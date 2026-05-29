El truco de WhatsApp que permite editar imágenes en segundos sin salir del chat

WhatsApp tiene una nueva función en los chats que te permite modificar imágenes. (Foto: Meta)

La inteligencia artificial continúa expandiéndose dentro de las aplicaciones de mensajería y ahora los usuarios de WhatsApp pueden crear y editar imágenes directamente desde una conversación gracias a las funciones integradas de Meta AI.

La herramienta permite modificar fotografías generadas por inteligencia artificial sin necesidad de descargar aplicaciones externas ni abandonar el chat. Todo el proceso se realiza mediante instrucciones escritas conocidas como “prompts”, que la IA interpreta para crear nuevas versiones de una imagen en cuestión de segundos.

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Con esta función, los usuarios pueden cambiar colores, añadir objetos, modificar estilos visuales o ajustar detalles específicos simplemente escribiendo un mensaje dentro de la conversación.

Cómo funciona la edición de imágenes con Meta AI

La función de edición se encuentra integrada dentro de los chats compatibles con Meta AI. Para utilizarla, el usuario debe abrir una conversación con la inteligencia artificial o ingresar al chat donde previamente se compartió la imagen generada. Luego, solo necesita colocar el cursor sobre la fotografía y seleccionar la opción “Responder”.

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Este es el logotipo oficial de Meta AI, presentando ocho óvalos de colores vibrantes que van del morado al magenta, dispuestos en un círculo sobre un fondo oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de eso, basta con escribir las modificaciones deseadas. La inteligencia artificial procesa la solicitud y genera automáticamente una nueva versión actualizada de la imagen.

Por ejemplo, una persona puede pedir que el fondo cambie de color, que aparezcan nuevos objetos, que la imagen adopte un estilo artístico diferente o incluso que ciertos elementos desaparezcan.

El sistema responde directamente dentro del chat y permite seguir ajustando el resultado mediante nuevas indicaciones.

Una experiencia integrada dentro de WhatsApp

La principal ventaja de esta herramienta es que evita depender de programas externos de edición. Hasta hace poco, los usuarios debían descargar aplicaciones especializadas o utilizar plataformas independientes para modificar imágenes con inteligencia artificial.

Ahora, gran parte de ese proceso puede hacerse desde la propia conversación en WhatsApp. Además, la función también opera en chats grupales, permitiendo que varias personas participen en la creación y modificación de imágenes en tiempo real.

Meta AI se encuentra integrado en los servicios de Meta, eso incluye WhatsApp, Instagram y Facebook. REUTERS/Yves Herman//File Photo

Esto facilita la colaboración entre usuarios, especialmente para quienes utilizan WhatsApp como herramienta de comunicación laboral, educativa o creativa.

Meta continúa incorporando funciones de inteligencia artificial en sus principales plataformas digitales. Además de WhatsApp, Meta AI también se encuentra disponible en servicios como Facebook y otras aplicaciones del ecosistema de la compañía.

La estrategia busca integrar herramientas avanzadas de generación de contenido directamente en la experiencia cotidiana de millones de usuarios.

La creación automática de imágenes se convirtió en una de las funciones más populares de la IA generativa durante los últimos años, impulsada por sistemas capaces de producir ilustraciones, retratos y escenas digitales a partir de simples descripciones de texto.

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Un teléfono inteligente muestra la función de chat incógnito de Meta AI, destacando la privacidad y seguridad en las conversaciones con inteligencia artificial. (WhatsApp)

Qué se puede hacer con los “prompts”

Los prompts funcionan como instrucciones escritas que indican a la inteligencia artificial qué debe crear o modificar. Mientras más detallada sea la descripción, más precisa suele ser la imagen generada.

Por ejemplo, un usuario puede solicitar “convertir una foto en estilo anime”, “agregar un paisaje futurista”, “cambiar el cielo por un atardecer” o “hacer que la imagen parezca una pintura al óleo”. La IA analiza el mensaje y genera automáticamente una nueva composición visual basada en la solicitud.

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Limitaciones actuales de la herramienta

Meta reconoce que la tecnología todavía presenta algunas limitaciones. La función no está disponible en todos los países y algunos usuarios todavía no tienen acceso dentro de WhatsApp. Además, el sistema actualmente solo admite determinados idiomas, entre ellos español, inglés, francés, alemán, portugués, árabe e italiano.

La inteligencia artificial de Meta renueva su imagen en WhatsApp, la popular plataforma de mensajería (Fotocomposición Infobae)

La empresa también advierte que las imágenes generadas por inteligencia artificial pueden contener errores o resultados inesperados debido a las limitaciones propias de estos sistemas automatizados.

En algunos casos, la IA podría interpretar incorrectamente las instrucciones o generar detalles visuales poco precisos.

La edición de imágenes será cada vez más común

Las herramientas de inteligencia artificial integradas en aplicaciones de mensajería representan una nueva etapa en la creación de contenido digital.

Con funciones cada vez más simples y accesibles, plataformas como WhatsApp buscan que cualquier usuario pueda generar y editar imágenes sin conocimientos técnicos avanzados.

La integración directa dentro de los chats también apunta a transformar la manera en que las personas se comunican, comparten ideas y producen contenido visual en tiempo real.

Para Meta, este tipo de herramientas forman parte de una estrategia más amplia para convertir la inteligencia artificial en un elemento cotidiano dentro de sus aplicaciones.