañar de forma discreta, para que la persona pueda mantenerse “en el momento” sin interrupciones digitales.

En autonomía, promete hasta siete días de batería por carga y suma carga rápida: con cinco minutos alcanza para un día completo de uso.

Temas Relacionados

MicrosoftCopilotInteligencia artificialSaludTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

Una investigación reveló que una función presente en millones de routers WiFi podría utilizarse para detectar movimientos e identificar personas dentro de una vivienda

El peligro silencioso en los routers WiFi: así funciona la herramienta que podría estar espiándote

Tiendas y cafeterías bajo gestión de inteligencia artificial: promesas de eficiencia y errores imprevistos

En Estados Unidos y Europa, la inteligencia artificial ya dirige comercios: los primeros casos muestran ahorros, pero también errores y conflictos legales

Tiendas y cafeterías bajo gestión de inteligencia artificial: promesas de eficiencia y errores imprevistos

El truco de WhatsApp que permite editar imágenes en segundos sin salir del chat

Los usuarios pueden cambiar colores, agregar objetos o transformar estilos visuales utilizando simples instrucciones escritas dentro de Meta AI en WhatsApp

El truco de WhatsApp que permite editar imágenes en segundos sin salir del chat

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

Mantener el celular actualizado y desconfiar de enlaces sospechosos son claves para evitar ataques

Cómo proteger tu celular Android de hackers, apps falsas y robo de cuentas

La nueva apuesta de exinvestigadores de Apple y Google: una IA que nunca deje de aprender

La empresa Trajectory quiere que los modelos mejoren en tiempo real a partir de la experiencia de los usuarios

La nueva apuesta de exinvestigadores de Apple y Google: una IA que nunca deje de aprender

DEPORTES

27 años, nuevos héroes y una liga que evolucionó por completo: los Knicks están en las Finales de la NBA

27 años, nuevos héroes y una liga que evolucionó por completo: los Knicks están en las Finales de la NBA

Sorpresa en la Fórmula 1: Mercedes se bajó de las negociaciones para comprar Alpine por el millonario monto que piden

Un tenista fue acusado de empujar a una recogepelotas en Roland Garros y estalló la polémica: “Se tropezó”

La reacción de Nico Paz en un auto cuando iba a La Bombonera al enterarse que fue convocado para jugar el Mundial con Argentina

Otro batacazo en Roland Garros: Novak Djokovic quedó eliminado tras un maratónico partido ante el brasileño Joao Fonseca

TELESHOW

Murió en Italia la directora de casting argentina Jorgelina Pochintesta, quien fue novia de Luca Prodan

Murió en Italia la directora de casting argentina Jorgelina Pochintesta, quien fue novia de Luca Prodan

Rocío Marengo arremetió contra Elba Marcovecchio: “Como abogada tenés que tener límites”

Elina Costantini sorprendió al revelar su nuevo proyecto internacional: “Tienen que ir a verla”

Soy Rada enfrentó las críticas de Mario Pergolini por las ausencias al programa: “Le pido disculpas”

El músico Javier Malosetti sufrió un duro accidente que le impide tocar y contó cómo es su rehabilitación: “Días tristes”

INFOBAE AMÉRICA

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

Ryan Gosling y Sandra Hüller conquistan los Golden Trailer Awards con el avance de ‘Proyecto Salvación’

La industria turística impulsa la confianza en la economía dominicana

¿Quiere Trump perder las elecciones de mitad de mandato?

Ronda trinacional entre Guatemala, Honduras y El Salvador impulsa medidas para modernizar el tránsito y el comercio

Honduras: Confirman cierre definitivo de Dipampco tras hallazgos de negligencia, encubrimiento y malas prácticas